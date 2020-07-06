Базу відпочинку в Кирилівці, на якій отруїлися діти, закрили

Базу "Дніпровські зорі", на якій отруїлися відпочивальники, закрито, відпочивальників на ній немає.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 6 липня при бактеріологічному обстеженні хворих у 4-х випадках - троє дітей, 1 дорослий - виділено сальмонелу, інші лабораторні дослідження в роботі, результати обстежень тестувань на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні; харчоблок установи закрито з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі немає", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у "Дніпровських зорях" отруїлося 13 відпочивальників, людей довелося машинами швидкої допомоги доставити в інфекційне відділення. За попередніми даними, люди потрапили до лікарні через окрошку.

База працювала без дозвільних документів. Поліція провела там обшуки.