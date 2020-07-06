Базу отдыха в Кирилловке, на которой отравились дети, закрыли
База "Днепровские зори", на которой отравились отдыхающие, закрыта, отдыхающих на ней нет.
Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 6 июля при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях - трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе, результаты обследований ротавирусной инфекцией, COVID-19 отрицательные; пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет ", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в "Днепровских зорях" отравились 13 отдыхающих, людей пришлось на машинах скорой помощи доставить в инфекционное отделение. По предварительным данным, люди попали в больницу из-за окрошки.
База работала без разрешительных документов. Полиция провела там обыски.
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