УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11643 відвідувача онлайн
Новини
4 839 98

РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков

РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія фінансує кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Російська Федерація не фінансує Медведчука", - підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна припустив, що "у президента (Зеленського. - Ред.) помилкова інформація".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що впевнений утому, що кум президента РФ Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується з Москви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука. ВIДЕО

"Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатися правоохоронні органи", - сказав президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Медведчук Віктор (1707) Пєсков Дмитро (1649) росія (65459)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
ха-ха-ха, из той же серии что порошенко "не поздравлял" сцаря
показати весь коментар
10.07.2020 14:26
+16
медведчук владелец 25% акций Голоборотька.
показати весь коментар
10.07.2020 14:31
+14
Что и требовалось доказать, рашка лжёт , что дышит.

Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
показати весь коментар
10.07.2020 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ха-ха-ха, из той же серии что порошенко "не поздравлял" сцаря
показати весь коментар
10.07.2020 14:26 Відповісти
медведчук владелец 25% акций Голоборотька.
показати весь коментар
10.07.2020 14:31 Відповісти
Якщо Мертвечук "чистий" то нехай СБУ візьметься за О.Марченко.
показати весь коментар
10.07.2020 14:33 Відповісти
Верить агрессору - себя не уважать.
показати весь коментар
10.07.2020 16:01 Відповісти
как же не поздравить? кацапы любят "знаковые" даты. Вот по мере сил и поздравляем на день козломордии: то безвиз с ЕС, то партнер НАТО с расширенными возможностями.
а вы там держитесь (с)
показати весь коментар
10.07.2020 14:33 Відповісти
напрямую? Конечно нет! Так что формально он прав
показати весь коментар
10.07.2020 14:26 Відповісти
Напрямую это как? Опишите процедуру, пажалста
показати весь коментар
10.07.2020 14:32 Відповісти
деньги из бюджета закладываются на разнообразные программы.
показати весь коментар
10.07.2020 14:34 Відповісти
Уж если кого и брать, так ето Оксану Марченко за причинное место
показати весь коментар
10.07.2020 14:35 Відповісти
Всякая шалава, отобравшая туберкулезный санаторий в Крыму у детей, уже учит украинцев морали и как вести себя нужно с Россией
РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2247
показати весь коментар
10.07.2020 14:45 Відповісти
Как пишут знающие люди, вся медведчуковская семейная недвижимость в раше сосредоточена у Оксаны Марченко, и санаторий в Крыму там капля в море. Вы же понимаете, что медведчуковский кум имеет там неограниченные возможности по сокрытию всего и вся.
показати весь коментар
10.07.2020 15:47 Відповісти
Абонент А переводит абоненту В миллион долларов. Єто напрямую.
Абонент А продает/покупает товар у абонента В с хорошим дисконтом. Например газ или "Сватов". Єто не напрямую.
показати весь коментар
10.07.2020 14:38 Відповісти
Правильно, Медведчук настолько тууп что тратит свои собственные на лобзание путинских сапог
показати весь коментар
10.07.2020 14:27 Відповісти
Будет Вова извиняться? Или докажет и посадит?
показати весь коментар
10.07.2020 14:27 Відповісти
Будет извиняться
показати весь коментар
10.07.2020 14:39 Відповісти
Он же ясно сказал: "этим должны детально заниматься правоохранительные органы".
показати весь коментар
11.07.2020 06:35 Відповісти
Если Медведчуком не занимались в 2014-2019, тогда зачем сейчас этим заниматься? Лучше дружить,мило ворковать, обниматься и целоваться, диалог жи
показати весь коментар
10.07.2020 14:28 Відповісти
еще маша захерова должна высказаться. ну чтобы точно все поверили.
показати весь коментар
10.07.2020 14:29 Відповісти
пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу» (с) обнуленный
показати весь коментар
10.07.2020 14:29 Відповісти
Что и требовалось доказать, рашка лжёт , что дышит.

Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
показати весь коментар
10.07.2020 14:30 Відповісти
Верно. Купил даже 25% акций Г+Г в комплекте с зеленым бубочкой)
показати весь коментар
10.07.2020 14:33 Відповісти
Зе разве хозяин плюсов? Наоборот, 1+1 мочат сейчас его наравне со всеми другими олигархичными СМИ. Что для умных людей есть самым хорошим индикатором и знаком- значит никто не может с Зе договориться, никто индульгенцию не получит.
показати весь коментар
10.07.2020 14:42 Відповісти
Я вроде вам писал что врать нехорошо?
Чтоб увидеть что Г+Г "мочит зеленского" надо иметь оч. бурную фантазию
показати весь коментар
10.07.2020 14:47 Відповісти
На Г+Г - не мочать, не бреши! Вчора мосейчучка навіть виправдовувала його перїзд на держдачу! Мочив Герасимов - але він був один на тій купі Г+Г.
показати весь коментар
10.07.2020 14:47 Відповісти
А видеть в Зе хозяина плюсов вам ваша правдивость помогает?

Или в своём глазу полена не видать?
показати весь коментар
10.07.2020 14:49 Відповісти
Ответь всеже, когда на дабл Г мочили зеленского?))))).... Барышня заврамшись окончательно
показати весь коментар
10.07.2020 14:54 Відповісти
Странно все это. Порошенко мочат еще больше и не первый год,но выводы у тебя совершенно противоположные. Не срослось. Попробуй еще раз.
показати весь коментар
10.07.2020 14:49 Відповісти
Особенно на этом сайте его 'мочат'. Ещё на Кривом 'мочилово'- аж кровищи море.

На всех каналах медведчука 'мочат'.

Так что лучше ты попробуй ещё раз, гражданин советчик.
показати весь коментар
10.07.2020 14:53 Відповісти
Ты ж сказала, что на дабл Г мочат. Так это теперь мелвелчуковский канал?))) Таня, у тебя вранье сбежало
показати весь коментар
10.07.2020 14:57 Відповісти
М-да уж.... После таких "умозаключений" я уже ничему не удивляюсь... Разве можно рассчитывать на перемены к лучшему, когда рядом с тобой такие вот избиратели. Печально.
показати весь коментар
10.07.2020 14:52 Відповісти
Значит Петя поздравлял путина?
показати весь коментар
10.07.2020 14:40 Відповісти
Мне лично все равно- поздравлял он пу или не поздравлял. Все это, по большому счету, чушь собачья. Есть другие, гораздо более веские причины, по которым нужно судить о деструктивной деятельности Порошенко. Это его тотальная , беспринципная коррупция
показати весь коментар
10.07.2020 14:45 Відповісти
Так вроде бубочка победил ее проклятую? Или я что то пропустил?
показати весь коментар
10.07.2020 14:51 Відповісти
не писди, глупая...не было никакой "тотальной, беспринципной коррупции"...это у тебя тотальная беспринципная тупость и лживость...коррупция при Петьке упала в разы
показати весь коментар
10.07.2020 15:26 Відповісти
Значит Петя поздравлял путина?/ Путинская проститутка уже на нарах? /Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.24.05.20
показати весь коментар
10.07.2020 15:03 Відповісти
Еще не на нарах,но заседания каждую неделю.Я на твой вопрос ответил.Твоя очередь
показати весь коментар
10.07.2020 15:53 Відповісти
Еще не на нарах,но заседания каждую неделю.Я на твой вопрос ответил.Твоя очередь/ На твой вопрос Значит Петя поздравлял путина?ответил секретарь Путина: Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков/ Ты делаешь ту же ошибку что и десятки твоих папередников.Как в анекдоте Кстати о птичках.Не знаешь что сказать украинцам и начинаешь растолковывать им о них же. Мигрант сказать о украинцах то что они не знают, не может.Тем более если источник знаний раша тудэй. Рассказывай о том что знаешь сам и не знают украинцы-о Израиле.
показати весь коментар
10.07.2020 16:45 Відповісти
Песков-кацап.Кацапам верить нельзя.Его слова это срань.Или я,украинец,чего-то не знаю о украинцах?
Просто песков прикрывает Порошенко.
показати весь коментар
10.07.2020 17:22 Відповісти
Просто песков прикрывает Порошенко./Комменты 2014-2019 гг. пропагандонов Путина-Вассермана-Кедми под израильским флажком. Растолковывающие украинцам кто есть кто в Украине и что украинцам надо делать: Пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ / Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода (для кого? Для сбежавших из Украины мигрантов?) больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Вначале сам определись, что ты своими комментами хочешь сказать украинцам.Чтобы не повторять цитированное выше.
показати весь коментар
10.07.2020 18:54 Відповісти
Запитай у верещук, вона усе знає, бо дивиться ворожі канали.
показати весь коментар
12.07.2020 15:09 Відповісти
А зачем его финансировать? Он и так богатый благодоря лояльному отношению.
показати весь коментар
10.07.2020 14:31 Відповісти
Вот мы все так прямо взяли, да и поверили пресс-секретарю *****. Ржунимагу
показати весь коментар
10.07.2020 14:32 Відповісти
Дальше заголовка можно не читать.
показати весь коментар
10.07.2020 14:32 Відповісти
Коломойський - бізнес-партнер Медведчука, а Зеленський - Коломойського.
показати весь коментар
10.07.2020 14:33 Відповісти
Когда кацап откривает рот, он лжет.
показати весь коментар
10.07.2020 14:34 Відповісти
Медведчука и его схемы финансирует украинский народ под крышей попэрэдныка, а теперь зе.
показати весь коментар
10.07.2020 14:34 Відповісти
ты или школота или недоразвитый! вот тебе минутка ликбеза: есть такое понятие, как "одиозность" - в просторечье, это неприятный в общении человек, но это не значит, что он - преступник! медведчук может быть мерзким человеком на мой взгляд или на чей-то другой, но это не делает его преступником! В этом вся суть цивилизованного общества
показати весь коментар
10.07.2020 14:37 Відповісти
уточню твою фразу "медведчук может быть мерзким человеком на мой взгляд или на чей-то другой, но это не делает его преступником!"
Таким чином: не може бути навіть ОФІЦЙНО підозрюваним (з врученням відповідного документу від ГПУ) допоки нема офіційних підстав для підозри. А вони, злочинці, особливо білокомірцеві - не дУрні, підставляються доволі рідко...
показати весь коментар
10.07.2020 14:44 Відповісти
Верещук передайте новую достоверную информацию...
показати весь коментар
10.07.2020 14:36 Відповісти
для этого видосик должен скинуть ей ссылку на говорящие усы) и можно бежать на ток шоу с айфоном) главное не говорить ей, что тыкать придется уже не Порошенку а медведчуку) а то откажется идти на прямой эфир не дай бог)
показати весь коментар
10.07.2020 14:45 Відповісти
І ця ************ тикала мікрофоном і верещала на найкращого Президента України! Дожилися.
показати весь коментар
12.07.2020 15:19 Відповісти
Мяч сейчас на поле у Зеленского! Или его все будут считать брехлом, как Петра или ему надо доказать финансирование Россией Медведчука!
показати весь коментар
10.07.2020 14:46 Відповісти
https://censor.net/user/461432, зеб, так Порошенко сбрехал, что агрессия паРаши остановлена и часть территорий освобождено, сбрехал, что экономика, разрушенная агрессией паРаши, восстановлена, сбрехал, что Томос это спасение верующих от влияния Кремлёвской ПЦ?
показати весь коментар
10.07.2020 14:48 Відповісти
там нічого доказувати. В неті є зізнання мертвечука про його бізнес на касапії на нафті і нафтопродуктах.
показати весь коментар
10.07.2020 14:53 Відповісти
Там в инете про "Рошен" и завод в Севастополе Петра - можно найти еще больше...
показати весь коментар
10.07.2020 15:39 Відповісти
ця інфа - не про Рошен і не про Севморзавод. У кожного бізнесу - окрема історія. Про бізнес мертвечука тут говорять. А те, що ти хочеш збрехати про бізнес Пороха - то на окрему гілку. Історія вашої брехні - як завжди, з довгим душком.
показати весь коментар
10.07.2020 16:15 Відповісти
конечно финансирует. кацапам лгать как дышать. да и писюкову пургу мести не впервой
показати весь коментар
10.07.2020 14:38 Відповісти
Ну ФСБ - то ж ще поки не вся московія! Тому дійсно - РФ його не фінансує.
показати весь коментар
10.07.2020 14:39 Відповісти
Бізнес мертвечука в РФ на вуглеводнях - є? Невже нікому невідомо, що прибутковий бізнес на нафтопродуктах на касапії можливий лише "с соизволения вьісочайшего"?
Риторичне питання про фінансування ****** мертвечука.
показати весь коментар
10.07.2020 14:39 Відповісти
там позаминулого року провели тендер на обробку великої кількості нафти, в умовах вказали все так что підходить лише НПЗ в Ростовскій обл, що номінально належить О. Марченко) так що "канешна верим пескову, снова")))
показати весь коментар
10.07.2020 14:48 Відповісти
Коли це таке було,щоб кислоокий кацапура у чомусь зізнався!? Звичайно,що не фінансує,навіть гадки такої не мав ніколи!
показати весь коментар
10.07.2020 14:42 Відповісти
ну як же пукін може фінансувати "справжнього українського націоналіста" (с) В.В.Пуйло
показати весь коментар
10.07.2020 14:49 Відповісти
просто кум ***** даёт ему карманные деньги лично. на мороженки.
показати весь коментар
10.07.2020 14:46 Відповісти
Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г./ Долг платежом красен. Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе./ Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять.
показати весь коментар
10.07.2020 14:46 Відповісти
Значит таки были бананы! (с)
показати весь коментар
10.07.2020 14:46 Відповісти
Спасибо песков что прояснил ситуацию. Стойлу баранов своему 130 миллионному будешь лапшу вешать.
показати весь коментар
10.07.2020 14:50 Відповісти
там 98 уже осталось от стада...и те полуголодные и плешивые
показати весь коментар
10.07.2020 15:08 Відповісти
іди не тринди
показати весь коментар
10.07.2020 14:50 Відповісти
письков - это последняя инстанция правды...
показати весь коментар
10.07.2020 14:50 Відповісти
ну если сам таракан сказал, значит обращайтесь к верещук
показати весь коментар
10.07.2020 14:51 Відповісти
Та що ти кажеш!!! тИ чмо пяскове весь час брешеш, то не наші зелені чел, то нас там нема, то не так зрозуміли, ти і ....уйло весь час однаково *****......е і т.п.! тИ ще скажи що утворення медведчук то заробив захищая в суді Стуса!!!
показати весь коментар
10.07.2020 14:55 Відповісти
Заяви Пєскова, - то "авторитетне, правдиве" джерело інфйормації. На нього навіть Верещук посилається. Так що преза ще змусять просить вибачення, як у випадку з Кадировим.
показати весь коментар
10.07.2020 14:57 Відповісти
тільки петрик десяти рочків.та й нелох
показати весь коментар
10.07.2020 15:07 Відповісти
та мы в курсе,шо то мертвечук финансирует агрессию раиси в Украине.рускавый езыг песочного выболтает все кремлядские секреты
показати весь коментар
10.07.2020 15:06 Відповісти
В этом мире еще есть долб.***, верящие Пескову и Мертветчуку?!!!
показати весь коментар
10.07.2020 15:06 Відповісти
Песков- ты кто ваще?
Никто!!!!Вот и брейся!!!
показати весь коментар
10.07.2020 15:13 Відповісти
в продолжение - кацапия не отжимала Крым, в Донбассе нет их военных и т.д.
Жаренные снегири, почки младенцев и по списку...
показати весь коментар
10.07.2020 15:18 Відповісти
Істінная правда! Она нє фінансіруєт, она башляєт!
показати весь коментар
10.07.2020 15:20 Відповісти
Канешно брехня. Мертвеччук сам себя финансирует с доходов от подаренных ему кацапов нефтяных месторождений, да и просто подаренных денег
показати весь коментар
10.07.2020 15:28 Відповісти
Мы вам верим, пиз даболы!!!
показати весь коментар
10.07.2020 15:48 Відповісти
Якщо московити так заявляють, то значить 100 % фінансують.
показати весь коментар
10.07.2020 16:36 Відповісти
Ага, а как называется продажа товара из РФ по "специальным" для него (заниженным) ценам как ни плохо (топорно) скрытым финансированием!?
показати весь коментар
10.07.2020 16:45 Відповісти
Медведчук стал олигархом и топ-политиком при президентстве своего кума Порошенка. Совпадение? Не думаю
показати весь коментар
10.07.2020 16:54 Відповісти
ага, верим
показати весь коментар
10.07.2020 17:16 Відповісти
Не бачу великої різниці між тим, коли фінансує рашка, і тим, коли фінансує коломойський, наприклад,Укр Правду і Радіо Свобода. Перетворив їх на придворні сайти, де банять критиків зеленського.
показати весь коментар
10.07.2020 17:42 Відповісти
Соєві, вірите, ну, по логіці?
показати весь коментар
10.07.2020 19:44 Відповісти
 
 