Захисника України травмовано в зоні ООС, від початку доби - 6 обстрілів

Російські найманці від початку понеділка, 6 липня, шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав бойової травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог посеред ночі випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм по українських опорних пунктах поблизу Новгородського. Також на світанку противник продовжив свою вогневу активність біля населених пунктів Зайцеве та Південне, де застосував міномети калібру 120 мм. Окрім того, у ранковий час агресор із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників біля Хутора Вільний.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог порушив режим припинення вогню неподалік н.п. Верхньоторецьке.

"За поточну добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається режим "Тиша".

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