Эстония запретила авиасообщение с Украиной

Самолеты из Таллина в Киев, Львов и Харьков не будут летать как минимум до конца июля. Запрет ввели из-за коронавируса.

Решение о запрете приняло Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание ERR.

Оно запретило компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сообщил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

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В июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Украины - Киевом, Львовом и Харьковом. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.

По распоряжению правительства, запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. В настоящий момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Беларусь и Россию.

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