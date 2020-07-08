Клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові залишено без розгляду

Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення в середу на засіданні оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк.

"Клопотання слідчого... щодо Порошенка залишити без розгляду", - сказав він.

Раніше під час засідання суду прокурор у процесі заявив: "Сьогодні слідчий повідомив про завершення досудового розслідування ... тому вважаємо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливим".

Після завершення засідання суду Порошенко назвав таке рішення судді "першою маленькою, але дуже важливою перемогою".

"Перша маленька, але дуже важлива наша з вами перемога. Навіть Печерський суд ... нікчемне клопотання Офісу генпрокурора вирішив залишити без розгляду та повернути адресату", - сказав він людям, які прийшли під будівлю суду його підтримати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС". ФОТОрепортаж

"Сьогодні ми не просто перемогли, вони почали нас боятися. Проблема не тільки в тому, що вони почуваються загнаними в кут ... їхня камарилья перестає виконувати злочинні накази про переслідування опозиції", - сказав Порошенко.

У цьому контексті політик заявив, що сьогодні він та його прихильники, не проводитимуть мітингу перед Офісом президента.

"Як виняток, ми вирішили сьогодні поки що на Банкову не йти ... Але це не означає, що ми відмовляємося від цієї форми захисту національних інтересів", - додав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ