Розпочато кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Розпочато досудове розслідування за фактом виникнення лісової пожежі в Новоайдарському районі та поблизу м. Сєвєродонецька Луганської області. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвели до виникнення пожежі та загибелі людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідством встановлено, що пожежа розпочалася 6 липня 2020 року на території Борівського та Охтирського лісництв, її локалізовано наступного дня. Проте через поривчастий вітер та спекотну погоду нові осередки займання розповсюдилися до житлового сектору с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" Новоайдарського району.

На цей час слідчим шляхом перевіряються усі версії виникнення пожежі, що спричинила людські жертви: умисний підпал, у тому числі з метою вчинення диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.

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Для документування усіх фактів руйнувань під час пожежі, виявлення постраждалих та безвісно зниклих продовжується огляд території Новоайдарського району та прилеглої території м. Сєвєродонецька силами та засобами ГУ ДСНС України в Луганській області та ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.