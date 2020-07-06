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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна готується судитися з Іраном через збитий лайнер МАУ, - Єнін

Україна готується судитися з Іраном через збитий лайнер МАУ, - Єнін

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Про це журналістам сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Офіційне рішення, за словами Єніна, ще не прийнято. Однак МЗС бачить, що переговори з Іраном ведуть до подачі позову в міжнародні юрисдикції.

"Рано чи пізно нам доведеться піти в Суд ООН через збитий літак", - заявив Єнін.

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Заступник міністра підкреслив, що діалог з Іраном не припиняється, і Україна буде готова вирішити спір у позасудовому порядку. "Щоб було мирне врегулювання, нам потрібно зібрати максимальну доказову базу", - пояснив він.

"Це (подача позову) буде предметом переговорів із партнерами. Ми також думаємо над можливістю посилення нашої юридичної команди, враховуючи складність і важливість процесу", - додав Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Автор: 

МЗС (4140) Єнін Євген (348) Міжнародний суд ООН (167)


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Топ коментарі
+7
На ЗЕприматов даже Иран положил...
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06.07.2020 18:57
+3
Вот он весь авторитет нынешней власти.А кричали , что все под контролем.
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06.07.2020 18:57
+2
Иран - исполнитель. Заказчик в Кремле. С ним и надо судиться...
Вову хотели взять на испуг
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06.07.2020 19:07
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Вот он весь авторитет нынешней власти.А кричали , что все под контролем.
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06.07.2020 18:57 Відповісти
На ЗЕприматов даже Иран положил...
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06.07.2020 18:57 Відповісти
Там у них за неделю нагрохало . Кара Алаха наверно .
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06.07.2020 19:05 Відповісти
Да нет, там не Аллах, там Израэльтяне пошалили.
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06.07.2020 19:17 Відповісти
Пора опять на лыжах кататься ехать...в Оман...
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06.07.2020 19:06 Відповісти
Иран - исполнитель. Заказчик в Кремле. С ним и надо судиться...
Вову хотели взять на испуг
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06.07.2020 19:07 Відповісти
А я думаю,что и исполнители - татаромордовцы из Моржовии,Иран просто посодействовал по настоятельной просьбе ***** ,задержал сначала рейс с целью готовности стрелков и целеуказал, а теперь вертит персидским задом,опасаясь, что все это всплывет
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06.07.2020 19:32 Відповісти
Демонстративно сбили самолёт чтобы ишак был сговорчивее...

Какого х.ра оно летало на встречу?
Тупое чмо.
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06.07.2020 19:33 Відповісти
Здесь только штаты могут помочь. Я надеюсь у Омана Зеленскага достаточно важелив для этого в отличие от Шакаладнава Барыги?
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06.07.2020 19:09 Відповісти
штаны и сами обосрались - то ли Тру(м)п злой и завтыкал за карантин, то ли очень добрый, но ввел карантин без вазелина.
Иногда даже тот "комик" прав был со своим "ну тупые".
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06.07.2020 19:20 Відповісти
Так и сам Зелик сразу "наехал" на украинских пилотов, то почему это не сделать Ирану?
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06.07.2020 19:13 Відповісти
судиться? ыдыйот... там всех \\вас в мид подбирает папа куляйбы димона?
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06.07.2020 19:20 Відповісти
напрашивается чтобы ящики не передали. будет интересно узнать кто их отправил в этот полёт
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06.07.2020 19:46 Відповісти
так что вовчик делал в омане. в отдых не верю
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06.07.2020 19:48 Відповісти
Шо басмачам- Украина? Им Вашингтон не указ! Да и с президентом сионистом не хотят иметь дел.
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06.07.2020 19:50 Відповісти
Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", запихните туда всех своих родственников, пока ковид бюджет позволяет.
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06.07.2020 20:27 Відповісти
 
 