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Естонія заборонила авіасполучення з Україною

Естонія заборонила авіасполучення з Україною

Літаки з Таллінна до Києва, Львова і Харкова не літатимуть як мінімум до кінця липня. Заборону запровадили через коронавірус.

Рішення про заборону прийняло Міністерство економіки та комунікацій Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERR.

Воно заборонило компанії Wizz Air обслуговувати рейси між Таллінном і містами України як мінімум до кінця місяця.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пярґмяе повідомив, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, чи буде вона скасована, чи продовжена.

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У липні Wizz Air встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України - Києвом, Львовом і Харковом. За словами Пярґмяе, польоти в Київ були популярними в українських робітників, які повертаються на батьківщину і тривалий час чекали відновлення авіасполучення.

Особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні перебувати на карантині.

За розпорядженням уряду, заборонено польоти з Естонії в країни з високим рівнем зараження коронавірусом. На даний момент заборона стосується також перельотів до Швеції, Португалії, Білорусі і Росії.

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Автор: 

Естонія (1622) авіасполучення (3075) Wizz Air (278)


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Топ коментарі
+5
ой... это не про меня...я честно 2 месяца откарантинил - мой Кот до сих пор в себя прийти не может))))
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09.07.2020 18:31
+5
Ничего скоро в лаптестан летать начнут. Границы уже открыли несмотря на то что Лаптестан на 4 месте по короне!
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09.07.2020 18:35
+4
В Украине 95 квартала - коронавируса НЕТ !!!
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09.07.2020 18:20
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В Украине 95 квартала - коронавируса НЕТ !!!
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09.07.2020 18:20 Відповісти
как это нет? ))) спросим по другому - а вирус в короне? ))))
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09.07.2020 18:23 Відповісти
Егеж.
Эстония запретила авиасообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 5303
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09.07.2020 18:26 Відповісти
да это не коронавирус - это осел меряет корону !!!
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09.07.2020 18:28 Відповісти
" .. до кримационных огненных печей - наш Вася верил в то - что вирус это фейк и выдумка врачей."
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09.07.2020 18:27 Відповісти
ой... это не про меня...я честно 2 месяца откарантинил - мой Кот до сих пор в себя прийти не может))))
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09.07.2020 18:31 Відповісти
Наши уже, по-моему, котячью народную республику в гостевой пристройке замышляют. Надо проверить, или где-то схроны с оружием уже приготовили. Уж очень подозрительно они на нас последние пару недель посматривают...
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09.07.2020 18:49 Відповісти
Естонія заборонила авіасполучення з Україною - Цензор.НЕТ 8353

..
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09.07.2020 21:27 Відповісти
По новым веяниям нужно писать Таллинн (Tallinn).
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09.07.2020 18:24 Відповісти
Даже Талллиннн. Из уважения.
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09.07.2020 19:11 Відповісти
Безвіз сказав зебілам ку-ку🐸
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09.07.2020 18:30 Відповісти
Ничего скоро в лаптестан летать начнут. Границы уже открыли несмотря на то что Лаптестан на 4 месте по короне!
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09.07.2020 18:35 Відповісти
Подозреваю, шо корона к нам оттуда зимой и пришла.
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09.07.2020 20:56 Відповісти
Однако, одна из самых относительно быстрых на сегодня служб доставки с Китая "Почта Эстонии" по ходу для Украины крякнула...
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09.07.2020 18:38 Відповісти
да уж , горячие эстонские парни зачухались ..)
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09.07.2020 18:47 Відповісти
А мордву туди не пущають?
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09.07.2020 18:51 Відповісти
Эстонцы вообще-то сами мордва.
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09.07.2020 22:02 Відповісти
О, дошло. Крассавцы.
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09.07.2020 18:55 Відповісти
Правильно, а то вдруг передастся зелёная плесень.
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09.07.2020 18:58 Відповісти
Гарний аеропорт в Таллінні, все для людей продумано: одразу на вході є R-kiosk, в якому можеш повернути картку на міський транспорт і повернути її заставну вартість та невикористаний залишок коштів. А біля гейтів є обмінник в якому можна готівкою повернути Tax-free, та поміняти євромонет, що залишились на будь-яку валюту світу,в т.ч. гривню. Правда курс не вигідний
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09.07.2020 20:08 Відповісти
"были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих"
Причина не коронавирус бегущие домой рабочие.
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09.07.2020 21:23 Відповісти
 
 