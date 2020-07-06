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В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой Умарова

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой Умарова

В ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова вблизи Вены, который был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

Об этом написал в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены, Австрия. Умаров был известен своим блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартин", - написал Дезир.

Он призвал к быстрому и тщательному расследованию этого "ужасного преступного деяния".

Читайте на Цензор.НЕТ: Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене. ФОТО

Напомним, Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Также на Цензор.НЕТ: Убитому в Вене чеченскому блогеру Умарову угрожали, его квартира была под надзором полиции, - СМИ

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

Автор: 

Австрия (815) Умаров Доку (15) Чечня (637) Дезир Арлем (31)


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Топ комментарии
+16
В ОБСЕ отреагировали?
ЧЕМ ?!
- свечку поставили вместо того что бы скинуться на киллера для Кадырки?
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06.07.2020 22:41
+7
Обнулённый обнуляет свидетелей.
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06.07.2020 22:42
+7
не вижу связи между губошлепом симоненко и героем за освобождение Ичкерии,грубо работаете,батенька,фсбешные уши торчат
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06.07.2020 22:49
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Тосковал блогер конечно сильно по Чечне. Это видно и по зонтику, и по озерцу чистенькому, одежонке светленькой. За харчи не сказано. В свой время симбирский гимназист с жинкой своей 12 лет отак вот Искру выпускал. Там в Вене кстати и последний комуняшка Украины по ленинским всё местам ударяет. Искру хоть не высекает. Но с жинкой тоже молодой и по красивше. Бор-цы!
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06.07.2020 22:39 Ответить
не вижу связи между губошлепом симоненко и героем за освобождение Ичкерии,грубо работаете,батенька,фсбешные уши торчат
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06.07.2020 22:49 Ответить
очень заимпонировало мне слово *батенька* любил его членин. Пойду доложу старшому своему лэйтэнанту---пусть червончик за каждую букву накинет. Клюёт народ---а я подсекаю!
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06.07.2020 22:58 Ответить
ага,отслюнявит тебе 30 серебренников,иудушке
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06.07.2020 23:04 Ответить
Это из Достоевского *иудушка*---садись четыре. В журнал. Теперь плавно к Энеиде Котляревского перейди---там есть тоже слова смысловые. Вторкаю с удовольствием. Кстати *вторкаю* это из Шукшина. Запускай.....
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06.07.2020 23:12 Ответить
я знаю откуда этои не собираюсь тебя развлекать,детородный
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 5459
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07.07.2020 10:09 Ответить
О--- по дешёвке пошло уже. По фамилии пошло дело. Предполагал такое через пару коментов. Но созрел скороспелый фуфлыжник как брага у кацапедлов раньше срока---какой смысл гнать, так пойдёт, с пенкой. Не ешь гороха---у тебя и без него проходит тема вспучивания.
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07.07.2020 22:58 Ответить
Сочувствуешь рамзанке дырову, которого сильно обижал Умаров?
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07.07.2020 00:08 Ответить
В ОБСЕ отреагировали?
ЧЕМ ?!
- свечку поставили вместо того что бы скинуться на киллера для Кадырки?
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06.07.2020 22:41 Ответить
Обнулённый обнуляет свидетелей.
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06.07.2020 22:42 Ответить
Чтобы выйти на конкретных заказчиков, контрразведка СБУ организовала спецоперацию с подставным киллером, которого через Анзора представили людям Кадырова. Те передали через своего курьера аванс в 20 тысяч долларов на новое покушение - целями якобы были Мосийчук и Осмаев. Однако, по словам Анзора, "люди из СБУ" перестали выходить на связь, а деньги исчезли...(вся статья на "Обозреватель").
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06.07.2020 22:56 Ответить
а ЕС жует и дальше в отношении кацабии...что ещё должно произойти чтобы рашку признать мировым террористом...?!
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06.07.2020 22:57 Ответить
 
 