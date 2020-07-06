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В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий

В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий

Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий не собирается идти в политику после своей отставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Нет. Я даже президенту сказал, что в политике себя не вижу", - сказал Смолий.

Кроме того, он заявил, что не намерен покидать страну.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Смолий Яков (138)


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Все так говорят, а потом прыг и уже в ВР или в Лондоне.
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06.07.2020 16:30 Ответить
Мутный и брехливый тип этот смолий
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06.07.2020 16:33 Ответить
Как и все окружение "пухлого".
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06.07.2020 16:35 Ответить
Как и сам пухлый
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06.07.2020 16:36 Ответить
Какая нах политика.Как они все в политику лезут...За банки еще не отсидели.
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06.07.2020 16:34 Ответить
В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий - Цензор.НЕТ 8051
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06.07.2020 16:35 Ответить
Зебилы то как возбудились...приятно глазу...😃
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06.07.2020 16:51 Ответить
😀Щось у них новеньке.😀"За банки еще не отсидели."
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06.07.2020 16:56 Ответить
Когда читаю подобные посты зебилов, сразу вспоминаю комент одного пользователя. ОН написал что нужно было пороху дать возможность бене положить ПриватБанк. Постояли бы тогда в ночных очередях за своими кровными...
И только тогда можно было бы вливать бабки в банк. Тогда бы порох реально въехал бы на белом коне. И врядли клоун победил бы на выборах.
А так получается, спас порох людей от реальной финансовой катастрофы, и они ему отплатили.
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06.07.2020 17:20 Ответить
 
 