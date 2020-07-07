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Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство

Ограбление автомобиля

В автомобиль "Укрпочты", ограбленный в Полтавской области, было вмонтировано взрывное устройство.

По данным источников Цензор.НЕТ в МВД, в "Газели" "Укрпочты" было вмонтировано самодельное безоболочное радиоуправляемое взрывное устройство.

Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция показала кадры с места нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. ВИДЕО

Автор: 

ограбление (1369) Укрпочта (310) Полтавская область (1169)


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Топ комментарии
+8
интересно девки пляшут...
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07.07.2020 20:16
+4
У начальника большая зарплата, а машина то такое.
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07.07.2020 20:21
+4
Гниды пенсии наверняка украли у стариков.
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07.07.2020 20:35
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интересно девки пляшут...
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07.07.2020 20:16 Ответить
... па четире пряма в ряд ...
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07.07.2020 21:03 Ответить
Не поверю, что укрпочта такие деньги возит ржавым тазом.
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07.07.2020 20:17 Ответить
У начальника большая зарплата, а машина то такое.
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07.07.2020 20:21 Ответить
зато зебіли хором верещать, що він типа дефективний манагер.
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08.07.2020 07:31 Ответить
Ага, точно.
Это потому лобовое стекло вогнуто в салон, а крыша над ним наружу завернулась.
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07.07.2020 20:18 Ответить
Это был спецбоеприпас с зигзюгообразным разнонаправленным взрывом. Если у нас поломанными пальцами сподоблюются два раза себе в голову шмальнуть...то такой боеприпас сварганить раз плюнуть!
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07.07.2020 21:06 Ответить
а що тут такого, криша металева, булаб з тканини в низ провисала, подивись є відео, то там видно в салоні з кузова повивертало в салон від вибуху.
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08.07.2020 07:32 Ответить
Края лобового стекла выгнулись наружу, а середина осталсь на месте - разуй глаза.
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08.07.2020 08:47 Ответить
Новый вид преступлений однако... На машины Укрпочты ещё никогда не нападали. Продумали, суки, всё до мелочей.
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07.07.2020 20:21 Ответить
Эффективные менагеры решили догнать начальника по премиям.
Нормальным следователям работы на полдня.
1. Кто посылки грузил, кто принимал ну и найдешь, кто позвонил, что посылка едет в такой-то машине. Если не позвонили, то значит сам грузил, сам кнопку нажимал...
2. И скорее всего будет подтверждение украинской поговорки: "Надовго Сiрку ошийник з ковбасы"
3. Бонни и Клайд на карантине в Кирилловке в это время были - 100%.
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08.07.2020 08:53 Ответить
А це що такі інкасатори в Укрпошті?! Газельки? А яка там зарплата в так званого "керівника" Укрпошти?
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07.07.2020 20:24 Ответить
Гниды пенсии наверняка украли у стариков.
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07.07.2020 20:35 Ответить
ага
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08.07.2020 07:33 Ответить
Та, слава богу, пенсии старикам выплатят по-любому. Они же им не выданы. А в целом это довольно популярное направление "заработков" для начинающего сельского криминала - грабить стариков по селам. И даже с пытками и ликвидацией свидетелей. Все как дебил может понять из американских боевиков. Т.е. с разной степенью приближения. Тут вот, наверное, нашелся продвинутый "зарабатывальщик", который бомбу знает как собрать.
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08.07.2020 09:54 Ответить
Якась брехня, занадто складно, тому малоймовірно. Але злочинцями досить часто використовується вибухівка, яку кладуть або на магниті ліплять зверху на дах авто. Це просто та ефективно. Скоріше за все так і було, і ніхто вибухівку в саме авто не вмонтовував.
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07.07.2020 20:42 Ответить
могли в посилку покласти, це ж Укрпошта, везли гроші у віділення і листи, посилки
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08.07.2020 07:34 Ответить
В такой - гнилой - тачке деньги опасно перевозить. Они могут вывалиться сквозь ржавое днище... В общем больше похоже на инсценировку. )))
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07.07.2020 20:57 Ответить
працівники пошти та інкасатори все підготували і зробили. Ніхто крім них не знає що везуть скільки і за яким маршрутом. Протримайте їх у відділку 6 год підряд, навіть яйця не треба затискати у двері, все розкажуть та покажуть
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07.07.2020 21:09 Ответить
Эх!
А я не додумалась...
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07.07.2020 21:13 Ответить
Руководитель почты получает миллионы, а сельский почтальон минимальный прожиточный минимум.Укрпочту угробили и если бы местные власти тихо на местах не помогали почте,то уже давно все пункты были бы закрыты.
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08.07.2020 07:51 Ответить
 
 