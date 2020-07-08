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Новини Пожежі в Україні
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Після пожеж на Луганщині госпіталізовано 28 осіб, серед яких 17 дітей, - представник омбудсмена

Після пожеж на Луганщині госпіталізовано 28 осіб, серед яких 17 дітей, - представник омбудсмена

Унаслідок лісових пожеж на Луганщині 28 осіб госпіталізовано, з них 17 дітей,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

"Загалом у місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, за словами лікарів їхній стан стабільний. Залишається у важкому стані чоловік 1962 року народження, він у реанімації (термічний опік полум'ям)", - зазначив Лисянський.

Також читайте: До ліквідації пожежі на Луганщині, де загинуло 6 осіб, залучено понад 1000 правоохоронців та авіація, - Аваков

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Автор: 

пожежа (4342) Лисянський Павло (100) Луганська область (4883)


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Ну от немає у мене співчуття. Згиньте з території України.
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08.07.2020 01:28 Відповісти
100%.
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08.07.2020 01:31 Відповісти
для початку хоча б мапу треба подивитись. Новоайдар - це не окупована територія. Згинути з території України українцям можуть побажать лише кацапи.
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08.07.2020 05:12 Відповісти
пожежі на Луганщіні 100% кацапська диверсія щоб росхитати регіон перед наступом...
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08.07.2020 06:51 Відповісти
Идиоты, горит территория, подконтрольная Украине. Сгорели дома семей участников АТО. Вы думаете, у нас тут одни орки живут? Да и военные пострадали от пожара. Техника сгорела.
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08.07.2020 07:38 Відповісти
Авакова в отставку - он с МЧС не справляется , потому что заигрался в политику
Потому борьбу с пожарами и борьбу с паводками организовывать некому . И деньги , которые во всех странах выделяются на предупреждение бедствий Из налогов граждан, В УКРАИНЕ НЕ ПОНЯТНО ГДЕ
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08.07.2020 07:44 Відповісти
Когда МЧС был отдельной структурой с отдельным финансированием, ХОТЬ ЧТО-ТО МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ , а сейчас просто общий котёл
В Европе нет такого количества пожаров в домах, утопившихся людей, разных аварий - ПОТОМУ ЧТО ВСЕ под отчетом у общества и везде есть профилактика предупреждений
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08.07.2020 07:48 Відповісти
Привлечение военных частей для тушения пожаров , это плохо. Армия предназначена для защиты страны и уничтожения врага. При зеленском армия превращается в вспомогательную структуру. Типо посторойка дач генералитету.
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08.07.2020 08:33 Відповісти
Привлечение военных частей для тушения пожаров , это плохо. Армия предназначена для защиты страны и уничтожения врага. При зеленском армия превращается в вспомогательную структуру. Типо посторойка дач генералитету.
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08.07.2020 08:47 Відповісти
 
 