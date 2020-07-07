КС розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про мову

Конституційний суд України 7 липня у формі усного слухання розпочав розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", справа слухається у відкритій частині пленарного засідання.

Суддя-доповідач у справі Сергій Головатий оголосив суть клопотання. Автори конституційного подання вказують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, так як спрямований на дискримінацію російської та інших мов нацменшин.

Крім того, суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду законів.

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Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.