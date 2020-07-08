Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса, - Ляшко

В Украине зарегистрированы для проведения клинических исследований 4 препарата от COVID-19, которые убирают симптоматику и помогают легче перенести заболевание.

Об заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Изучаются и выпускаются препараты, которые будут использоваться для специфической терапии против коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о неспецифической терапии, убирающей симптоматику и помогающей легче перенести заболевание. А специфическая терапия – это та, которая будет действовать непосредственно на вирус, убивать его и снимать все отрицательные последствия для здоровья человека... И Украина проводит определенные клинические исследования. У нас не столько препараты прямого действия, сколько препараты, уменьшающие летальность. Я знаю о четырех препаратах, зарегистрированных в Украине для клинических исследований", – подчеркнул Ляшко.

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По его словам, на создание вакцины потребуется примерно полтора года.

"Сроки появления вакцины можно прогнозировать, поскольку испытания идут. Мы понимаем, что для создания вакцины от гриппоподобных заболеваний необходимо примерно 18 месяцев, от момента начала исследований до их полноценного завершения и регистрации препарата. Но мы живем в условиях пандемии, возможна упрощенная процедура регистрации, можно ускорить внедрение и оборот вакцины на рынке. Это будет зависеть исключительно от экспертов мирового уровня", - отметил Ляшко.

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По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.