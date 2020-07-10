РФ не финансирует Медведчука, у Зеленского имеется ошибочная информация, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия финансирует кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина допустил, что "у президента (Зеленского. - Ред.) имеется ошибочная информация".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы", - сказал президент Украины.

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