Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас нет угрозы создания ударных группировок российских террористов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", - отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.
Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.
Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что сейчас непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не наблюдается, но военные осознают, что должны готовиться к любым сценариям.
Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.
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учения "Каваказ 2020" со 100 тыс. развернутых войск это не ударная группировка???
привет тебе от сержанта в отставке СА !
ихтамнетов нет ?
"Тот, кто не был в армии, много потерял..."
в плане тактичекой и стратегической подготовки.
Десятикратное превосходство в наступлении создавали только советы, и то не всегда ...
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
Пол дамбе на Крым мы воду перекрыть можем в любом участке дамба это не панацея как и сама херсонская область.И русня это тоже понимает.
Щоб полякати..
пора би вже звикнути...
Там не знадобилось 200 тис і в Харкові не знадобиться.
Особливо якщо не буде ніякого спротиву
Це порушити "мінські домовленості" і зняти санкції з рашки..
про що мріють і Меркель,і Макрон..
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Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
Если генерал говорит, что с той стороньі сейчас угрозьі нет, значит ее там нет. А за остальньіе направления он не говорил. За другие направления отвечаю другие генеральі.