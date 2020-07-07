Украина и Евросоюз готовят ряд взаимовыгодных инициатив, - Шмыгаль

Украина и Европейский Союз готовят ряд взаимовыгодных предложений, воплощение в жизнь которых будет способствовать углублению дальнейшего сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания виртуального круглого стола "Украинские реформы: что дальше?".

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером. Мы настроены максимально ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также открыты для торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина уже вносит определенный вклад в евроатлантическую безопасность и готова усилить свое взаимодействие с Альянсом.

"Мы ищем не защиту, мы ищем партнерство. Мы очень ценим решение НАТО признать Украину партнером по расширенным возможностям", - сказал премьер.

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Шмыгаль также отметил, что несмотря на сложную ситуацию, в связи с коронавирусной инфекцией, Украина и международные партнеры смогли осуществить ряд успешных шагов в направлении углубления сотрудничества.

"За последний месяц мы в этом сотрудничестве достигли довольно впечатляющих успехов. Это и подписание новой программы с МВФ, договоренности с ЕС о макрофинансовой помощи, те транши, которые мы получили от МБРР, это три соглашения с ЕС, в частности в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и фермеров. Очень много переговоров, планов, договоренностей на будущее", - сказал премьер.

В то же время глава правительства признал, что в Украине до сих пор есть проблемы, которые преодолеть не удалось, в частности, коррупция, популизм политиков, смещение акцентов политических дискуссий, атаки на западный вектор развития, которые осуществляют пророссийские силы внутри страны и извне.

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