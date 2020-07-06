В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий не собирается идти в политику после своей отставки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Нет. Я даже президенту сказал, что в политике себя не вижу", - сказал Смолий.
Кроме того, он заявил, что не намерен покидать страну.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
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И только тогда можно было бы вливать бабки в банк. Тогда бы порох реально въехал бы на белом коне. И врядли клоун победил бы на выборах.
А так получается, спас порох людей от реальной финансовой катастрофы, и они ему отплатили.