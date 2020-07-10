РФ не финансирует Медведчука, у Зеленского имеется ошибочная информация, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия финансирует кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Путина допустил, что "у президента (Зеленского. - Ред.) имеется ошибочная информация".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.
"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы", - сказал президент Украины.
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+16 Ziu Zou
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а вы там держитесь (с)
Абонент А продает/покупает товар у абонента В с хорошим дисконтом. Например газ или "Сватов". Єто не напрямую.
Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
Чтоб увидеть что Г+Г "мочит зеленского" надо иметь оч. бурную фантазию
Или в своём глазу полена не видать?
На всех каналах медведчука 'мочат'.
Так что лучше ты попробуй ещё раз, гражданин советчик.
Просто песков прикрывает Порошенко.
Таким чином: не може бути навіть ОФІЦЙНО підозрюваним (з врученням відповідного документу від ГПУ) допоки нема офіційних підстав для підозри. А вони, злочинці, особливо білокомірцеві - не дУрні, підставляються доволі рідко...
Риторичне питання про фінансування ****** мертвечука.
Никто!!!!Вот и брейся!!!
Жаренные снегири, почки младенцев и по списку...