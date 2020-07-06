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Новини
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Базу відпочинку в Кирилівці, на якій отруїлися діти, закрили

Базу відпочинку в Кирилівці, на якій отруїлися діти, закрили

Базу "Дніпровські зорі", на якій отруїлися відпочивальники, закрито, відпочивальників на ній немає.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 6 липня при бактеріологічному обстеженні хворих у 4-х випадках - троє дітей, 1 дорослий - виділено сальмонелу, інші лабораторні дослідження в роботі, результати обстежень тестувань на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні; харчоблок установи закрито з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі немає", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у "Дніпровських зорях" отруїлося 13 відпочивальників, людей довелося машинами швидкої допомоги доставити в інфекційне відділення. За попередніми даними, люди потрапили до лікарні через окрошку.

База працювала без дозвільних документів. Поліція провела там обшуки.

Автор: 

відпочинок (231) отруєння (945) Запорізька область (3645)


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Топ коментарі
+3
Ну да,те которые голосовали за клоуна.Люди без мозгов !
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06.07.2020 18:50
+2
детей в пандемию отдают в лагерь только люди умственно-отсталые, люди низкого качества
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06.07.2020 18:44
+1
Сальмонелёз обычно яйца...
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06.07.2020 18:45
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детей в пандемию отдают в лагерь только люди умственно-отсталые, люди низкого качества
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06.07.2020 18:44 Відповісти
Ну да,те которые голосовали за клоуна.Люди без мозгов !
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06.07.2020 18:50 Відповісти
Щяс они соберуцца вместе и коллективным мозгом Вас победят. 😁
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06.07.2020 18:52 Відповісти
Сальмонелёз обычно яйца...
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06.07.2020 18:45 Відповісти
Мясо чаще, особенно конскрвы мясные.
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06.07.2020 19:14 Відповісти
Маравилло - оно, конечно, вещь извилистая, но мясные консервы в окрошке....
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07.07.2020 10:33 Відповісти
Чудово! Тепер шукаємо хто винуватий.
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06.07.2020 18:56 Відповісти
Прибиральниця.
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06.07.2020 18:58 Відповісти
вынувати яйца
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06.07.2020 18:59 Відповісти
Недостаток термической обработки.
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06.07.2020 19:13 Відповісти
Вже знайшли, Ляшко. Він сам вчора зізнався що буде проводити на дітях досліди.
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06.07.2020 22:02 Відповісти
А я думал продукты заменят, и помещение столовой обработают...а они базу закрыли...детям теперь куда ехать? в турцию?
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06.07.2020 19:03 Відповісти
Ну да в Турцию, с детства надо привыкать к хорошему сервису, чтобы вырасти и не отдавать бабло нашим недоотелям.
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06.07.2020 19:12 Відповісти
В Украине отдыхают только мазохисты.
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06.07.2020 19:10 Відповісти
А нафіга цю базу взагалі відкривали?
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06.07.2020 19:12 Відповісти
Це не дитяча база, це звичайний сімейний пансіонат.
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06.07.2020 20:35 Відповісти
 
 