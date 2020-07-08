219 защитников Украины получат 250 млн на покупку жилья, - Шмыгаль
Кабмин согласовал выделение 250 млн гривен для внутренне перемещенных лиц, которые принимали участие в войне на Донбассе
Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины", - отметил премьер.
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