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219 захисників України отримають 250 млн на придбання житла, - Шмигаль

219 захисників України отримають 250 млн на придбання житла, - Шмигаль

Кабмін погодив виділення 250 млн гривень для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь у війні на Донбасі

Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 219 захисників України отримають кошти на придбання житла. Уряд підтримав виділення майже 250 млн грн для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 305 млн грн на житло воїнам, які зазнали поранення на Донбасі, - Шмигаль

219 захисників України отримають 250 млн на придбання житла, - Шмигаль 01

Автор: 

житло (1074) допомога (8378) переселенці (982) Шмигаль Денис (4609)


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Аж цельных 219 генералов заживуть? )=
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08.07.2020 14:23 Відповісти
По миллиону каждому? А под видом защитников Украины есть рядовой состав?
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08.07.2020 14:33 Відповісти
За чей счёт этот банкет???
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08.07.2020 14:35 Відповісти
Включить печатный станок -- плёвое дело!
Главное -- президентский рейтинг.
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08.07.2020 14:42 Відповісти
судя по тексту, непонятно кто именно получит деньги: мусора сдававшие оружейки в енакиевах и горловках местной гопоте в 2014-м либо мусора воевавшие на стороне дырявых.
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08.07.2020 15:01 Відповісти
 
 