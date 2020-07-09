Естонія заборонила авіасполучення з Україною

Літаки з Таллінна до Києва, Львова і Харкова не літатимуть як мінімум до кінця липня. Заборону запровадили через коронавірус.

Рішення про заборону прийняло Міністерство економіки та комунікацій Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERR.

Воно заборонило компанії Wizz Air обслуговувати рейси між Таллінном і містами України як мінімум до кінця місяця.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пярґмяе повідомив, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, чи буде вона скасована, чи продовжена.

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У липні Wizz Air встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України - Києвом, Львовом і Харковом. За словами Пярґмяе, польоти в Київ були популярними в українських робітників, які повертаються на батьківщину і тривалий час чекали відновлення авіасполучення.

Особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні перебувати на карантині.

За розпорядженням уряду, заборонено польоти з Естонії в країни з високим рівнем зараження коронавірусом. На даний момент заборона стосується також перельотів до Швеції, Португалії, Білорусі і Росії.

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