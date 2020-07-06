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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина готовится судиться с Ираном из-за сбитого лайнера МАУ, - Енин

Украина готовится судиться с Ираном из-за сбитого лайнера МАУ, - Енин

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.

Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Официальное решение, по словам Енина, еще не принято. Однако МИД видит, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.

"Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета", - заявил Енин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля, - Енин

Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается, и Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке. "Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу", - пояснил он.

"Это (подача иска) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", - добавил Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Пострадавшие от катастрофы лайнера МАУ страны подписали с Ираном меморандум о выплатах компенсаций семьям погибших

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

МИД (6967) Енин Евгений (328) Международный суд ООН (154)


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Топ комментарии
+7
На ЗЕприматов даже Иран положил...
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06.07.2020 18:57
+3
Вот он весь авторитет нынешней власти.А кричали , что все под контролем.
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06.07.2020 18:57
+2
Иран - исполнитель. Заказчик в Кремле. С ним и надо судиться...
Вову хотели взять на испуг
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06.07.2020 19:07
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Вот он весь авторитет нынешней власти.А кричали , что все под контролем.
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06.07.2020 18:57 Ответить
На ЗЕприматов даже Иран положил...
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06.07.2020 18:57 Ответить
Там у них за неделю нагрохало . Кара Алаха наверно .
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06.07.2020 19:05 Ответить
Да нет, там не Аллах, там Израэльтяне пошалили.
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06.07.2020 19:17 Ответить
Пора опять на лыжах кататься ехать...в Оман...
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06.07.2020 19:06 Ответить
Иран - исполнитель. Заказчик в Кремле. С ним и надо судиться...
Вову хотели взять на испуг
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06.07.2020 19:07 Ответить
А я думаю,что и исполнители - татаромордовцы из Моржовии,Иран просто посодействовал по настоятельной просьбе ***** ,задержал сначала рейс с целью готовности стрелков и целеуказал, а теперь вертит персидским задом,опасаясь, что все это всплывет
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06.07.2020 19:32 Ответить
Демонстративно сбили самолёт чтобы ишак был сговорчивее...

Какого х.ра оно летало на встречу?
Тупое чмо.
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06.07.2020 19:33 Ответить
Здесь только штаты могут помочь. Я надеюсь у Омана Зеленскага достаточно важелив для этого в отличие от Шакаладнава Барыги?
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06.07.2020 19:09 Ответить
штаны и сами обосрались - то ли Тру(м)п злой и завтыкал за карантин, то ли очень добрый, но ввел карантин без вазелина.
Иногда даже тот "комик" прав был со своим "ну тупые".
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06.07.2020 19:20 Ответить
Так и сам Зелик сразу "наехал" на украинских пилотов, то почему это не сделать Ирану?
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06.07.2020 19:13 Ответить
судиться? ыдыйот... там всех \\вас в мид подбирает папа куляйбы димона?
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06.07.2020 19:20 Ответить
напрашивается чтобы ящики не передали. будет интересно узнать кто их отправил в этот полёт
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06.07.2020 19:46 Ответить
так что вовчик делал в омане. в отдых не верю
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06.07.2020 19:48 Ответить
Шо басмачам- Украина? Им Вашингтон не указ! Да и с президентом сионистом не хотят иметь дел.
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06.07.2020 19:50 Ответить
Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", запихните туда всех своих родственников, пока ковид бюджет позволяет.
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06.07.2020 20:27 Ответить
 
 