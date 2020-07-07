Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей нмні немає загрози створення ударних угруповань російських терористів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація нині не становить загрози створення ударних угруповань", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи спостерігається активізація російських найманців в окупованих районах.
Наєв наголосив, що підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії противника і завжди дають адекватну відповідь.
Як повідомлялося, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що нині безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не спостерігається, але військові усвідомлюють, що мають готуватися до будь-яких сценаріїв.
Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.
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учения "Каваказ 2020" со 100 тыс. развернутых войск это не ударная группировка???
привет тебе от сержанта в отставке СА !
ихтамнетов нет ?
"Тот, кто не был в армии, много потерял..."
в плане тактичекой и стратегической подготовки.
Десятикратное превосходство в наступлении создавали только советы, и то не всегда ...
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
Пол дамбе на Крым мы воду перекрыть можем в любом участке дамба это не панацея как и сама херсонская область.И русня это тоже понимает.
Щоб полякати..
пора би вже звикнути...
Там не знадобилось 200 тис і в Харкові не знадобиться.
Особливо якщо не буде ніякого спротиву
Це порушити "мінські домовленості" і зняти санкції з рашки..
про що мріють і Меркель,і Макрон..
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Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
Если генерал говорит, что с той стороньі сейчас угрозьі нет, значит ее там нет. А за остальньіе направления он не говорил. За другие направления отвечаю другие генеральі.