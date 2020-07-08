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Новости Коронавирус и карантин
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Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса, - Ляшко

Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса, - Ляшко

В Украине зарегистрированы для проведения клинических исследований 4 препарата от COVID-19, которые убирают симптоматику и помогают легче перенести заболевание.

Об заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Изучаются и выпускаются препараты, которые будут использоваться для специфической терапии против коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о неспецифической терапии, убирающей симптоматику и помогающей легче перенести заболевание. А специфическая терапия – это та, которая будет действовать непосредственно на вирус, убивать его и снимать все отрицательные последствия для здоровья человека... И Украина проводит определенные клинические исследования. У нас не столько препараты прямого действия, сколько препараты, уменьшающие летальность. Я знаю о четырех препаратах, зарегистрированных в Украине для клинических исследований", – подчеркнул Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко

По его словам, на создание вакцины потребуется примерно полтора года.

"Сроки появления вакцины можно прогнозировать, поскольку испытания идут. Мы понимаем, что для создания вакцины от гриппоподобных заболеваний необходимо примерно 18 месяцев, от момента начала исследований до их полноценного завершения и регистрации препарата. Но мы живем в условиях пандемии, возможна упрощенная процедура регистрации, можно ускорить внедрение и оборот вакцины на рынке. Это будет зависеть исключительно от экспертов мирового уровня", - отметил Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: На железнодорожном вокзале Киева будут установлены инфракрасные системы скрининга температуры, - "Укрзализныця"

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

Автор: 

испытания (379) карантин (16729) лекарства (1224) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Аспирин? Парацетамол?
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08.07.2020 17:50
+2
клизма.
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08.07.2020 17:54
+1
Ну почему у зеленых убожеств все в будущем времени? Будет, закупим, доставим, сделаем, построим и т.д. и т.п. Совсем нечего представить народу
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08.07.2020 17:52
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Аспирин? Парацетамол?
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08.07.2020 17:50 Ответить
клизма.
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08.07.2020 17:54 Ответить
Лоботомія.
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09.07.2020 09:34 Ответить
Ну почему у зеленых убожеств все в будущем времени? Будет, закупим, доставим, сделаем, построим и т.д. и т.п. Совсем нечего представить народу
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08.07.2020 17:52 Ответить
Точно как и у попередников.
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08.07.2020 17:55 Ответить
Убирают наПутина печень, но позволяют легким раскрытся для ВОЗовского мира....
Ляшко, иди ты на

\\\\\В Украине зарегистрированы для проведения клинических исследований 4 препарата от COVID-19, которые убирают симптома Источник: https://censor.net/n3206958\\\\\\\\\

Ляшко думает что от дбровольцев ему скажут "ага, рад исполнять", вместо - : прямо туда, на Путина
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08.07.2020 17:53 Ответить
фуфломицины
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08.07.2020 17:54 Ответить
Уже большинство понимают, что нет никакой пандемии и никакой повишеной смертности. Сколько еще будет эта клоунада от властей? Если нет никакой загружености больниц то смысл этого цирка какой?
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08.07.2020 18:38 Ответить
Щойно в США оприлюднили інформацію, що смертність за перші 4 місяці 2020 року виявилася нижчою за аналогічний період 2018, але дещо вищою за перші 4 місяці 2019 року. ДЕ ПАНДЕМІЯ, ВИЛУПКИ?!
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09.07.2020 09:35 Ответить
Призидент еще в апреле говорил о 4- х Украинскиз препаратах и на сегодня ничего конкретного не известно.
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08.07.2020 20:20 Ответить
Пора закривати тему короножоповірусу, яку деякі хитрожопці використовують для накинення наморднику людству. Нехай нею займаються вірусологи й фармацевти.
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09.07.2020 09:37 Ответить
Он идиот или просто косноязычен?

Или это дурноватые журналисты так смонтпровали его слова?

Причём тут вакцина к препарату, воздейсьвующему на вирус?
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09.07.2020 10:05 Ответить
 
 