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Новости Пожары в Украине
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После пожаров на Луганщине госпитализировано 28 человек, среди которых 17 детей, - представитель омбудсмена

После пожаров на Луганщине госпитализировано 28 человек, среди которых 17 детей, - представитель омбудсмена

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", - отметил Лисянский.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Автор: 

пожар (5961) Лисянский Павел (96) Луганская область (6501)


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Ну от немає у мене співчуття. Згиньте з території України.
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08.07.2020 01:28 Ответить
100%.
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08.07.2020 01:31 Ответить
для початку хоча б мапу треба подивитись. Новоайдар - це не окупована територія. Згинути з території України українцям можуть побажать лише кацапи.
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08.07.2020 05:12 Ответить
пожежі на Луганщіні 100% кацапська диверсія щоб росхитати регіон перед наступом...
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08.07.2020 06:51 Ответить
Идиоты, горит территория, подконтрольная Украине. Сгорели дома семей участников АТО. Вы думаете, у нас тут одни орки живут? Да и военные пострадали от пожара. Техника сгорела.
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08.07.2020 07:38 Ответить
Авакова в отставку - он с МЧС не справляется , потому что заигрался в политику
Потому борьбу с пожарами и борьбу с паводками организовывать некому . И деньги , которые во всех странах выделяются на предупреждение бедствий Из налогов граждан, В УКРАИНЕ НЕ ПОНЯТНО ГДЕ
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08.07.2020 07:44 Ответить
Когда МЧС был отдельной структурой с отдельным финансированием, ХОТЬ ЧТО-ТО МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ , а сейчас просто общий котёл
В Европе нет такого количества пожаров в домах, утопившихся людей, разных аварий - ПОТОМУ ЧТО ВСЕ под отчетом у общества и везде есть профилактика предупреждений
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08.07.2020 07:48 Ответить
Привлечение военных частей для тушения пожаров , это плохо. Армия предназначена для защиты страны и уничтожения врага. При зеленском армия превращается в вспомогательную структуру. Типо посторойка дач генералитету.
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08.07.2020 08:33 Ответить
Привлечение военных частей для тушения пожаров , это плохо. Армия предназначена для защиты страны и уничтожения врага. При зеленском армия превращается в вспомогательную структуру. Типо посторойка дач генералитету.
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08.07.2020 08:47 Ответить
 
 