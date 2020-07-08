Кабмін призначив екснардепа Кременя мовним омбудсменом

Кабінет Міністрів призначив Тараса Кременя новим Уповноваженим щодо захисту державної мови. На посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський.

Відповідне рішення було ухвалено урядом 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше посаду мовного омбудсмена в Україні займала Тетяна Монахова. Вона була призначена на посаду в листопаді 2019 року, проте в кінці квітня заявила, що йде у відставку. До цього вона повідомляла, що з моменту призначення не отримувала заробітну плату, тому що не був сформований секретаріат мовного омбудсмена.

Тарас Кремінь - народний депутат Ради VIII скликання з фракції Народний фронт. Був головою підкомітету парламенту з питань науки і освіти.

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