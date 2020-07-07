Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання, - Наєв

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей нмні немає загрози створення ударних угруповань російських терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація нині не становить загрози створення ударних угруповань", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи спостерігається активізація російських найманців в окупованих районах.

Наєв наголосив, що підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії противника і завжди дають адекватну відповідь.

Як повідомлялося, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що нині безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не спостерігається, але військові усвідомлюють, що мають готуватися до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

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