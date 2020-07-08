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Кабмін призначив екснардепа Кременя мовним омбудсменом

Кабмін призначив екснардепа Кременя мовним омбудсменом

Кабінет Міністрів призначив Тараса Кременя новим Уповноваженим щодо захисту державної мови. На посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський.

Відповідне рішення було ухвалено урядом 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше посаду мовного омбудсмена в Україні займала Тетяна Монахова. Вона була призначена на посаду в листопаді 2019 року, проте в кінці квітня заявила, що йде у відставку. До цього вона повідомляла, що з моменту призначення не отримувала заробітну плату, тому що не був сформований секретаріат мовного омбудсмена.

Тарас Кремінь - народний депутат Ради VIII скликання з фракції Народний фронт. Був головою підкомітету парламенту з питань науки і освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову

Автор: 

призначення (2290) омбудсмен (476) українська мова (834) мова (742) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
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Ну, хоч освіта відповідна є...
По закінченню ЗОШ № 10 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Миколаївському державному педагогічному університеті , одержав диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійської мови і зарубіжної літератури (https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 аспірант відділу української літератури ХХ століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України . Науковий керівник - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор філологічних наук , професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. І. Ковалів . https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата філологічних наук за темою: «Концептуалізація історіософського міфу в ліриці 1960-1980-х рр».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Закінчив докторантуру на кафедрі української та зарубіжної літератури і методики їх викладання ДВНЗ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . Тема дисертації - «Еволюція епосу та ліро-епосу в українській літературі Х-ХХІ ст.».
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08.07.2020 16:13
+4
Так.. І через це він був у Народному фронті депутатом))) що курим?
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08.07.2020 16:09
+3
Ну і ..? Прекрасно. Та воювати і відстоювати українську мову доведеться в боротьбі з кацапощелепним бидлом. Для якого не існує ніяких Законів.
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08.07.2020 16:31
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Кремень? Це не той, часом, обрізаний з кагали суркіса-мертвечука?
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08.07.2020 16:07 Відповісти
Так.. І через це він був у Народному фронті депутатом))) що курим?
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08.07.2020 16:09 Відповісти
У "народному фронті" були і Турчинов, і аваков.
Поживемо, побачимо, як він нашу солов'їну захищатиме
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08.07.2020 16:12 Відповісти
Читай нижче.
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Ну і ..? Прекрасно. Та воювати і відстоювати українську мову доведеться в боротьбі з кацапощелепним бидлом. Для якого не існує ніяких Законів.
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08.07.2020 16:31 Відповісти
А ти бажав-би, щоб мовним омбудсменом призначили "узкоязичного"? Щоб потім зі скорботою казать, розводячи руками, що нічого не виходить, "зрада"?... А це людина, яка повинна захищать статус української мови у публічній сфері... Я ще при Ющенку статтю написав, де "ідею" підкинув, про притягнення до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб, за безпідставне використання іноземної мови у публічній сфері - при спілкуванні, в рекламі, вивісках і тому подібне... Єдине виключення у назвах закладів - якщо він є фірмовою назвою іноземної компанії... І штрафувать за помилки в рекламі та назвах українською мовою... А то, пам"ятаю, кілька років ходив повз кафе "VARENIKS"...
А гроші від штафів - на спеціальний рахунок, звідки вони будуть використовуваться для пропагування української мови...
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08.07.2020 16:42 Відповісти
Я про те, що для мовного омбудсмена, сьогодні, гарна освіта повинна бути підкріплена ще й незламним патріотизмом і сильним характером. Враховуючи те, що провладні кацапощелепні, знову оскаржують Закон про мову в суді.
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08.07.2020 16:54 Відповісти
НУ, ти ж, не знаєш, що він за людина... Почне працювать - побачимо... Головне, що не "з"їде" на "недосвідченість" "незнання мови", і тому подібне...
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08.07.2020 16:58 Відповісти
я тим часом прогуглив.
Це не той Кремінь. Той есдек - набагато старший.
А цей хлопець - порядний.

Ну, що ж, приношу вибачення... Прогуглити потрібно було одразу...
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08.07.2020 16:32 Відповісти
-Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо‑Юмбо - составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.(с)
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08.07.2020 16:08 Відповісти
Ну, хоч освіта відповідна є...
По закінченню ЗОШ № 10 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Миколаївському державному педагогічному університеті , одержав диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійської мови і зарубіжної літератури (https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 аспірант відділу української літератури ХХ століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України . Науковий керівник - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор філологічних наук , професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. І. Ковалів . https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата філологічних наук за темою: «Концептуалізація історіософського міфу в ліриці 1960-1980-х рр».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Закінчив докторантуру на кафедрі української та зарубіжної літератури і методики їх викладання ДВНЗ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . Тема дисертації - «Еволюція епосу та ліро-епосу в українській літературі Х-ХХІ ст.».
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08.07.2020 16:13 Відповісти
здається єдиний з профільною освітою Не з естрадно-циркового училища, слава Богу
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08.07.2020 21:50 Відповісти
треба, щоб ізик до простати найвеличнішого доставав
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08.07.2020 16:15 Відповісти
До Литинського йому як до Місяця!
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08.07.2020 16:18 Відповісти
а він його хоч знає??
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08.07.2020 16:21 Відповісти
Мета - дискредитація всіх проукраїнських починань.
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08.07.2020 16:39 Відповісти
Має фах, значить і nитати з нього треба nо дорослому.
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08.07.2020 19:17 Відповісти
За Тараса ручаюсь лично. Чи не єдине призначення, що не тхне реваншем. Гідний син великого батька.
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09.07.2020 08:55 Відповісти
 
 