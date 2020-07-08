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Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение в среду на заседании огласил следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

"Ходатайство следователя... относительно Порошенко оставить без рассмотрения", - сказал он.

Ранее в ходе заседания суда прокурор в процессе заявил: "Сегодня следователь сообщил о завершении досудебного расследования... поэтому считаем продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения невозможным".

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После завершения заседания суда Порошенко назвал такое решение судьи "первой маленькой, но очень важной победой".

"Первая маленькая, но очень важная наша с вами победа. Даже Печерский суд... никчемное ходатайство Офиса генпрокурора принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату", - сказал он собравшимся у суда в его поддержку людям.

"Сегодня мы не просто победили, они начали нас бояться. Проблема не только в том, что они чувствуют себя загнанными в угол... их камарилья перестает исполнять преступные приказы о преследовании оппозиции", - сказал Порошенко.

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В этом контексте политик заявил, что сегодня он с поддерживающими его людьми не будут проводить митинг перед зданием Офиса президента.

"Как исключение, мы приняли решение сегодня пока что на Банковую не идти... Но это не означает, что мы отказываемся от этой формы защиты национальных интересов", - добавил Порошенко.

Порошенко Петр (19607) Вовк Сергей (36)


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Топ комментарии
+74
Зебилам поводили по губам=)

На прокуроских сосен було жалко смотреть. Девочки доигрались)
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08.07.2020 17:09
+67
Наш Гетьман!
Храни Вас Бог, Петр Алексеевич...
Низкий вам поклон за все...
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08.07.2020 17:09
+60
Разумеется "оставили без рассмотрения"!
Потому, что в противном случае суду пришлось бы открывать дело ПРОТИВ ПРОКУРОРОВ!!!
За лже-свидетельство и подделку документов.
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08.07.2020 17:11
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«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог. Я з вами не борюся», - сказав Порошенко
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09.07.2020 09:48 Ответить
Порох подыгрывает зебилам
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09.07.2020 14:04 Ответить
Таки че там с Порохом то, с Вовкой по дружески по телефончикам общается? Каждый вечер, с кружечкой како)) ну или чего покрепче... А Цензор что-то новость не публикует, странно.. независимый же источник
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09.07.2020 14:28 Ответить
Кацапчик, ты в этом пире участие брал? Такой уверенный тон ))))))
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09.07.2020 16:30 Ответить
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