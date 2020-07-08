219 захисників України отримають 250 млн на придбання житла, - Шмигаль
Кабмін погодив виділення 250 млн гривень для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь у війні на Донбасі
Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ще 219 захисників України отримають кошти на придбання житла. Уряд підтримав виділення майже 250 млн грн для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив прем'єр.
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