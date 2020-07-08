Після пожеж на Луганщині госпіталізовано 28 осіб, серед яких 17 дітей, - представник омбудсмена

Унаслідок лісових пожеж на Луганщині 28 осіб госпіталізовано, з них 17 дітей,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

"Загалом у місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, за словами лікарів їхній стан стабільний. Залишається у важкому стані чоловік 1962 року народження, він у реанімації (термічний опік полум'ям)", - зазначив Лисянський.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.