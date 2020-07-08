Кабмин назначил экс-нардепа Креминя языковым омбудсменом
Кабинет Министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка. На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.
Соответствующее решение было принято правительством 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Напомним, ранее должность языкового омбудсмена в Украине занимала Татьяна Монахова. Она была назначена на должность в ноябре 2019 года, однако в конце апреля заявила, что уходит в отставку. До этого она сообщала, что с момента назначения не получала заработную плату, так как не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.
Тарас Креминь - народный депутат Рады VIII созыва из фракции Народный фронт. Был главой подкомитета парламента по вопросам науки и образования.
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Поживемо, побачимо, як він нашу солов'їну захищатиме
А гроші від штафів - на спеціальний рахунок, звідки вони будуть використовуваться для пропагування української мови...
Це не той Кремінь. Той есдек - набагато старший.
А цей хлопець - порядний.
Ну, що ж, приношу вибачення... Прогуглити потрібно було одразу...
По закінченню ЗОШ № 10 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Миколаївському державному педагогічному університеті , одержав диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійської мови і зарубіжної літератури (https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 аспірант відділу української літератури ХХ століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України . Науковий керівник - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор філологічних наук , професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. І. Ковалів . https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата філологічних наук за темою: «Концептуалізація історіософського міфу в ліриці 1960-1980-х рр».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Закінчив докторантуру на кафедрі української та зарубіжної літератури і методики їх викладання ДВНЗ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . Тема дисертації - «Еволюція епосу та ліро-епосу в українській літературі Х-ХХІ ст.».