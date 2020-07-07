РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11638 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
2 824 9

Из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно, - ОГА

Из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно, - ОГА

Боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Я уже разговаривал с президентом по этому поводу. Понимая, что может быть такая ситуация, мы вчера договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС, который бы мог потушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете - самоубийство", - рассказал Гайдай.

Отметим, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Автор: 

пожар (5961) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дожились.....
показать весь комментарий
07.07.2020 22:58 Ответить
а как там бубочкин мирный план освобождения донбасса,
показать весь комментарий
07.07.2020 22:58 Ответить
мы, бл.. шесть лет только и делаем, что тушим пожары! когда работать будем, зебилы?
показать весь комментарий
07.07.2020 22:58 Ответить
Вот С.....КИ ! Ничего человеческого не осталось у этих из ДЫРЫ!!!
НЕЛЮДИ!!!
Слушайте,а у них там нет лесов? Вблизи позицый? Я,НАДЕЮСЬ ,БЕНЗИ-КЕРОСИН У ВСУ ЕЩЕ НЕ ОТОБРАЛИ НАШИ "МИРОЛЮБЫ ПО ГЛАЗАМ."...?
показать весь комментарий
07.07.2020 23:17 Ответить
Так можно попросить на время тот самолёт для организации дождей, что сейчас над Крымом летает. Его то не жалко.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:24 Ответить
Умный глава . 99,9% пожаров возникают в результате поджогов .
показать весь комментарий
07.07.2020 23:25 Ответить
Лугандонам не звикати. Згорів сарай - гори і хата. Хай жруть, аби біз біндер.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:28 Ответить
Тімжінашілюді і підпалюють.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:39 Ответить
А тушить сепаров нельзя?? А жарить можно??
показать весь комментарий
07.07.2020 23:50 Ответить
 
 