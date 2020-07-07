Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство

В автомобиль "Укрпочты", ограбленный в Полтавской области, было вмонтировано взрывное устройство.

По данным источников Цензор.НЕТ в МВД, в "Газели" "Укрпочты" было вмонтировано самодельное безоболочное радиоуправляемое взрывное устройство.

Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.

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