17 288 58

В Украине разрабатывают специальные авиабомбы для беспилотников. ФОТО

Компания "СпецОборонМаш" разрабатывает новые средства поражения для применения с беспилотников. Предприятие завершило разработку одного из таких образцов - неуправляемой авиационной бомбы, испытания которой начнутся в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Украине разрабатывают специальные авиабомбы для беспилотников 01

Вес бомбы - 4,2 кг, длина - около 45 см, боевая часть - осколочно-фугасная с кумулятивным эффектом. Взрыватель БЧ имеет различные режимы подрыва - над поверхностью, на поверхности или после погружения. Диаметр бомбы по боевой части - 80 мм, а диаметр в зоне кольцевого стабилизатора - 110 мм. На одной из сторон боеприпаса размещен разъем датчика схода бомбы с исполнительным механизмом для отделения от носителя.

Условия использования боеприпаса зависят от ряда факторов: высоты и скорости полета беспилотника, метеорологических условий при применении и тому подобное. Алгоритмы применения бомбы формирует баллистический вычислитель, адаптированный под тактико-технические характеристики и возможности носителя.

Читайте: Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром

Малогабаритную авиабомбу можно применять с различных беспилотных летательных аппаратов - как коптерного, так и самолетоподобного типа. При этом разработчики боеприпаса не называют компанию, которая представляет свой авианоситель и является главным или потенциальным партнером в работе над новым средством поражения как видом полезной нагрузки для БПЛА.

Подробные возможности новой бомбы станут известны после завершения цикла заводских испытаний. После этого новое средство поражения представят военным для предварительного практического оценивания и дальнейшего формирования тактико-технического задания.

Также читайте: На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки. ФОТО

Автор: 

+39
11.07.2020 00:39 Ответить
+25
11.07.2020 00:40 Ответить
+18
11.07.2020 00:41 Ответить
11.07.2020 00:39 Ответить
11.07.2020 00:40 Ответить
11.07.2020 00:41 Ответить
11.07.2020 00:56 Ответить
11.07.2020 13:30 Ответить
11.07.2020 06:39 Ответить
11.07.2020 00:42 Ответить
11.07.2020 00:42 Ответить
11.07.2020 00:46 Ответить
11.07.2020 00:46 Ответить
11.07.2020 01:33 Ответить
11.07.2020 03:04 Ответить
11.07.2020 08:41 Ответить
11.07.2020 08:59 Ответить
11.07.2020 09:15 Ответить
11.07.2020 05:11 Ответить
11.07.2020 07:43 Ответить
11.07.2020 08:09 Ответить
11.07.2020 09:00 Ответить
11.07.2020 08:42 Ответить
11.07.2020 08:59 Ответить
11.07.2020 00:51 Ответить
11.07.2020 00:52 Ответить
11.07.2020 00:53 Ответить
11.07.2020 00:53 Ответить
11.07.2020 01:24 Ответить
11.07.2020 03:19 Ответить
11.07.2020 05:15 Ответить
11.07.2020 06:45 Ответить
11.07.2020 07:12 Ответить
11.07.2020 01:03 Ответить
11.07.2020 05:22 Ответить
11.07.2020 07:58 Ответить
12.07.2020 09:02 Ответить
11.07.2020 05:49 Ответить
11.07.2020 06:53 Ответить
11.07.2020 07:14 Ответить
11.07.2020 08:19 Ответить
11.07.2020 08:23 Ответить
11.07.2020 08:24 Ответить
11.07.2020 09:45 Ответить
11.07.2020 08:51 Ответить
11.07.2020 09:19 Ответить
11.07.2020 09:27 Ответить
11.07.2020 09:30 Ответить
11.07.2020 09:44 Ответить
11.07.2020 09:50 Ответить
11.07.2020 10:11 Ответить
11.07.2020 12:09 Ответить
11.07.2020 12:54 Ответить
11.07.2020 13:15 Ответить
11.07.2020 15:10 Ответить
11.07.2020 18:21 Ответить
11.07.2020 18:12 Ответить
12.07.2020 08:23 Ответить
 
 