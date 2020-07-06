Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів
Російські найманці від початку понеділка, 6 липня, шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав бойової травми.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог посеред ночі випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм по українських опорних пунктах поблизу Новгородського. Також на світанку противник продовжив свою вогневу активність біля населених пунктів Зайцеве та Південне, де застосував міномети калібру 120 мм. Окрім того, у ранковий час агресор із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників біля Хутора Вільний.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог порушив режим припинення вогню неподалік н.п. Верхньоторецьке.
"За поточну добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається режим "Тиша".
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Чем тебя не устраивает формулировка "боевая травма"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 Физическая травма - повреждение организма, вызванное внешним воздействием.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тупая травма - тип физической травмы, вызванной взаимодействием с тупым объектом.
Травма (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. τράυμα - рана)
По сути одно и то же. Поэтому с таким же успехом можно назвать боевым ранением, рану нанесенную падающей стрелянной гильзой от пушки, если вдруг не там стоял где положено во время выстрела - шарахнула острым краем по голени спереди, где не мягко, а кость, кожу рассекла, сосуды порвала, кровь хлещет - это рана или травма?
Просто так сложилось, что под раной подразумевают повреждения нанесенные поражающими элементам того или иного оружия, а под травмой - повреждения нанесенные чем-то другим, например камнем подкинутым взрывом и упавшим на кого-либо, тем же бревном, снарядным ящиком и т.п.
Тут главное не "ранена" или "травма", тут ключевое - "боевая".