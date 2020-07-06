В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой Умарова

В ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова вблизи Вены, который был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

Об этом написал в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены, Австрия. Умаров был известен своим блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартин", - написал Дезир.

Он призвал к быстрому и тщательному расследованию этого "ужасного преступного деяния".

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Напомним, Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

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Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.