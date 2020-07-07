Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство
В автомобиль "Укрпочты", ограбленный в Полтавской области, было вмонтировано взрывное устройство.
По данным источников Цензор.НЕТ в МВД, в "Газели" "Укрпочты" было вмонтировано самодельное безоболочное радиоуправляемое взрывное устройство.
Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.
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+8 Вася Шевченко #371210
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дефективний манагер.
Это потому лобовое стекло вогнуто в салон, а крыша над ним наружу завернулась.
Нормальным следователям работы на полдня.
1. Кто посылки грузил, кто принимал ну и найдешь, кто позвонил, что посылка едет в такой-то машине. Если не позвонили, то значит сам грузил, сам кнопку нажимал...
2. И скорее всего будет подтверждение украинской поговорки: "Надовго Сiрку ошийник з ковбасы"
3. Бонни и Клайд на карантине в Кирилловке в это время были - 100%.
А я не додумалась...