КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке
Конституционный суд Украины 7 июля в форме устного слушания приступил к рассмотрению представления 51 народного депутата о соответствии Основному закону закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", дело слушается в открытой части пленарного заседания.
Судья-докладчик по делу Сергей Головатый огласил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.
Кроме того, субъект права на конституционное представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.
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Все, что делает власть последние 25 лет, ворует и дерибанит собственность народа Украины, а как проблема возникает, то народ опять себе на плечи валит...Война с росией- волонтеры, добровольцы, низовые офицеры...а генералы ждут отдельного приказа, что бы начать выполнять присягу!
Пандемии, природные катаклизмы- опять все уповают на волонтеров и добровольцев....
Какую роль играет государство (власть) в нашей жизни?
Не смійте їх ототожнювати !!!!!
Державна влада - це спосіб керування суспільством, а держава - спосіб або форма організації суспільства.
«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО»
Интересно: а как они смотрят на вопрос "конституционности" возникновения государства Украина?
Не турецької, не ефіопської, не іспанської, а УКРАЇНСЬКОЇ в Україні !!!!!!!!
і таким рускоязам або видати паспорт негромадянина або підписку покинути країну . строк може бути різний.скажімо кільки місяців щоб вони встигли продати житло і т.д і т.п. і допобачення - хоча скоріше - прощавайте.
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добра. Той хто змагаецца за правую справу, абавязкова пераможа.У нас у Беларусі гэтага
не адбываецца. Вось чаму, страціўшы сваю мову, мы можам страціць і ўсё астатнее - гісторыю
незалежнасьць.Нажаль, гэта так. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Других это каких?) Или это не важно? Тут главное - руцкий!