В Украине разрабатывают специальные авиабомбы для беспилотников. ФОТО
Компания "СпецОборонМаш" разрабатывает новые средства поражения для применения с беспилотников. Предприятие завершило разработку одного из таких образцов - неуправляемой авиационной бомбы, испытания которой начнутся в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Вес бомбы - 4,2 кг, длина - около 45 см, боевая часть - осколочно-фугасная с кумулятивным эффектом. Взрыватель БЧ имеет различные режимы подрыва - над поверхностью, на поверхности или после погружения. Диаметр бомбы по боевой части - 80 мм, а диаметр в зоне кольцевого стабилизатора - 110 мм. На одной из сторон боеприпаса размещен разъем датчика схода бомбы с исполнительным механизмом для отделения от носителя.
Условия использования боеприпаса зависят от ряда факторов: высоты и скорости полета беспилотника, метеорологических условий при применении и тому подобное. Алгоритмы применения бомбы формирует баллистический вычислитель, адаптированный под тактико-технические характеристики и возможности носителя.
Малогабаритную авиабомбу можно применять с различных беспилотных летательных аппаратов - как коптерного, так и самолетоподобного типа. При этом разработчики боеприпаса не называют компанию, которая представляет свой авианоситель и является главным или потенциальным партнером в работе над новым средством поражения как видом полезной нагрузки для БПЛА.
Подробные возможности новой бомбы станут известны после завершения цикла заводских испытаний. После этого новое средство поражения представят военным для предварительного практического оценивания и дальнейшего формирования тактико-технического задания.
ЛЕ-ПО-ТА!
В инете масса блогов о "тихой , необъявленной" войне Турции за этот регион с Парашкой....
Най таких сюрпризів буде виготовлено стіко, скілько їх_там_небуло... А скільки після цього насправді будуть слухать Кобзона - "какая разніца", аби їх було, як по підручнику, мінімум в 3 рази більше
А что ,украинцы дурнее турков,по-вашему??
Нашу микроэлектронику ещё не настолько угробили, что бы не склепать его на базе 88 процессора, коими забиты все склады.
Турция ,сейчас ,применяетэтот способ в необъявленной войне с Парашкой,которую они ведут за тот регион , Войска Вагнера несут большие потери ив технике и в живой силе! В инете много блогов на эту тему. Даю названия попавших под руки блогов:
"Нежданчик для Вовы Бункера: Турция создала сверхмощный гостинец "
"Подстава для Кремля: Турция нашла достойное применение комплексам С-400"
Скорее всего, это попил бабла обыкновенный...(
механика сброса,баллистика, расчет скорости цели,ветра и т.д.
Дурная (выгодная кому то) трата денег.Бросать бомбы по летящей цели - новый маразм
наших военных. Бездарная и очень дорогая идея.
PS: Нужен беспилотник - истребитель беспилотников, с возможностью тарана и точной стрельбы наводчиком в ручном режиме (и) или автоматически.
PS: Америка беспилотники сбивает лазером - учитесь ***.
Уважно запам"ятовуйте тих, хто обсирає - це КАЦАПИ!
