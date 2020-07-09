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Эстония запретила авиасообщение с Украиной

Эстония запретила авиасообщение с Украиной

Самолеты из Таллина в Киев, Львов и Харьков не будут летать как минимум до конца июля. Запрет ввели из-за коронавируса.

Решение о запрете приняло Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание ERR.

Оно запретило компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сообщил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

В июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Украины - Киевом, Львовом и Харьковом. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.

По распоряжению правительства, запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. В настоящий момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Беларусь и Россию.

Также на Цензор.НЕТ: SkyUp отменяет полеты во Львов и Харьков

Автор: 

Эстония (1433) авиасообщение (794) Wizz Air (36)


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Топ комментарии
+5
ой... это не про меня...я честно 2 месяца откарантинил - мой Кот до сих пор в себя прийти не может))))
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09.07.2020 18:31
+5
Ничего скоро в лаптестан летать начнут. Границы уже открыли несмотря на то что Лаптестан на 4 месте по короне!
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09.07.2020 18:35
+4
В Украине 95 квартала - коронавируса НЕТ !!!
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09.07.2020 18:20
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В Украине 95 квартала - коронавируса НЕТ !!!
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09.07.2020 18:20 Ответить
как это нет? ))) спросим по другому - а вирус в короне? ))))
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09.07.2020 18:23 Ответить
Егеж.
Эстония запретила авиасообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 5303
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09.07.2020 18:26 Ответить
да это не коронавирус - это осел меряет корону !!!
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09.07.2020 18:28 Ответить
" .. до кримационных огненных печей - наш Вася верил в то - что вирус это фейк и выдумка врачей."
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09.07.2020 18:27 Ответить
ой... это не про меня...я честно 2 месяца откарантинил - мой Кот до сих пор в себя прийти не может))))
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09.07.2020 18:31 Ответить
Наши уже, по-моему, котячью народную республику в гостевой пристройке замышляют. Надо проверить, или где-то схроны с оружием уже приготовили. Уж очень подозрительно они на нас последние пару недель посматривают...
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09.07.2020 18:49 Ответить
Естонія заборонила авіасполучення з Україною - Цензор.НЕТ 8353

..
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09.07.2020 21:27 Ответить
По новым веяниям нужно писать Таллинн (Tallinn).
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09.07.2020 18:24 Ответить
Даже Талллиннн. Из уважения.
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09.07.2020 19:11 Ответить
Безвіз сказав зебілам ку-ку🐸
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09.07.2020 18:30 Ответить
Ничего скоро в лаптестан летать начнут. Границы уже открыли несмотря на то что Лаптестан на 4 месте по короне!
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09.07.2020 18:35 Ответить
Подозреваю, шо корона к нам оттуда зимой и пришла.
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09.07.2020 20:56 Ответить
Однако, одна из самых относительно быстрых на сегодня служб доставки с Китая "Почта Эстонии" по ходу для Украины крякнула...
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09.07.2020 18:38 Ответить
да уж , горячие эстонские парни зачухались ..)
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09.07.2020 18:47 Ответить
А мордву туди не пущають?
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09.07.2020 18:51 Ответить
Эстонцы вообще-то сами мордва.
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09.07.2020 22:02 Ответить
О, дошло. Крассавцы.
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09.07.2020 18:55 Ответить
Правильно, а то вдруг передастся зелёная плесень.
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09.07.2020 18:58 Ответить
Гарний аеропорт в Таллінні, все для людей продумано: одразу на вході є R-kiosk, в якому можеш повернути картку на міський транспорт і повернути її заставну вартість та невикористаний залишок коштів. А біля гейтів є обмінник в якому можна готівкою повернути Tax-free, та поміняти євромонет, що залишились на будь-яку валюту світу,в т.ч. гривню. Правда курс не вигідний
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09.07.2020 20:08 Ответить
"были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих"
Причина не коронавирус бегущие домой рабочие.
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09.07.2020 21:23 Ответить
 
 