Україна готується судитися з Іраном через збитий лайнер МАУ, - Єнін

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Про це журналістам сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Офіційне рішення, за словами Єніна, ще не прийнято. Однак МЗС бачить, що переговори з Іраном ведуть до подачі позову в міжнародні юрисдикції.

"Рано чи пізно нам доведеться піти в Суд ООН через збитий літак", - заявив Єнін.

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Заступник міністра підкреслив, що діалог з Іраном не припиняється, і Україна буде готова вирішити спір у позасудовому порядку. "Щоб було мирне врегулювання, нам потрібно зібрати максимальну доказову базу", - пояснив він.

"Це (подача позову) буде предметом переговорів із партнерами. Ми також думаємо над можливістю посилення нашої юридичної команди, враховуючи складність і важливість процесу", - додав Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.