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КС розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про мову

КС розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про мову

Конституційний суд України 7 липня у формі усного слухання розпочав розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", справа слухається у відкритій частині пленарного засідання.

Суддя-доповідач у справі Сергій Головатий оголосив суть клопотання. Автори конституційного подання вказують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, так як спрямований на дискримінацію російської та інших мов нацменшин.

Крім того, суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду законів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Автор: 

КС (1427) українська мова (834) мова (742)


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Топ коментарі
+53
Цікаво, а в Німеччині суд розглядав законність німецької мови на власній території?
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07.07.2020 10:47
+40
Мразота.
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07.07.2020 10:46
+37
Прикро. Україна виборює право на існування української мови.
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07.07.2020 10:53
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Якщо мову вивчиш-виходь на вулицю,а не знатимеш-копняків надають і добре зроблять-нічого провокувати.Я навіть з москалями принципово розмовляю українською.Не витримують-тікають.Правда,багато підлості від придурків натерпівся,але що поробиш-свиня-скрізь свиня,особливо в так званій кацапії.
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07.07.2020 12:38 Відповісти
В итоге- риторический вопрос: Нафига нам такое государство(власть), когда все, чего добиваются граждане сами,а государство(власть) идет.... мимо ?
Все, что делает власть последние 25 лет, ворует и дерибанит собственность народа Украины, а как проблема возникает, то народ опять себе на плечи валит...Война с росией- волонтеры, добровольцы, низовые офицеры...а генералы ждут отдельного приказа, что бы начать выполнять присягу!
Пандемии, природные катаклизмы- опять все уповают на волонтеров и добровольцев....
Какую роль играет государство (власть) в нашей жизни?
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07.07.2020 14:00 Відповісти
Держава та влада це різні речі.

Не смійте їх ототожнювати !!!!!
Державна влада - це спосіб керування суспільством, а держава - спосіб або форма організації суспільства.
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07.07.2020 14:21 Відповісти
Треба щоб КС провірив, чи відповідає конституції, обіймання посади президента, Зеленим наркоманом - недоумком.
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07.07.2020 13:33 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-poobicyav-zahishati-**********-movu-i-nagolosiv-sho-vona-yedina-derzhavna 02 липня, 2019. Зеленський пообіцяв захищати українську мову і наголосив, що вона - єдина державна

«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО»
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08.07.2020 08:06 Відповісти
Эти сейчас нарешают...
Интересно: а как они смотрят на вопрос "конституционности" возникновения государства Украина?
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07.07.2020 13:39 Відповісти
Ну дык... онижесудди...все что им не нравится , будет незаконным...даже свое увольнение...
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07.07.2020 14:18 Відповісти
урускойєзичнийє громадяни України - це не етнічна меншість, а строкатий зброд представників савєцкого народа, які вважають йєзик срєцтвом мєжнаціонального апщєнія
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07.07.2020 14:13 Відповісти
коли ми, українці, навчимось протистояти пятій колоні! коли нам не буде "какая разніца", подивіться як б"ються за мову угорці, кацапи, вже болгари щось там вимагають, євреї вивчили свою мову практично з нуля і тільки у українців ніяк не зникне меншовартість....
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07.07.2020 15:12 Відповісти
Российские коллаборанты отменяя украинский язык в Украине отменяют и Украину как государство. Все как хочет вражеская Россия. "Где русский язык там Россия", говорят россияне и по сути они правы ибо "нет языка нет и народа".
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07.07.2020 16:12 Відповісти
маразм кріпшає. Розглядають питання державності української мови в державі Україна !!!
Не турецької, не ефіопської, не іспанської, а УКРАЇНСЬКОЇ в Україні !!!!!!!!
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07.07.2020 16:13 Відповісти
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08.07.2020 08:07 Відповісти
КС має унікальний шанс юридично покласти край міфу що російська мова=русский язык і запровадити норму перекладу-российский язык.Тоді рубаєм важливу зачіпку московитів.А бажаючим вивчати РУСЬКУ МОВУ-ЧИТАЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЧАСІВ РУСІ.ЯКЩО ЗНАЙДЕТЕ.
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07.07.2020 17:20 Відповісти
треба провести обмін паспортів під час якого дуже просто виявити тих, хто не володіє мовою.
і таким рускоязам або видати паспорт негромадянина або підписку покинути країну . строк може бути різний.скажімо кільки місяців щоб вони встигли продати житло і т.д і т.п. і допобачення - хоча скоріше - прощавайте.

.
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07.07.2020 17:33 Відповісти
ОХРЕНІТИ, в Україні розглядається питання конституційності УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ! Може це ЗДИПИПЕЦЬ, чому б цим ідіотам і квартальним слугоуродівським виродкам не поставити питання щодо КОНСТИТУЦІЙНОСТІ України, у якій країні ви сволота депутатами є?
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07.07.2020 17:35 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ конституційний суд думає чи правильно це вживати УКРАЇНСЬКУ В УКРАЇНІ!!!!! сюр якийсь....
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07.07.2020 19:07 Відповісти
Мы зайзросьцім вам, украінцам, за тое, што вы змагаецеся за родную мову. І адно гэта - ужо
добра. Той хто змагаецца за правую справу, абавязкова пераможа.У нас у Беларусі гэтага
не адбываецца. Вось чаму, страціўшы сваю мову, мы можам страціць і ўсё астатнее - гісторыю
незалежнасьць.Нажаль, гэта так. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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07.07.2020 20:06 Відповісти
нехай тільки спробують щось скасувати - мало не покажется, може і зеля полетіти з крісла свого офісу
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07.07.2020 21:57 Відповісти
Ні,не надійтеся даремно-не мова українська їм потрібна,а гроші і влада вже 29-ть років.Судді КС-ставленики попередників не можуть бути справедливими апріорі.
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07.07.2020 23:53 Відповісти
https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/********-derzhava-ukrayintsiv-a-ne-natsionalnyh-menshyn-profesor-ivan-yushhuk-zvernuvsya-z-gostroyu-zayavoyu-do-kerivnytstva-derzhavy.html
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08.07.2020 01:09 Відповісти
"так как направлен на дискриминацию русского и других языков"

Других это каких?) Или это не важно? Тут главное - руцкий!
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08.07.2020 09:22 Відповісти
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