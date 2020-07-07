РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости
10 067 126

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке

Конституционный суд Украины 7 июля в форме устного слушания приступил к рассмотрению представления 51 народного депутата о соответствии Основному закону закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", дело слушается в открытой части пленарного заседания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый огласил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, субъект права на конституционное представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС завтра приступит к рассмотрению конституционности языкового закона

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.

Автор: 

КС (2248) украинский язык (1190) язык (3780)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
Цікаво, а в Німеччині суд розглядав законність німецької мови на власній території?
показать весь комментарий
07.07.2020 10:47
+40
Мразота.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:46
+37
Прикро. Україна виборює право на існування української мови.
показать весь комментарий
07.07.2020 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якщо мову вивчиш-виходь на вулицю,а не знатимеш-копняків надають і добре зроблять-нічого провокувати.Я навіть з москалями принципово розмовляю українською.Не витримують-тікають.Правда,багато підлості від придурків натерпівся,але що поробиш-свиня-скрізь свиня,особливо в так званій кацапії.
показать весь комментарий
07.07.2020 12:38 Ответить
В итоге- риторический вопрос: Нафига нам такое государство(власть), когда все, чего добиваются граждане сами,а государство(власть) идет.... мимо ?
Все, что делает власть последние 25 лет, ворует и дерибанит собственность народа Украины, а как проблема возникает, то народ опять себе на плечи валит...Война с росией- волонтеры, добровольцы, низовые офицеры...а генералы ждут отдельного приказа, что бы начать выполнять присягу!
Пандемии, природные катаклизмы- опять все уповают на волонтеров и добровольцев....
Какую роль играет государство (власть) в нашей жизни?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:00 Ответить
Держава та влада це різні речі.

Не смійте їх ототожнювати !!!!!
Державна влада - це спосіб керування суспільством, а держава - спосіб або форма організації суспільства.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:21 Ответить
Треба щоб КС провірив, чи відповідає конституції, обіймання посади президента, Зеленим наркоманом - недоумком.
показать весь комментарий
07.07.2020 13:33 Ответить
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-poobicyav-zahishati-**********-movu-i-nagolosiv-sho-vona-yedina-derzhavna 02 липня, 2019. Зеленський пообіцяв захищати українську мову і наголосив, що вона - єдина державна

«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО»
показать весь комментарий
08.07.2020 08:06 Ответить
Эти сейчас нарешают...
Интересно: а как они смотрят на вопрос "конституционности" возникновения государства Украина?
показать весь комментарий
07.07.2020 13:39 Ответить
Ну дык... онижесудди...все что им не нравится , будет незаконным...даже свое увольнение...
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18 Ответить
урускойєзичнийє громадяни України - це не етнічна меншість, а строкатий зброд представників савєцкого народа, які вважають йєзик срєцтвом мєжнаціонального апщєнія
показать весь комментарий
07.07.2020 14:13 Ответить
коли ми, українці, навчимось протистояти пятій колоні! коли нам не буде "какая разніца", подивіться як б"ються за мову угорці, кацапи, вже болгари щось там вимагають, євреї вивчили свою мову практично з нуля і тільки у українців ніяк не зникне меншовартість....
показать весь комментарий
07.07.2020 15:12 Ответить
Российские коллаборанты отменяя украинский язык в Украине отменяют и Украину как государство. Все как хочет вражеская Россия. "Где русский язык там Россия", говорят россияне и по сути они правы ибо "нет языка нет и народа".
показать весь комментарий
07.07.2020 16:12 Ответить
маразм кріпшає. Розглядають питання державності української мови в державі Україна !!!
Не турецької, не ефіопської, не іспанської, а УКРАЇНСЬКОЇ в Україні !!!!!!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 16:13 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2020 08:07 Ответить
КС має унікальний шанс юридично покласти край міфу що російська мова=русский язык і запровадити норму перекладу-российский язык.Тоді рубаєм важливу зачіпку московитів.А бажаючим вивчати РУСЬКУ МОВУ-ЧИТАЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЧАСІВ РУСІ.ЯКЩО ЗНАЙДЕТЕ.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:20 Ответить
треба провести обмін паспортів під час якого дуже просто виявити тих, хто не володіє мовою.
і таким рускоязам або видати паспорт негромадянина або підписку покинути країну . строк може бути різний.скажімо кільки місяців щоб вони встигли продати житло і т.д і т.п. і допобачення - хоча скоріше - прощавайте.

.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:33 Ответить
ОХРЕНІТИ, в Україні розглядається питання конституційності УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ! Може це ЗДИПИПЕЦЬ, чому б цим ідіотам і квартальним слугоуродівським виродкам не поставити питання щодо КОНСТИТУЦІЙНОСТІ України, у якій країні ви сволота депутатами є?
показать весь комментарий
07.07.2020 17:35 Ответить
УКРАЇНСЬКИЙ конституційний суд думає чи правильно це вживати УКРАЇНСЬКУ В УКРАЇНІ!!!!! сюр якийсь....
показать весь комментарий
07.07.2020 19:07 Ответить
Мы зайзросьцім вам, украінцам, за тое, што вы змагаецеся за родную мову. І адно гэта - ужо
добра. Той хто змагаецца за правую справу, абавязкова пераможа.У нас у Беларусі гэтага
не адбываецца. Вось чаму, страціўшы сваю мову, мы можам страціць і ўсё астатнее - гісторыю
незалежнасьць.Нажаль, гэта так. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
07.07.2020 20:06 Ответить
нехай тільки спробують щось скасувати - мало не покажется, може і зеля полетіти з крісла свого офісу
показать весь комментарий
07.07.2020 21:57 Ответить
Ні,не надійтеся даремно-не мова українська їм потрібна,а гроші і влада вже 29-ть років.Судді КС-ставленики попередників не можуть бути справедливими апріорі.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:53 Ответить
https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/********-derzhava-ukrayintsiv-a-ne-natsionalnyh-menshyn-profesor-ivan-yushhuk-zvernuvsya-z-gostroyu-zayavoyu-do-kerivnytstva-derzhavy.html
показать весь комментарий
08.07.2020 01:09 Ответить
"так как направлен на дискриминацию русского и других языков"

Других это каких?) Или это не важно? Тут главное - руцкий!
показать весь комментарий
08.07.2020 09:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 