Україна і Євросоюз готують низку взаємовигідних ініціатив, - Шмигаль
Україна та Європейський Союз готують низку взаємовигідних пропозицій, втілення у життя яких сприятиме поглибленню подальшої співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання віртуального круглого столу "Українські реформи: що далі?".
"Ми готуємо низку взаємовигідних ініціатив, які мають вивести відносини України та ЄС на новий рівень. Україна залишається надійним та прогнозованим торговим партнером. Ми налаштовані максимально прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також відкриті до торгово-економічного співробітництва на світових ринках", - сказав глава уряду.
За словами Шмигаля, Україна вже робить певний внесок в євроатлантичну безпеку та готова посилити свою взаємодію з Альянсом.
"Ми шукаємо не захист, ми шукаємо партнерство. Ми дуже цінуємо рішення НАТО визнати Україну партнером із розширених можливостей", - сказав прем'єр.
Він також наголосив на тому, що попри складну ситуацію, пов'язану з коронавірусною інфекцією, Україна та міжнародні партнери змогли здійснити низку успішних кроків у напрямку поглиблення співробітництва.
"За останній місяць ми у цій співпраці досягли доволі вражаючих успіхів. Це і підписання нової програми з МВФ, домовленості з ЄС про макрофінансову допомогу, ті транші, які ми отримали від МБРР, це три угоди з ЄС, зокрема у сфері підтримки малого та середнього бізнесу і фермерів. Дуже багато переговорів, планів, домовленостей на майбутнє", - сказав прем'єр.
Водночас глава уряду визнав, що в України досі є проблеми, які подолати не вдалося, зокрема, корупція, популізм політиків, зміщення акцентів політичних дискусій, атаки на західний вектор розвитку, які здійснюють проросійські сили усередині країни та ззовні.
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