РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11648 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 201 57

Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев

Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас нет угрозы создания ударных группировок российских террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", - отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.

Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что сейчас непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не наблюдается, но военные осознают, что должны готовиться к любым сценариям.

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

Автор: 

Донбасс (26956) Наев Сергей (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
КОС не первый день там, значит знает что говорит! Я ему верю, все у нас совместным трудом получится! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 07:18
+19
Херсонскую область надо укреплять.
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:07
+17
Как по мне, когда Наев командовал ООС, было как-то по спокойней на душе. Человек реально насыпал балалаечникам по самое не хочу, владел ситуацией на фронте, регулярно общался с подчинённым личным составом, и именно при Наеве были заняты значительные участки "серой" зоны. А сейчас, мы отводим свои войска (со своей территории!!!) И все это безобразие, преподносится народу, как достижение и содействию установлению мира. О каком мире идёт речь, если враг на нашей территории, и угрожает нам захватом новых наших земель!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 07:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нахрена им создавать? это мясо (никому не нужное, действительно). группировкой кацапы зайдут, сзади.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:01 Ответить
Наев, кому ты мозги пудришь ?

учения "Каваказ 2020" со 100 тыс. развернутых войск это не ударная группировка???

привет тебе от сержанта в отставке СА !
показать весь комментарий
07.07.2020 02:06 Ответить
Наев ответственен за линию соприкосновения с лугандоном. А что на других участках - надо спрашивать у других.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:08 Ответить
дальше 50 км ОРДЛы, в Ростовской бласти Наев ничего не видит?
ихтамнетов нет ?
показать весь комментарий
07.07.2020 02:16 Ответить
Ну он же четко сказал - не создают в ОРДЛО
показать весь комментарий
07.07.2020 02:42 Ответить
А скажи ка отставной сержант какая протяжёность границы рф с нами и примерное нахождения войск там на границе в обычное время до окупации исключая Крым ?Отвечу В районе 45-50 тыс даже когда мы не воевали с Крымом на много больше.По твоему развёртывание 100 тыс происходи на одном участке в ДНР?Так ты это себе представляешь?Фигово тебя учили сержант.А тебя неучили что наступать в 10 раз тяжелее обороняющей стороне?И процент потерь наступающей стороны колоссальный? 100 тыс это много но если даже они сюда рыпнуться они определёный процент обороны пробьют но при этом это будет мясо в открытую и открытая война не говоря уже более чем половины потери их состава.В 2014 году пацаны в тапочках без брони сдержали падаль.Сейчас не 14 год и Русня тоже понимают соотношения потерь не говоря о прямом конфликте реакция на которую будет молненосная.
показать весь комментарий
07.07.2020 03:05 Ответить
1941 перевернув тезу про 10-кратну перевагу.
показать весь комментарий
07.07.2020 06:27 Ответить
Там было все очень неоднозначно. Бывали случаи сдачи в плен даже вдесятеро меньшему числу противника. Очень-очень многие не хотели воевать за коммуняк.
показать весь комментарий
07.07.2020 06:41 Ответить
Как сержант отвечу словами строевой песни:
"Тот, кто не был в армии, много потерял..."
в плане тактичекой и стратегической подготовки.

Десятикратное превосходство в наступлении создавали только советы, и то не всегда ...
показать весь комментарий
07.07.2020 07:00 Ответить
Если будет наступление, там и авиация задействована будет и ракеты, типа американского варианта ведения боевых действий
показать весь комментарий
07.07.2020 08:15 Ответить
Это ты видимо паришь мозги!
показать весь комментарий
07.07.2020 07:12 Ответить
Херсонскую область надо укреплять.
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:07 Ответить
Херсон и Харьков надо крыть.Ещё Одессу с Приднестровья чуть чуть.Бо на Харьков больше завала чем на Херон,бо на Харькове их никто не ждёт.А там столица Украины бывшая,танки и мозги.Херсон вода на Крым,тут всё понятно.Но лучше,самим занять степной Крым на упреждение
показать весь комментарий
07.07.2020 02:55 Ответить
Любая движуха вне ДНР и Крыма это открытая война.Совсем другая песня.Путин дебил но даже он понимает что это гайки.Харьков взять нереально.К Харькову нада ещё подойти и войти в город и закрепиться для этого тыс 200 нада.Это не простой город.Также само если смотреть взятие сейчас Донецка нам нада тыс 50 туда кинуть что бы его взять.Городские бои это самое сложное и ужасное по потерям как в живой силе так и технике.Это безумно тяжёлая война.Это не 2014 год когда не было армии.Не говоря уже о лояльности население которое фиг будет.
Пол дамбе на Крым мы воду перекрыть можем в любом участке дамба это не панацея как и сама херсонская область.И русня это тоже понимает.
показать весь комментарий
07.07.2020 03:13 Ответить
Ну Пуйло,не военный,а гебня в рамках спец операций.Окно для его его операций,могут дать только предатели в Украине.Полномасштабную он где встанет,там и ляжет
показать весь комментарий
07.07.2020 03:17 Ответить
Как оцениваете замысел предстоящих учений Кавказ-2020 и телодвижения в Крыму с высадкой в некоем тылу "террористов" 1600 десантников? К чему готовится победитель половцев и печенегов?
показать весь комментарий
07.07.2020 03:30 Ответить
рашка постійно проводить якісь навчання..
Щоб полякати..

пора би вже звикнути...
показать весь комментарий
07.07.2020 08:49 Ответить
не смішить мене! Донецьк та Луганськ разом приблизно як Харків.
Там не знадобилось 200 тис і в Харкові не знадобиться.
Особливо якщо не буде ніякого спротиву
показать весь комментарий
08.07.2020 00:18 Ответить
Добавлю,Крым по международному Наш.Тому,мы имеем полное право,высадить десант в любую точку Крыма
показать весь комментарий
07.07.2020 03:00 Ответить
Так,шо там?Кто в Крыму,будет воевать за москалей?Курорт,а тут война,хана бизнесу и сдаваемым хатам
показать весь комментарий
07.07.2020 03:11 Ответить
В Крыму воевать никто не будет.Ни сейчас ни потом.Местность для боевых действий фиговая розвернуться негде.Это не ВОВ.Потери огромные с двух сторон и фактическое уничтожение инфраструктуры.Что бы за него воевать нужны группировки тысяч по 200 с каждый стороны.Это нереально в современном мире и бесмысленно.Если начать рубилово в Крыму страну на страну это будет 3 мировая в Европе.Никто этого делать не будет.
показать весь комментарий
07.07.2020 03:17 Ответить
Зачем нам воевать?Мы просто возьмём своё по Закону.Кто не не согласен,пусть подаст на на в суд.Для начала,мы захватим степной Крым
показать весь комментарий
07.07.2020 03:20 Ответить
Каким образом, на надувных лодках?
показать весь комментарий
07.07.2020 04:34 Ответить
На правовых ёжик туманный.На правовых...
показать весь комментарий
07.07.2020 04:54 Ответить
Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев - Цензор.НЕТ 349
показать весь комментарий
07.07.2020 06:38 Ответить
особливо тупим.
Це порушити "мінські домовленості" і зняти санкції з рашки..
про що мріють і Меркель,і Макрон..
показать весь комментарий
07.07.2020 08:50 Ответить
Наєв говорить лише про ОРДЛО, а не про інші ділянки кордону з росією. Та і неможливо до кінця знати те, що може зробити путін.
показать весь комментарий
07.07.2020 04:32 Ответить
а розвідка для чого? Чи у нас окрім нестратегічного зеленого презика, вже всі стали не стратегами особливо в генштабі???
показать весь комментарий
07.07.2020 07:38 Ответить
Он заметно нервничал. По выражению лица и блуждающему взгляду было видно что он говорит неправду.
показать весь комментарий
07.07.2020 06:34 Ответить
Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев - Цензор.НЕТ 9712
показать весь комментарий
07.07.2020 06:40 Ответить
Если путин наподьот - адепты зельоных соплей его кнопкой "спам" победят! Да, зебланы?
показать весь комментарий
07.07.2020 07:24 Ответить
вот именно "на это время". для развертывания ударной группировки времени много не надо.
показать весь комментарий
07.07.2020 16:03 Ответить
КОС не первый день там, значит знает что говорит! Я ему верю, все у нас совместным трудом получится! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 07:18 Ответить
Припиженное.
показать весь комментарий
07.07.2020 07:20 Ответить
Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв - Цензор.НЕТ 4414
показать весь комментарий
07.07.2020 08:53 Ответить
Как по мне, когда Наев командовал ООС, было как-то по спокойней на душе. Человек реально насыпал балалаечникам по самое не хочу, владел ситуацией на фронте, регулярно общался с подчинённым личным составом, и именно при Наеве были заняты значительные участки "серой" зоны. А сейчас, мы отводим свои войска (со своей территории!!!) И все это безобразие, преподносится народу, как достижение и содействию установлению мира. О каком мире идёт речь, если враг на нашей территории, и угрожает нам захватом новых наших земель!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 07:53 Ответить
Командование ВСУ, готовится и отрабатывает все возможные варианты развития событий. И в первую очередь, самые опасные для нашей безопасности. Большой респект.
показать весь комментарий
07.07.2020 07:55 Ответить
КОС умный командир, за ним точно будет победа!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 08:10 Ответить
Хочешь жить в мире - готовься к войне. Действия Наева правильные. Поддерживаю и одобряю.
показать весь комментарий
07.07.2020 08:28 Ответить
У випадку нападу головне не вестись на міфічну чисельну перевагу а прийняти бій і знищувати без жалю.Досвід фінської війни 1939-1940 чи недавні бої за донецький аеропорт а ще наочніше розгром вагнерівців в Сирії демонструє що хто прийняв бій і стійко та методично наносить ураження московитам-той здобуває їх повагу і шану.Вшануймо окупанта так щоб відстали назавжди.
показать весь комментарий
07.07.2020 08:40 Ответить
Они уже там давно созданы. Ждем окончания учений Кавказ-2020, вот тогда и посмотрим ударят или нет. Но планы ударить из РДЛО для отвлечения, а главный из Крыма есть.
показать весь комментарий
07.07.2020 08:56 Ответить
ударять из ОРДиЛА никто не будет,с территории кацапстана зайдут в тыл, пока обезьяны лугандонские будут показывать активность.
показать весь комментарий
07.07.2020 16:06 Ответить
ПОЛИТИКА САМОУСПОКОЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЛАЧЕВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ.
показать весь комментарий
07.07.2020 09:21 Ответить
Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв - Цензор.НЕТ 5586 https://censor.net/ua/user/470780

--
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
показать весь комментарий
07.07.2020 09:39 Ответить
Наев фигни не скажет; опыт и данные разведки командующего ОС позволяет делать такие заявления. Но готовым надо быть к любому развитию ситуации.
показать весь комментарий
07.07.2020 09:23 Ответить
много украинских разношерстных "запевал" в последнее времья поют эту мантру,что мол де рашист не угроза,для Украины...Судя по этому,эти вбросы имеют определенную цель(отбелить оккупанта рашиста перед мировым сообществом)Пока существует рабсея- угроза вторжения ,диверсий , економические авантюры со стороны рашиста будут постоянны...
показать весь комментарий
07.07.2020 09:25 Ответить
Командувач більше володіє ситуацією , ніж якийсь сержант СА, НАВІДЬ не UA
показать весь комментарий
07.07.2020 09:26 Ответить
Наев фигни не скажет; опыт и данные разведки командующего ОС позволяет делать такие заявления. Но готовым надо быть к любому развитию ситуации.
показать весь комментарий
07.07.2020 09:29 Ответить
Есть угрозьі и на них нужно давать адекватньій ответ.
Если генерал говорит, что с той стороньі сейчас угрозьі нет, значит ее там нет. А за остальньіе направления он не говорил. За другие направления отвечаю другие генеральі.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:14 Ответить
а в рф? а в крыму?
показать весь комментарий
07.07.2020 10:36 Ответить
сомневаюсь что из этого мяса можно создавать ударные группировки. их скорее всего сформируют на границе и пульнут маршем в момент максимальной нестабильности в Украине когда и 5-я колонна и патриоты будут активно шатать кресло под шмарклей.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:39 Ответить
Ну в ОРДЛО нет, а на территории Расии?
показать весь комментарий
07.07.2020 11:49 Ответить
 
 