В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова

В ОБСЄ шоковані вбивством чеченського блогера Маміхана Умарова поблизу Відня, який був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

Про це написав у Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокований убивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня, Австрія. Умаров був відомий своїм блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартін", - написав Дезір.

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Він закликав до швидкого і ретельного розслідування цього "жахливого злочинного діяння".

Нагадаємо, Маміхана Умарова, відомого також як Анзор із Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Того, хто стріляв у нього затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.