УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11812 відвідувачів онлайн
Новини
6 895 13

В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова

В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова

В ОБСЄ шоковані вбивством чеченського блогера Маміхана Умарова поблизу Відня, який був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

Про це написав у Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокований убивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня, Австрія. Умаров був відомий своїм блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартін", - написав Дезір.

Дивіться також: Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні. ФОТО

Він закликав до швидкого і ретельного розслідування цього "жахливого злочинного діяння".

Нагадаємо, Маміхана Умарова, відомого також як Анзор із Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Того, хто стріляв у нього затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.

Автор: 

Австрія (969) Умаров (1) Чечня (284) Дезір Арлем (30)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
В ОБСЕ отреагировали?
ЧЕМ ?!
- свечку поставили вместо того что бы скинуться на киллера для Кадырки?
показати весь коментар
06.07.2020 22:41
+7
Обнулённый обнуляет свидетелей.
показати весь коментар
06.07.2020 22:42
+7
не вижу связи между губошлепом симоненко и героем за освобождение Ичкерии,грубо работаете,батенька,фсбешные уши торчат
показати весь коментар
06.07.2020 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тосковал блогер конечно сильно по Чечне. Это видно и по зонтику, и по озерцу чистенькому, одежонке светленькой. За харчи не сказано. В свой время симбирский гимназист с жинкой своей 12 лет отак вот Искру выпускал. Там в Вене кстати и последний комуняшка Украины по ленинским всё местам ударяет. Искру хоть не высекает. Но с жинкой тоже молодой и по красивше. Бор-цы!
показати весь коментар
06.07.2020 22:39 Відповісти
не вижу связи между губошлепом симоненко и героем за освобождение Ичкерии,грубо работаете,батенька,фсбешные уши торчат
показати весь коментар
06.07.2020 22:49 Відповісти
очень заимпонировало мне слово *батенька* любил его членин. Пойду доложу старшому своему лэйтэнанту---пусть червончик за каждую букву накинет. Клюёт народ---а я подсекаю!
показати весь коментар
06.07.2020 22:58 Відповісти
ага,отслюнявит тебе 30 серебренников,иудушке
показати весь коментар
06.07.2020 23:04 Відповісти
Это из Достоевского *иудушка*---садись четыре. В журнал. Теперь плавно к Энеиде Котляревского перейди---там есть тоже слова смысловые. Вторкаю с удовольствием. Кстати *вторкаю* это из Шукшина. Запускай.....
показати весь коментар
06.07.2020 23:12 Відповісти
я знаю откуда этои не собираюсь тебя развлекать,детородный
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 5459
показати весь коментар
07.07.2020 10:09 Відповісти
О--- по дешёвке пошло уже. По фамилии пошло дело. Предполагал такое через пару коментов. Но созрел скороспелый фуфлыжник как брага у кацапедлов раньше срока---какой смысл гнать, так пойдёт, с пенкой. Не ешь гороха---у тебя и без него проходит тема вспучивания.
показати весь коментар
07.07.2020 22:58 Відповісти
Сочувствуешь рамзанке дырову, которого сильно обижал Умаров?
показати весь коментар
07.07.2020 00:08 Відповісти
В ОБСЕ отреагировали?
ЧЕМ ?!
- свечку поставили вместо того что бы скинуться на киллера для Кадырки?
показати весь коментар
06.07.2020 22:41 Відповісти
Обнулённый обнуляет свидетелей.
показати весь коментар
06.07.2020 22:42 Відповісти
Чтобы выйти на конкретных заказчиков, контрразведка СБУ организовала спецоперацию с подставным киллером, которого через Анзора представили людям Кадырова. Те передали через своего курьера аванс в 20 тысяч долларов на новое покушение - целями якобы были Мосийчук и Осмаев. Однако, по словам Анзора, "люди из СБУ" перестали выходить на связь, а деньги исчезли...(вся статья на "Обозреватель").
показати весь коментар
06.07.2020 22:56 Відповісти
а ЕС жует и дальше в отношении кацабии...что ещё должно произойти чтобы рашку признать мировым террористом...?!
показати весь коментар
06.07.2020 22:57 Відповісти
 
 