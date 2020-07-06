Украина готовится судиться с Ираном из-за сбитого лайнера МАУ, - Енин
Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.
Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Официальное решение, по словам Енина, еще не принято. Однако МИД видит, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.
"Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета", - заявил Енин.
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Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается, и Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке. "Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу", - пояснил он.
"Это (подача иска) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", - добавил Енин.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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Вову хотели взять на испуг
Какого х.ра оно летало на встречу?
Тупое чмо.
Иногда даже тот "комик" прав был со своим "ну тупые".