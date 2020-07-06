Защитник Украины травмирован в зоне ООС, с начала суток - 6 обстрелов
Российские наемники с начала понедельника, 6 июля, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг посреди ночи выпустил два десятка артиллерийских снарядов калибра 122 мм по украинским опорным пунктам вблизи Новгородского. Также на рассвете противник продолжил свою огневую активность у населенных пунктов Зайцево и Пивденное, где применил минометы калибра 120 мм. Кроме того, в утреннее время враг из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции наших защитников возле н.п. Хутор Вильный.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг нарушил режим прекращения огня неподалеку от н.п. Верхнеторецкое.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим "Тишина".
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Чем тебя не устраивает формулировка "боевая травма"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 Физическая травма - повреждение организма, вызванное внешним воздействием.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тупая травма - тип физической травмы, вызванной взаимодействием с тупым объектом.
Травма (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. τράυμα - рана)
По сути одно и то же. Поэтому с таким же успехом можно назвать боевым ранением, рану нанесенную падающей стрелянной гильзой от пушки, если вдруг не там стоял где положено во время выстрела - шарахнула острым краем по голени спереди, где не мягко, а кость, кожу рассекла, сосуды порвала, кровь хлещет - это рана или травма?
Просто так сложилось, что под раной подразумевают повреждения нанесенные поражающими элементам того или иного оружия, а под травмой - повреждения нанесенные чем-то другим, например камнем подкинутым взрывом и упавшим на кого-либо, тем же бревном, снарядным ящиком и т.п.
Тут главное не "ранена" или "травма", тут ключевое - "боевая".