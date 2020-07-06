УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10915 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 384 7

Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів

Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів

Російські найманці від початку понеділка, 6 липня, шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав бойової травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог посеред ночі випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм по українських опорних пунктах поблизу Новгородського. Також на світанку противник продовжив свою вогневу активність біля населених пунктів Зайцеве та Південне, де застосував міномети калібру 120 мм. Окрім того, у ранковий час агресор із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників біля Хутора Вільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог порушив режим припинення вогню неподалік н.п. Верхньоторецьке.

"За поточну добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається режим "Тиша".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи "ДНР" показали затриманого втретє українського патріота Сінченка. ФОТО

Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів 01Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів 02
Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів 03
Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів 04

Автор: 

обстріл (28687) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского гандона - очисти Украину от русской погани! Защитник Украины травмирован в зоне ООС, с начала суток - 6 обстрелов - Цензор.НЕТ 8584
показати весь коментар
06.07.2020 17:28 Відповісти
Коротко, чітко й ясно, як постріл - русскій!
показати весь коментар
06.07.2020 17:33 Відповісти
І звучить, як вирок - русскій! (остання стадія савєцкава)
показати весь коментар
06.07.2020 19:53 Відповісти
Эти пацаны и мужики не за медали и деньги воюют . Жаль , что некоторые это не понимают .
показати весь коментар
06.07.2020 17:28 Відповісти
Что это за слова на нулевой от правительства -травма,не боевое ранение и др.хитромудрые формулировки?Если от взрыва при обстреле бревно шарахнуло по голове вто время как пострадавший защищал страну с оружием в руках а не отсиживался во втором эшелоне обороны выходит что воин получил травму а это можно трактовать как несчастный случай а не участь в боевых действиях,хитрят чиновники и что что только не выдумывают только бы не признать боевое ранение.
показати весь коментар
06.07.2020 17:33 Відповісти
один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Источник: https://censor.net/n3206385

Чем тебя не устраивает формулировка "боевая травма"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 Физическая травма - повреждение организма, вызванное внешним воздействием.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тупая травма - тип физической травмы, вызванной взаимодействием с тупым объектом.

Травма (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. τράυμα - рана)

По сути одно и то же. Поэтому с таким же успехом можно назвать боевым ранением, рану нанесенную падающей стрелянной гильзой от пушки, если вдруг не там стоял где положено во время выстрела - шарахнула острым краем по голени спереди, где не мягко, а кость, кожу рассекла, сосуды порвала, кровь хлещет - это рана или травма?
Просто так сложилось, что под раной подразумевают повреждения нанесенные поражающими элементам того или иного оружия, а под травмой - повреждения нанесенные чем-то другим, например камнем подкинутым взрывом и упавшим на кого-либо, тем же бревном, снарядным ящиком и т.п.
Тут главное не "ранена" или "травма", тут ключевое - "боевая".
показати весь коментар
06.07.2020 22:09 Відповісти
Одужання нашому воїну. Бережи вас Господь, хлопці і дівчата
показати весь коментар
06.07.2020 17:36 Відповісти
 
 