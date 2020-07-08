Начато уголовное производство по факту масштабного пожара на Луганщине, - Офис Генпрокурора

Начато досудебное расследование по факту возникновения лесного пожара в Новоайдарском районе и вблизи г. Северодонецка Луганской области. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара и гибель людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следствием установлено, что пожар начался 6 июля 2020 на территории Боровского и Ахтырского лесничеств, его локализовали на следующий день. Однако из-за порывистого ветра и жаркой погоды новые очаги возгорания распространились в жилищный сектор с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" Новоайдарского района.

В настоящее время следственным путем проверяются все версии возникновения пожара, повлекшего человеческие жертвы: умышленный поджог, в том числе с целью совершения диверсии, теракта или сокрытия незаконной вырубки леса; неосторожное обращение с огнем, возгорание в результате подрыва боеприпасов, самовозгорание леса.

Для документирования всех фактов разрушений во время пожара, обнаружения пострадавших и без вести пропавших продолжается осмотр территории Новоайдарского района и прилегающей территории г. Северодонецка силами и средствами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и ГУ Нацполиции в Луганской области.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

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