РФ не фінансує Медведчука, у Зеленського помилкова інформація, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія фінансує кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Російська Федерація не фінансує Медведчука", - підкреслив Пєсков.
Прессекретар Путіна припустив, що "у президента (Зеленського. - Ред.) помилкова інформація".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що впевнений утому, що кум президента РФ Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується з Москви.
"Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатися правоохоронні органи", - сказав президент України.
Топ коментарі
+16 Ziu Zou
показати весь коментар10.07.2020 14:26
+16 Andriy Kalnyshevsky
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+14 Татьяна Лайф
показати весь коментар10.07.2020 14:30
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а вы там держитесь (с)
Абонент А продает/покупает товар у абонента В с хорошим дисконтом. Например газ или "Сватов". Єто не напрямую.
Зеленский абсолютно прав: медведчук не стал бы тратить личные деньги на приобретение украинских каналов. Это абсолютно неприбыльное предприятие. Все эти сми купил через него путен.
Чтоб увидеть что Г+Г "мочит зеленского" надо иметь оч. бурную фантазию
Или в своём глазу полена не видать?
На всех каналах медведчука 'мочат'.
Так что лучше ты попробуй ещё раз, гражданин советчик.
Просто песков прикрывает Порошенко.
Таким чином: не може бути навіть ОФІЦЙНО підозрюваним (з врученням відповідного документу від ГПУ) допоки нема офіційних підстав для підозри. А вони, злочинці, особливо білокомірцеві - не дУрні, підставляються доволі рідко...
Риторичне питання про фінансування ****** мертвечука.
Никто!!!!Вот и брейся!!!
Жаренные снегири, почки младенцев и по списку...