После пожаров на Луганщине госпитализировано 28 человек, среди которых 17 детей, - представитель омбудсмена

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", - отметил Лисянский.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.