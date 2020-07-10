РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія фінансує кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Російська Федерація не фінансує Медведчука", - підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна припустив, що "у президента (Зеленського. - Ред.) помилкова інформація".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що впевнений утому, що кум президента РФ Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується з Москви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука. ВIДЕО

"Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатися правоохоронні органи", - сказав президент України.