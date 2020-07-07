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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв

Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей нмні немає загрози створення ударних угруповань російських терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація нині не становить загрози створення ударних угруповань", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи спостерігається активізація російських найманців в окупованих районах.

Наєв наголосив, що підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії противника і завжди дають адекватну відповідь.

Як повідомлялося, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що нині безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не спостерігається, але військові усвідомлюють, що мають готуватися до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

Також читайте: Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа

Автор: 

Донбас (22356) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+24
КОС не первый день там, значит знает что говорит! Я ему верю, все у нас совместным трудом получится! Слава Украине!!!
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07.07.2020 07:18
+19
Херсонскую область надо укреплять.
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
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07.07.2020 02:07
+17
Как по мне, когда Наев командовал ООС, было как-то по спокойней на душе. Человек реально насыпал балалаечникам по самое не хочу, владел ситуацией на фронте, регулярно общался с подчинённым личным составом, и именно при Наеве были заняты значительные участки "серой" зоны. А сейчас, мы отводим свои войска (со своей территории!!!) И все это безобразие, преподносится народу, как достижение и содействию установлению мира. О каком мире идёт речь, если враг на нашей территории, и угрожает нам захватом новых наших земель!!!
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07.07.2020 07:53
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а нахрена им создавать? это мясо (никому не нужное, действительно). группировкой кацапы зайдут, сзади.
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07.07.2020 02:01 Відповісти
Наев, кому ты мозги пудришь ?

учения "Каваказ 2020" со 100 тыс. развернутых войск это не ударная группировка???

привет тебе от сержанта в отставке СА !
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07.07.2020 02:06 Відповісти
Наев ответственен за линию соприкосновения с лугандоном. А что на других участках - надо спрашивать у других.
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07.07.2020 02:08 Відповісти
дальше 50 км ОРДЛы, в Ростовской бласти Наев ничего не видит?
ихтамнетов нет ?
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07.07.2020 02:16 Відповісти
Ну он же четко сказал - не создают в ОРДЛО
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07.07.2020 02:42 Відповісти
А скажи ка отставной сержант какая протяжёность границы рф с нами и примерное нахождения войск там на границе в обычное время до окупации исключая Крым ?Отвечу В районе 45-50 тыс даже когда мы не воевали с Крымом на много больше.По твоему развёртывание 100 тыс происходи на одном участке в ДНР?Так ты это себе представляешь?Фигово тебя учили сержант.А тебя неучили что наступать в 10 раз тяжелее обороняющей стороне?И процент потерь наступающей стороны колоссальный? 100 тыс это много но если даже они сюда рыпнуться они определёный процент обороны пробьют но при этом это будет мясо в открытую и открытая война не говоря уже более чем половины потери их состава.В 2014 году пацаны в тапочках без брони сдержали падаль.Сейчас не 14 год и Русня тоже понимают соотношения потерь не говоря о прямом конфликте реакция на которую будет молненосная.
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07.07.2020 03:05 Відповісти
1941 перевернув тезу про 10-кратну перевагу.
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07.07.2020 06:27 Відповісти
Там было все очень неоднозначно. Бывали случаи сдачи в плен даже вдесятеро меньшему числу противника. Очень-очень многие не хотели воевать за коммуняк.
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07.07.2020 06:41 Відповісти
Как сержант отвечу словами строевой песни:
"Тот, кто не был в армии, много потерял..."
в плане тактичекой и стратегической подготовки.

Десятикратное превосходство в наступлении создавали только советы, и то не всегда ...
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07.07.2020 07:00 Відповісти
Если будет наступление, там и авиация задействована будет и ракеты, типа американского варианта ведения боевых действий
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07.07.2020 08:15 Відповісти
Это ты видимо паришь мозги!
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07.07.2020 07:12 Відповісти
Херсонскую область надо укреплять.
Чтобы пуйло понимало, что если сунется - там будет ад для 100 тыс. ихтамнетов.
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07.07.2020 02:07 Відповісти
Херсон и Харьков надо крыть.Ещё Одессу с Приднестровья чуть чуть.Бо на Харьков больше завала чем на Херон,бо на Харькове их никто не ждёт.А там столица Украины бывшая,танки и мозги.Херсон вода на Крым,тут всё понятно.Но лучше,самим занять степной Крым на упреждение
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07.07.2020 02:55 Відповісти
Любая движуха вне ДНР и Крыма это открытая война.Совсем другая песня.Путин дебил но даже он понимает что это гайки.Харьков взять нереально.К Харькову нада ещё подойти и войти в город и закрепиться для этого тыс 200 нада.Это не простой город.Также само если смотреть взятие сейчас Донецка нам нада тыс 50 туда кинуть что бы его взять.Городские бои это самое сложное и ужасное по потерям как в живой силе так и технике.Это безумно тяжёлая война.Это не 2014 год когда не было армии.Не говоря уже о лояльности население которое фиг будет.
Пол дамбе на Крым мы воду перекрыть можем в любом участке дамба это не панацея как и сама херсонская область.И русня это тоже понимает.
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07.07.2020 03:13 Відповісти
Ну Пуйло,не военный,а гебня в рамках спец операций.Окно для его его операций,могут дать только предатели в Украине.Полномасштабную он где встанет,там и ляжет
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07.07.2020 03:17 Відповісти
Как оцениваете замысел предстоящих учений Кавказ-2020 и телодвижения в Крыму с высадкой в некоем тылу "террористов" 1600 десантников? К чему готовится победитель половцев и печенегов?
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07.07.2020 03:30 Відповісти
рашка постійно проводить якісь навчання..
Щоб полякати..

пора би вже звикнути...
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07.07.2020 08:49 Відповісти
не смішить мене! Донецьк та Луганськ разом приблизно як Харків.
Там не знадобилось 200 тис і в Харкові не знадобиться.
Особливо якщо не буде ніякого спротиву
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08.07.2020 00:18 Відповісти
Добавлю,Крым по международному Наш.Тому,мы имеем полное право,высадить десант в любую точку Крыма
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07.07.2020 03:00 Відповісти
Так,шо там?Кто в Крыму,будет воевать за москалей?Курорт,а тут война,хана бизнесу и сдаваемым хатам
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07.07.2020 03:11 Відповісти
В Крыму воевать никто не будет.Ни сейчас ни потом.Местность для боевых действий фиговая розвернуться негде.Это не ВОВ.Потери огромные с двух сторон и фактическое уничтожение инфраструктуры.Что бы за него воевать нужны группировки тысяч по 200 с каждый стороны.Это нереально в современном мире и бесмысленно.Если начать рубилово в Крыму страну на страну это будет 3 мировая в Европе.Никто этого делать не будет.
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07.07.2020 03:17 Відповісти
Зачем нам воевать?Мы просто возьмём своё по Закону.Кто не не согласен,пусть подаст на на в суд.Для начала,мы захватим степной Крым
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07.07.2020 03:20 Відповісти
Каким образом, на надувных лодках?
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07.07.2020 04:34 Відповісти
На правовых ёжик туманный.На правовых...
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07.07.2020 04:54 Відповісти
Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев - Цензор.НЕТ 349
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07.07.2020 06:38 Відповісти
особливо тупим.
Це порушити "мінські домовленості" і зняти санкції з рашки..
про що мріють і Меркель,і Макрон..
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07.07.2020 08:50 Відповісти
Наєв говорить лише про ОРДЛО, а не про інші ділянки кордону з росією. Та і неможливо до кінця знати те, що може зробити путін.
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07.07.2020 04:32 Відповісти
а розвідка для чого? Чи у нас окрім нестратегічного зеленого презика, вже всі стали не стратегами особливо в генштабі???
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07.07.2020 07:38 Відповісти
Он заметно нервничал. По выражению лица и блуждающему взгляду было видно что он говорит неправду.
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07.07.2020 06:34 Відповісти
Оккупанты не создают в ОРДЛО ударные группировки, - Наев - Цензор.НЕТ 9712
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07.07.2020 06:40 Відповісти
Если путин наподьот - адепты зельоных соплей его кнопкой "спам" победят! Да, зебланы?
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07.07.2020 07:24 Відповісти
вот именно "на это время". для развертывания ударной группировки времени много не надо.
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07.07.2020 16:03 Відповісти
КОС не первый день там, значит знает что говорит! Я ему верю, все у нас совместным трудом получится! Слава Украине!!!
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07.07.2020 07:18 Відповісти
Припиженное.
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07.07.2020 07:20 Відповісти
Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв - Цензор.НЕТ 4414
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07.07.2020 08:53 Відповісти
Как по мне, когда Наев командовал ООС, было как-то по спокойней на душе. Человек реально насыпал балалаечникам по самое не хочу, владел ситуацией на фронте, регулярно общался с подчинённым личным составом, и именно при Наеве были заняты значительные участки "серой" зоны. А сейчас, мы отводим свои войска (со своей территории!!!) И все это безобразие, преподносится народу, как достижение и содействию установлению мира. О каком мире идёт речь, если враг на нашей территории, и угрожает нам захватом новых наших земель!!!
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07.07.2020 07:53 Відповісти
Командование ВСУ, готовится и отрабатывает все возможные варианты развития событий. И в первую очередь, самые опасные для нашей безопасности. Большой респект.
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07.07.2020 07:55 Відповісти
КОС умный командир, за ним точно будет победа!!!
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07.07.2020 08:10 Відповісти
Хочешь жить в мире - готовься к войне. Действия Наева правильные. Поддерживаю и одобряю.
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07.07.2020 08:28 Відповісти
У випадку нападу головне не вестись на міфічну чисельну перевагу а прийняти бій і знищувати без жалю.Досвід фінської війни 1939-1940 чи недавні бої за донецький аеропорт а ще наочніше розгром вагнерівців в Сирії демонструє що хто прийняв бій і стійко та методично наносить ураження московитам-той здобуває їх повагу і шану.Вшануймо окупанта так щоб відстали назавжди.
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07.07.2020 08:40 Відповісти
Они уже там давно созданы. Ждем окончания учений Кавказ-2020, вот тогда и посмотрим ударят или нет. Но планы ударить из РДЛО для отвлечения, а главный из Крыма есть.
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07.07.2020 08:56 Відповісти
ударять из ОРДиЛА никто не будет,с территории кацапстана зайдут в тыл, пока обезьяны лугандонские будут показывать активность.
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07.07.2020 16:06 Відповісти
ПОЛИТИКА САМОУСПОКОЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЛАЧЕВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ.
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07.07.2020 09:21 Відповісти
Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв - Цензор.НЕТ 5586 https://censor.net/ua/user/470780

--
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
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07.07.2020 09:39 Відповісти
Наев фигни не скажет; опыт и данные разведки командующего ОС позволяет делать такие заявления. Но готовым надо быть к любому развитию ситуации.
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07.07.2020 09:23 Відповісти
много украинских разношерстных "запевал" в последнее времья поют эту мантру,что мол де рашист не угроза,для Украины...Судя по этому,эти вбросы имеют определенную цель(отбелить оккупанта рашиста перед мировым сообществом)Пока существует рабсея- угроза вторжения ,диверсий , економические авантюры со стороны рашиста будут постоянны...
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07.07.2020 09:25 Відповісти
Командувач більше володіє ситуацією , ніж якийсь сержант СА, НАВІДЬ не UA
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07.07.2020 09:26 Відповісти
Наев фигни не скажет; опыт и данные разведки командующего ОС позволяет делать такие заявления. Но готовым надо быть к любому развитию ситуации.
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07.07.2020 09:29 Відповісти
Есть угрозьі и на них нужно давать адекватньій ответ.
Если генерал говорит, что с той стороньі сейчас угрозьі нет, значит ее там нет. А за остальньіе направления он не говорил. За другие направления отвечаю другие генеральі.
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07.07.2020 10:14 Відповісти
а в рф? а в крыму?
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07.07.2020 10:36 Відповісти
сомневаюсь что из этого мяса можно создавать ударные группировки. их скорее всего сформируют на границе и пульнут маршем в момент максимальной нестабильности в Украине когда и 5-я колонна и патриоты будут активно шатать кресло под шмарклей.
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07.07.2020 10:39 Відповісти
Ну в ОРДЛО нет, а на территории Расии?
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07.07.2020 11:49 Відповісти
 
 