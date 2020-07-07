Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас нет угрозы создания ударных группировок российских террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", - отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.

Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что сейчас непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не наблюдается, но военные осознают, что должны готовиться к любым сценариям.

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.