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Базу отдыха в Кирилловке, на которой отравились дети, закрыли

Базу отдыха в Кирилловке, на которой отравились дети, закрыли

База "Днепровские зори", на которой отравились отдыхающие, закрыта, отдыхающих на ней нет.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 6 июля при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях - трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе, результаты обследований ротавирусной инфекцией, COVID-19 отрицательные; пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в "Днепровских зорях" отравились 13 отдыхающих, людей пришлось на машинах скорой помощи доставить в инфекционное отделение. По предварительным данным, люди попали в больницу из-за окрошки.

База работала без разрешительных документов. Полиция провела там обыски.

Также на Цензор.НЕТ: Массовое отравление в курортной Кирилловке: люди попали в больницу из-за окрошки, а база работала незаконно

Автор: 

отдых (390) отравление (1584) Запорожская область (3122)


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Топ комментарии
+3
Ну да,те которые голосовали за клоуна.Люди без мозгов !
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06.07.2020 18:50
+2
детей в пандемию отдают в лагерь только люди умственно-отсталые, люди низкого качества
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06.07.2020 18:44
+1
Сальмонелёз обычно яйца...
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06.07.2020 18:45
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детей в пандемию отдают в лагерь только люди умственно-отсталые, люди низкого качества
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06.07.2020 18:44 Ответить
Ну да,те которые голосовали за клоуна.Люди без мозгов !
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06.07.2020 18:50 Ответить
Щяс они соберуцца вместе и коллективным мозгом Вас победят. 😁
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06.07.2020 18:52 Ответить
Сальмонелёз обычно яйца...
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06.07.2020 18:45 Ответить
Мясо чаще, особенно конскрвы мясные.
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06.07.2020 19:14 Ответить
Маравилло - оно, конечно, вещь извилистая, но мясные консервы в окрошке....
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07.07.2020 10:33 Ответить
Чудово! Тепер шукаємо хто винуватий.
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06.07.2020 18:56 Ответить
Прибиральниця.
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06.07.2020 18:58 Ответить
вынувати яйца
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06.07.2020 18:59 Ответить
Недостаток термической обработки.
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06.07.2020 19:13 Ответить
Вже знайшли, Ляшко. Він сам вчора зізнався що буде проводити на дітях досліди.
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06.07.2020 22:02 Ответить
А я думал продукты заменят, и помещение столовой обработают...а они базу закрыли...детям теперь куда ехать? в турцию?
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06.07.2020 19:03 Ответить
Ну да в Турцию, с детства надо привыкать к хорошему сервису, чтобы вырасти и не отдавать бабло нашим недоотелям.
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06.07.2020 19:12 Ответить
В Украине отдыхают только мазохисты.
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06.07.2020 19:10 Ответить
А нафіга цю базу взагалі відкривали?
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06.07.2020 19:12 Ответить
Це не дитяча база, це звичайний сімейний пансіонат.
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06.07.2020 20:35 Ответить
 
 