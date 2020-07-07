КС розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про мову
Конституційний суд України 7 липня у формі усного слухання розпочав розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", справа слухається у відкритій частині пленарного засідання.
Суддя-доповідач у справі Сергій Головатий оголосив суть клопотання. Автори конституційного подання вказують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, так як спрямований на дискримінацію російської та інших мов нацменшин.
Крім того, суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду законів.
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все, что делает власть последние 25 лет, ворует и дерибанит собственность народа Украины, а как проблема возникает, то народ опять себе на плечи валит...Война с росией- волонтеры, добровольцы, низовые офицеры...а генералы ждут отдельного приказа, что бы начать выполнять присягу!
Пандемии, природные катаклизмы- опять все уповают на волонтеров и добровольцев....
Какую роль играет государство (власть) в нашей жизни?
Не смійте їх ототожнювати !!!!!
Державна влада - це спосіб керування суспільством, а держава - спосіб або форма організації суспільства.
«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО»
Интересно: а как они смотрят на вопрос "конституционности" возникновения государства Украина?
Не турецької, не ефіопської, не іспанської, а УКРАЇНСЬКОЇ в Україні !!!!!!!!
і таким рускоязам або видати паспорт негромадянина або підписку покинути країну . строк може бути різний.скажімо кільки місяців щоб вони встигли продати житло і т.д і т.п. і допобачення - хоча скоріше - прощавайте.
.
добра. Той хто змагаецца за правую справу, абавязкова пераможа.У нас у Беларусі гэтага
не адбываецца. Вось чаму, страціўшы сваю мову, мы можам страціць і ўсё астатнее - гісторыю
незалежнасьць.Нажаль, гэта так. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Других это каких?) Или это не важно? Тут главное - руцкий!