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Новости Агрессия России против Украины Война
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219 защитников Украины получат 250 млн на покупку жилья, - Шмыгаль

219 защитников Украины получат 250 млн на покупку жилья, - Шмыгаль

Кабмин согласовал выделение 250 млн гривен для внутренне перемещенных лиц, которые принимали участие в войне на Донбассе

Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины", - отметил премьер.

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219 защитников Украины получат 250 млн на покупку жилья, - Шмыгаль 01

жилье (911) помощь (7824) переселенцы (531) Шмыгаль Денис (2708)


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Аж цельных 219 генералов заживуть? )=
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08.07.2020 14:23 Ответить
По миллиону каждому? А под видом защитников Украины есть рядовой состав?
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08.07.2020 14:33 Ответить
За чей счёт этот банкет???
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08.07.2020 14:35 Ответить
Включить печатный станок -- плёвое дело!
Главное -- президентский рейтинг.
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08.07.2020 14:42 Ответить
судя по тексту, непонятно кто именно получит деньги: мусора сдававшие оружейки в енакиевах и горловках местной гопоте в 2014-м либо мусора воевавшие на стороне дырявых.
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08.07.2020 15:01 Ответить
 
 