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Клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові залишено без розгляду

Клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові залишено без розгляду

Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення в середу на засіданні оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк.

"Клопотання слідчого... щодо Порошенка залишити без розгляду", - сказав він.

Раніше під час засідання суду прокурор у процесі заявив: "Сьогодні слідчий повідомив про завершення досудового розслідування ... тому вважаємо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливим".

Після завершення засідання суду Порошенко назвав таке рішення судді "першою маленькою, але дуже важливою перемогою".

"Перша маленька, але дуже важлива наша з вами перемога. Навіть Печерський суд ... нікчемне клопотання Офісу генпрокурора вирішив залишити без розгляду та повернути адресату", - сказав він людям, які прийшли під будівлю суду його підтримати.

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"Сьогодні ми не просто перемогли, вони почали нас боятися. Проблема не тільки в тому, що вони почуваються загнаними в кут ... їхня камарилья перестає виконувати злочинні накази про переслідування опозиції", - сказав Порошенко.

У цьому контексті політик заявив, що сьогодні він та його прихильники, не проводитимуть мітингу перед Офісом президента.

"Як виняток, ми вирішили сьогодні поки що на Банкову не йти ... Але це не означає, що ми відмовляємося від цієї форми захисту національних інтересів", - додав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Порошенко Петро (15181) Вовк суддя (41)


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Топ коментарі
+74
Зебилам поводили по губам=)

На прокуроских сосен було жалко смотреть. Девочки доигрались)
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08.07.2020 17:09
+67
Наш Гетьман!
Храни Вас Бог, Петр Алексеевич...
Низкий вам поклон за все...
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08.07.2020 17:09
+60
Разумеется "оставили без рассмотрения"!
Потому, что в противном случае суду пришлось бы открывать дело ПРОТИВ ПРОКУРОРОВ!!!
За лже-свидетельство и подделку документов.
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08.07.2020 17:11
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«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог. Я з вами не борюся», - сказав Порошенко
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09.07.2020 09:48 Відповісти
Порох подыгрывает зебилам
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09.07.2020 14:04 Відповісти
Таки че там с Порохом то, с Вовкой по дружески по телефончикам общается? Каждый вечер, с кружечкой како)) ну или чего покрепче... А Цензор что-то новость не публикует, странно.. независимый же источник
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09.07.2020 14:28 Відповісти
Кацапчик, ты в этом пире участие брал? Такой уверенный тон ))))))
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09.07.2020 16:30 Відповісти
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