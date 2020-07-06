Україна готується судитися з Іраном через збитий лайнер МАУ, - Єнін
Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.
Про це журналістам сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Офіційне рішення, за словами Єніна, ще не прийнято. Однак МЗС бачить, що переговори з Іраном ведуть до подачі позову в міжнародні юрисдикції.
"Рано чи пізно нам доведеться піти в Суд ООН через збитий літак", - заявив Єнін.
Заступник міністра підкреслив, що діалог з Іраном не припиняється, і Україна буде готова вирішити спір у позасудовому порядку. "Щоб було мирне врегулювання, нам потрібно зібрати максимальну доказову базу", - пояснив він.
"Це (подача позову) буде предметом переговорів із партнерами. Ми також думаємо над можливістю посилення нашої юридичної команди, враховуючи складність і важливість процесу", - додав Єнін.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.
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