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РФ не финансирует Медведчука, у Зеленского имеется ошибочная информация, - Песков

РФ не финансирует Медведчука, у Зеленского имеется ошибочная информация, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия финансирует кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина допустил, что "у президента (Зеленского. - Ред.) имеется ошибочная информация".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы", - сказал президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Медведчук Виктор (1789) Песков Дмитрий (1898) россия (95740)


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Топ комментарии
+16
ха-ха-ха, из той же серии что порошенко "не поздравлял" сцаря
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10.07.2020 14:26
+16
медведчук владелец 25% акций Голоборотька.
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10.07.2020 14:31
+14
Что и требовалось доказать, рашка лжёт , что дышит.

Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
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10.07.2020 14:30
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ха-ха-ха, из той же серии что порошенко "не поздравлял" сцаря
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10.07.2020 14:26 Ответить
медведчук владелец 25% акций Голоборотька.
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10.07.2020 14:31 Ответить
Якщо Мертвечук "чистий" то нехай СБУ візьметься за О.Марченко.
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10.07.2020 14:33 Ответить
Верить агрессору - себя не уважать.
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10.07.2020 16:01 Ответить
как же не поздравить? кацапы любят "знаковые" даты. Вот по мере сил и поздравляем на день козломордии: то безвиз с ЕС, то партнер НАТО с расширенными возможностями.
а вы там держитесь (с)
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10.07.2020 14:33 Ответить
напрямую? Конечно нет! Так что формально он прав
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10.07.2020 14:26 Ответить
Напрямую это как? Опишите процедуру, пажалста
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10.07.2020 14:32 Ответить
деньги из бюджета закладываются на разнообразные программы.
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10.07.2020 14:34 Ответить
Уж если кого и брать, так ето Оксану Марченко за причинное место
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10.07.2020 14:35 Ответить
Всякая шалава, отобравшая туберкулезный санаторий в Крыму у детей, уже учит украинцев морали и как вести себя нужно с Россией
РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2247
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10.07.2020 14:45 Ответить
Как пишут знающие люди, вся медведчуковская семейная недвижимость в раше сосредоточена у Оксаны Марченко, и санаторий в Крыму там капля в море. Вы же понимаете, что медведчуковский кум имеет там неограниченные возможности по сокрытию всего и вся.
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10.07.2020 15:47 Ответить
Абонент А переводит абоненту В миллион долларов. Єто напрямую.
Абонент А продает/покупает товар у абонента В с хорошим дисконтом. Например газ или "Сватов". Єто не напрямую.
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10.07.2020 14:38 Ответить
Правильно, Медведчук настолько тууп что тратит свои собственные на лобзание путинских сапог
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10.07.2020 14:27 Ответить
Будет Вова извиняться? Или докажет и посадит?
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10.07.2020 14:27 Ответить
Будет извиняться
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10.07.2020 14:39 Ответить
Он же ясно сказал: "этим должны детально заниматься правоохранительные органы".
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11.07.2020 06:35 Ответить
Если Медведчуком не занимались в 2014-2019, тогда зачем сейчас этим заниматься? Лучше дружить,мило ворковать, обниматься и целоваться, диалог жи
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10.07.2020 14:28 Ответить
еще маша захерова должна высказаться. ну чтобы точно все поверили.
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10.07.2020 14:29 Ответить
пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу» (с) обнуленный
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10.07.2020 14:29 Ответить
Что и требовалось доказать, рашка лжёт , что дышит.

Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
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10.07.2020 14:30 Ответить
Верно. Купил даже 25% акций Г+Г в комплекте с зеленым бубочкой)
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10.07.2020 14:33 Ответить
Зе разве хозяин плюсов? Наоборот, 1+1 мочат сейчас его наравне со всеми другими олигархичными СМИ. Что для умных людей есть самым хорошим индикатором и знаком- значит никто не может с Зе договориться, никто индульгенцию не получит.
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10.07.2020 14:42 Ответить
Я вроде вам писал что врать нехорошо?
Чтоб увидеть что Г+Г "мочит зеленского" надо иметь оч. бурную фантазию
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10.07.2020 14:47 Ответить
На Г+Г - не мочать, не бреши! Вчора мосейчучка навіть виправдовувала його перїзд на держдачу! Мочив Герасимов - але він був один на тій купі Г+Г.
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10.07.2020 14:47 Ответить
А видеть в Зе хозяина плюсов вам ваша правдивость помогает?

Или в своём глазу полена не видать?
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10.07.2020 14:49 Ответить
Ответь всеже, когда на дабл Г мочили зеленского?))))).... Барышня заврамшись окончательно
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10.07.2020 14:54 Ответить
Странно все это. Порошенко мочат еще больше и не первый год,но выводы у тебя совершенно противоположные. Не срослось. Попробуй еще раз.
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10.07.2020 14:49 Ответить
Особенно на этом сайте его 'мочат'. Ещё на Кривом 'мочилово'- аж кровищи море.

На всех каналах медведчука 'мочат'.

Так что лучше ты попробуй ещё раз, гражданин советчик.
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10.07.2020 14:53 Ответить
Ты ж сказала, что на дабл Г мочат. Так это теперь мелвелчуковский канал?))) Таня, у тебя вранье сбежало
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10.07.2020 14:57 Ответить
М-да уж.... После таких "умозаключений" я уже ничему не удивляюсь... Разве можно рассчитывать на перемены к лучшему, когда рядом с тобой такие вот избиратели. Печально.
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10.07.2020 14:52 Ответить
Значит Петя поздравлял путина?
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10.07.2020 14:40 Ответить
Мне лично все равно- поздравлял он пу или не поздравлял. Все это, по большому счету, чушь собачья. Есть другие, гораздо более веские причины, по которым нужно судить о деструктивной деятельности Порошенко. Это его тотальная , беспринципная коррупция
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10.07.2020 14:45 Ответить
Так вроде бубочка победил ее проклятую? Или я что то пропустил?
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10.07.2020 14:51 Ответить
не писди, глупая...не было никакой "тотальной, беспринципной коррупции"...это у тебя тотальная беспринципная тупость и лживость...коррупция при Петьке упала в разы
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10.07.2020 15:26 Ответить
Значит Петя поздравлял путина?/ Путинская проститутка уже на нарах? /Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.24.05.20
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10.07.2020 15:03 Ответить
Еще не на нарах,но заседания каждую неделю.Я на твой вопрос ответил.Твоя очередь
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10.07.2020 15:53 Ответить
Еще не на нарах,но заседания каждую неделю.Я на твой вопрос ответил.Твоя очередь/ На твой вопрос Значит Петя поздравлял путина?ответил секретарь Путина: Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков/ Ты делаешь ту же ошибку что и десятки твоих папередников.Как в анекдоте Кстати о птичках.Не знаешь что сказать украинцам и начинаешь растолковывать им о них же. Мигрант сказать о украинцах то что они не знают, не может.Тем более если источник знаний раша тудэй. Рассказывай о том что знаешь сам и не знают украинцы-о Израиле.
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10.07.2020 16:45 Ответить
Песков-кацап.Кацапам верить нельзя.Его слова это срань.Или я,украинец,чего-то не знаю о украинцах?
Просто песков прикрывает Порошенко.
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10.07.2020 17:22 Ответить
Просто песков прикрывает Порошенко./Комменты 2014-2019 гг. пропагандонов Путина-Вассермана-Кедми под израильским флажком. Растолковывающие украинцам кто есть кто в Украине и что украинцам надо делать: Пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ / Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода (для кого? Для сбежавших из Украины мигрантов?) больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Вначале сам определись, что ты своими комментами хочешь сказать украинцам.Чтобы не повторять цитированное выше.
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10.07.2020 18:54 Ответить
Запитай у верещук, вона усе знає, бо дивиться ворожі канали.
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12.07.2020 15:09 Ответить
А зачем его финансировать? Он и так богатый благодоря лояльному отношению.
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10.07.2020 14:31 Ответить
Вот мы все так прямо взяли, да и поверили пресс-секретарю *****. Ржунимагу
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10.07.2020 14:32 Ответить
Дальше заголовка можно не читать.
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10.07.2020 14:32 Ответить
Коломойський - бізнес-партнер Медведчука, а Зеленський - Коломойського.
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10.07.2020 14:33 Ответить
Когда кацап откривает рот, он лжет.
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10.07.2020 14:34 Ответить
Медведчука и его схемы финансирует украинский народ под крышей попэрэдныка, а теперь зе.
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10.07.2020 14:34 Ответить
ты или школота или недоразвитый! вот тебе минутка ликбеза: есть такое понятие, как "одиозность" - в просторечье, это неприятный в общении человек, но это не значит, что он - преступник! медведчук может быть мерзким человеком на мой взгляд или на чей-то другой, но это не делает его преступником! В этом вся суть цивилизованного общества
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10.07.2020 14:37 Ответить
уточню твою фразу "медведчук может быть мерзким человеком на мой взгляд или на чей-то другой, но это не делает его преступником!"
Таким чином: не може бути навіть ОФІЦЙНО підозрюваним (з врученням відповідного документу від ГПУ) допоки нема офіційних підстав для підозри. А вони, злочинці, особливо білокомірцеві - не дУрні, підставляються доволі рідко...
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10.07.2020 14:44 Ответить
Верещук передайте новую достоверную информацию...
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10.07.2020 14:36 Ответить
для этого видосик должен скинуть ей ссылку на говорящие усы) и можно бежать на ток шоу с айфоном) главное не говорить ей, что тыкать придется уже не Порошенку а медведчуку) а то откажется идти на прямой эфир не дай бог)
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10.07.2020 14:45 Ответить
І ця ************ тикала мікрофоном і верещала на найкращого Президента України! Дожилися.
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12.07.2020 15:19 Ответить
Мяч сейчас на поле у Зеленского! Или его все будут считать брехлом, как Петра или ему надо доказать финансирование Россией Медведчука!
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10.07.2020 14:46 Ответить
https://censor.net/user/461432, зеб, так Порошенко сбрехал, что агрессия паРаши остановлена и часть территорий освобождено, сбрехал, что экономика, разрушенная агрессией паРаши, восстановлена, сбрехал, что Томос это спасение верующих от влияния Кремлёвской ПЦ?
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10.07.2020 14:48 Ответить
там нічого доказувати. В неті є зізнання мертвечука про його бізнес на касапії на нафті і нафтопродуктах.
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10.07.2020 14:53 Ответить
Там в инете про "Рошен" и завод в Севастополе Петра - можно найти еще больше...
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10.07.2020 15:39 Ответить
ця інфа - не про Рошен і не про Севморзавод. У кожного бізнесу - окрема історія. Про бізнес мертвечука тут говорять. А те, що ти хочеш збрехати про бізнес Пороха - то на окрему гілку. Історія вашої брехні - як завжди, з довгим душком.
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10.07.2020 16:15 Ответить
конечно финансирует. кацапам лгать как дышать. да и писюкову пургу мести не впервой
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10.07.2020 14:38 Ответить
Ну ФСБ - то ж ще поки не вся московія! Тому дійсно - РФ його не фінансує.
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10.07.2020 14:39 Ответить
Бізнес мертвечука в РФ на вуглеводнях - є? Невже нікому невідомо, що прибутковий бізнес на нафтопродуктах на касапії можливий лише "с соизволения вьісочайшего"?
Риторичне питання про фінансування ****** мертвечука.
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10.07.2020 14:39 Ответить
там позаминулого року провели тендер на обробку великої кількості нафти, в умовах вказали все так что підходить лише НПЗ в Ростовскій обл, що номінально належить О. Марченко) так що "канешна верим пескову, снова")))
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10.07.2020 14:48 Ответить
Коли це таке було,щоб кислоокий кацапура у чомусь зізнався!? Звичайно,що не фінансує,навіть гадки такої не мав ніколи!
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10.07.2020 14:42 Ответить
ну як же пукін може фінансувати "справжнього українського націоналіста" (с) В.В.Пуйло
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10.07.2020 14:49 Ответить
просто кум ***** даёт ему карманные деньги лично. на мороженки.
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10.07.2020 14:46 Ответить
Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г./ Долг платежом красен. Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе./ Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять.
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10.07.2020 14:46 Ответить
Значит таки были бананы! (с)
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10.07.2020 14:46 Ответить
Спасибо песков что прояснил ситуацию. Стойлу баранов своему 130 миллионному будешь лапшу вешать.
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10.07.2020 14:50 Ответить
там 98 уже осталось от стада...и те полуголодные и плешивые
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10.07.2020 15:08 Ответить
іди не тринди
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10.07.2020 14:50 Ответить
письков - это последняя инстанция правды...
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10.07.2020 14:50 Ответить
ну если сам таракан сказал, значит обращайтесь к верещук
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10.07.2020 14:51 Ответить
Та що ти кажеш!!! тИ чмо пяскове весь час брешеш, то не наші зелені чел, то нас там нема, то не так зрозуміли, ти і ....уйло весь час однаково *****......е і т.п.! тИ ще скажи що утворення медведчук то заробив захищая в суді Стуса!!!
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10.07.2020 14:55 Ответить
Заяви Пєскова, - то "авторитетне, правдиве" джерело інфйормації. На нього навіть Верещук посилається. Так що преза ще змусять просить вибачення, як у випадку з Кадировим.
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10.07.2020 14:57 Ответить
тільки петрик десяти рочків.та й нелох
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10.07.2020 15:07 Ответить
та мы в курсе,шо то мертвечук финансирует агрессию раиси в Украине.рускавый езыг песочного выболтает все кремлядские секреты
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10.07.2020 15:06 Ответить
В этом мире еще есть долб.***, верящие Пескову и Мертветчуку?!!!
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10.07.2020 15:06 Ответить
Песков- ты кто ваще?
Никто!!!!Вот и брейся!!!
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10.07.2020 15:13 Ответить
в продолжение - кацапия не отжимала Крым, в Донбассе нет их военных и т.д.
Жаренные снегири, почки младенцев и по списку...
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10.07.2020 15:18 Ответить
Істінная правда! Она нє фінансіруєт, она башляєт!
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10.07.2020 15:20 Ответить
Канешно брехня. Мертвеччук сам себя финансирует с доходов от подаренных ему кацапов нефтяных месторождений, да и просто подаренных денег
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10.07.2020 15:28 Ответить
Мы вам верим, пиз даболы!!!
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10.07.2020 15:48 Ответить
Якщо московити так заявляють, то значить 100 % фінансують.
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10.07.2020 16:36 Ответить
Ага, а как называется продажа товара из РФ по "специальным" для него (заниженным) ценам как ни плохо (топорно) скрытым финансированием!?
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10.07.2020 16:45 Ответить
Медведчук стал олигархом и топ-политиком при президентстве своего кума Порошенка. Совпадение? Не думаю
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10.07.2020 16:54 Ответить
ага, верим
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10.07.2020 17:16 Ответить
Не бачу великої різниці між тим, коли фінансує рашка, і тим, коли фінансує коломойський, наприклад,Укр Правду і Радіо Свобода. Перетворив їх на придворні сайти, де банять критиків зеленського.
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10.07.2020 17:42 Ответить
Соєві, вірите, ну, по логіці?
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10.07.2020 19:44 Ответить
 
 