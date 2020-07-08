Кабмин назначил экс-нардепа Креминя языковым омбудсменом

Кабинет Министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка. На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Соответствующее решение было принято правительством 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, ранее должность языкового омбудсмена в Украине занимала Татьяна Монахова. Она была назначена на должность в ноябре 2019 года, однако в конце апреля заявила, что уходит в отставку. До этого она сообщала, что с момента назначения не получала заработную плату, так как не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.

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Тарас Креминь - народный депутат Рады VIII созыва из фракции Народный фронт. Был главой подкомитета парламента по вопросам науки и образования.