КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке

Конституционный суд Украины 7 июля в форме устного слушания приступил к рассмотрению представления 51 народного депутата о соответствии Основному закону закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", дело слушается в открытой части пленарного заседания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый огласил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, субъект права на конституционное представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.