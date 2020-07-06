В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова
В ОБСЄ шоковані вбивством чеченського блогера Маміхана Умарова поблизу Відня, який був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.
Про це написав у Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, інформує Цензор.НЕТ.
"Шокований убивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня, Австрія. Умаров був відомий своїм блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартін", - написав Дезір.
Він закликав до швидкого і ретельного розслідування цього "жахливого злочинного діяння".
Нагадаємо, Маміхана Умарова, відомого також як Анзор із Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.
Того, хто стріляв у нього затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспрессо".
Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.
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