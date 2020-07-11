УКР
Новини Агресія Росії проти України
17 288 58

В Україні розробляють спеціальні авіабомби для безпілотників. ФОТО

Компанія "СпецОборонМаш" розробляє нові засоби ураження для застосування з безпілотників. Підприємство завершило розробку одного з таких зразків – некерованої авіаційної бомби, випробування якої почнуться найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

В Україні розробляють спеціальні авіабомби для безпілотників 01

Вага бомби – 4,2 кг, довжина – близько 45 см, бойова частина – уламково-фугасна з кумулятивним ефектом. Підривач БЧ має різні режими підриву – над поверхнею, на поверхні або після заглиблення. Діаметр бомби по бойовій частині – 80 мм, а діаметр у зоні кільцевого стабілізатора – 110 мм. На одній зі сторін боєприпасу розміщений роз’єм датчика сходу бомби з виконавчим механізмом для відділення від носія.

Умови використання боєприпасу залежать від низки чинників: висоти та швидкості польоту безпілотника, метеорологічних умов під час застосування тощо. Алгоритми застосування бомби формує балістичний обчислювач, адаптований під тактико-технічні характеристики й можливості носія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром

Малогабаритну авіабомбу можна застосовувати з різних безпілотних літальних апаратів – як коптерного, так і літакоподібного типу. При цьому розробники боєприпасу не називають компанію, яка представляє свій авіаносій і є головним чи потенційним партнером у роботі над новим засобом ураження як видом корисного навантаження для БПЛА.

Детальні можливості нової бомби стануть відомі після завершення циклу заводських випробувань. Після цього новий засіб ураження представлять військовим для попереднього практичного оцінювання й подальшого формування тактико-технічного завдання.

Дивіться: На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4711) боєприпаси (2338) військово-промисловий комплекс (292) оборона (4880)
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
11.07.2020 00:39 Відповісти
+25
показати весь коментар
11.07.2020 00:40 Відповісти
+18
Малими кроками до перемоги!
показати весь коментар
11.07.2020 00:41 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:39 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:40 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:41 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:56 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 13:30 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 06:39 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:42 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:42 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:46 Відповісти
Влучність сумнівна
показати весь коментар
11.07.2020 00:46 Відповісти
Откуда знаешь?
показати весь коментар
11.07.2020 01:33 Відповісти
он лишь бы перднуть
показати весь коментар
11.07.2020 03:04 Відповісти
З досвіду. Некеровані бомби значно поступаються у влучності керованим, який прицільно-обчислювальний комплекс на бомбардувальник не став. А для *********** малої потужності це стає критичним. Якщо "кидатися гранатами" по площі- тоді, звичайно, підійде
показати весь коментар
11.07.2020 08:41 Відповісти
Ну, ну... Расскажи мне о применении УАБ 250, УАБ 500 в разреженном воздухе. Рулевые поверхности очень сильно не справлялись. При наличии датчика ветра на беспилтнике, точность будет даже очень ничего.
показати весь коментар
11.07.2020 08:59 Відповісти
Для великих висот є імпульсна корекція. Я ж не проти щоб все вдалося- їх можна буде закупити набагато більше, ніж керованих. Випробування покажуть. Можна й некерованими точно влучати, але потрібна вища майстерність оператора, менші висота й швидкість застосування та +-стабільні погодні умови. Такі самопальні бомбардувальники застосовують з кінця 2014
показати весь коментар
11.07.2020 09:15 Відповісти
Посмотрите у блогера "Самый сок" как Турция ,сейчас,тихо и "ненавязчиво " уничтожает вагнеровскую технику в Сирии и Ливии ,такими бомбочками с беспилотников!!
В инете масса блогов о "тихой , необъявленной" войне Турции за этот регион с Парашкой....
показати весь коментар
11.07.2020 05:11 Відповісти
У Турції "...тихо і ненав'язливо" роблять свою справу, а у нас громогласно розповсюджують інформацію про проєкти, дослідження і виробництво секретної зброї з усіма подробицями і можливостями.
показати весь коментар
11.07.2020 07:43 Відповісти
После таких статей в прессе скорее появятся новые " расследования о махинациях в оборонной сфере",чем о принятии на вооружение новой техники.Такие вещи,как и деньги ,любят тишину! Поправьте,если я неправ...
показати весь коментар
11.07.2020 08:09 Відповісти
это потому что по-сути ничего нет, и вряд ли будет в ближайшем будущем.
показати весь коментар
11.07.2020 09:00 Відповісти
Турки не використовують некеровані бомби з ДКЛА
показати весь коментар
11.07.2020 08:42 Відповісти
ну да 4 кг - это уже на беспилотник-самолет, относительно большой, с приличной скоростью, высотой, дальностью и т.п. по движущейся цели вообще не попадет скорее всего. хотя если на всякие стационарные обьекты в относительно безветренную погоду с сегодняшней электронной базой вполне. но конечно наверное проще какую-то крылатую ракету запустить. или беспилотник должен быть весьма приличным со всякими антирадарами, стелсами, обманками и т.п. чтобы хотя бы раз 10 смог слетать и вернуться (а такой вряд ли у нас есть\будет) иначе цена явно дорогая 4 кг бомба + беспилотник на то чтобы взорвать бетонное перекрытие один раз.
показати весь коментар
11.07.2020 08:59 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:51 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:52 Відповісти
Маленький сюрприз для тих, кого в Україні немає... Щож...Тоді і сюрприз буде тіко наш
Най таких сюрпризів буде виготовлено стіко, скілько їх_там_небуло... А скільки після цього насправді будуть слухать Кобзона - "какая разніца", аби їх було, як по підручнику, мінімум в 3 рази більше
показати весь коментар
11.07.2020 00:53 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 00:53 Відповісти
https://censor.net/user/461407 Щоб зробити керовану бомбу,в ній повинна бути дорога електроніка з чіпами,які в нас не випускаються. Насамперед нам потрібна нормальна авіація,а це вже як додаток.
показати весь коментар
11.07.2020 01:24 Відповісти
А как обычные гранаты с бытовых дронов в открытые люки танков в Сирии залетали?
показати весь коментар
11.07.2020 03:19 Відповісти
У турков великолепно всё получается!!!
А что ,украинцы дурнее турков,по-вашему??
показати весь коментар
11.07.2020 05:15 Відповісти
Сказано ж тебе, на бла стоит цифровой баллистический вычислитель, обрабатывающий сигналы датчиков.
Нашу микроэлектронику ещё не настолько угробили, что бы не склепать его на базе 88 процессора, коими забиты все склады.
показати весь коментар
11.07.2020 06:45 Відповісти
Зброя розробляється максимальної ефективності, але під конкретні умови. Це прописні істини. Згідно твоєї логіки всі військові мають бути озброєні снайперськими гвинтівками 12,7 мм, або кулеметами типу "корд" і "утьос" як самими потужними і ефективними?
показати весь коментар
11.07.2020 07:12 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 01:03 Відповісти
Вы что,думаете идея из воздуха родилась? А вот и нет!!
Турция ,сейчас ,применяетэтот способ в необъявленной войне с Парашкой,которую они ведут за тот регион , Войска Вагнера несут большие потери ив технике и в живой силе! В инете много блогов на эту тему. Даю названия попавших под руки блогов:
"Нежданчик для Вовы Бункера: Турция создала сверхмощный гостинец "

"Подстава для Кремля: Турция нашла достойное применение комплексам С-400"
показати весь коментар
11.07.2020 05:22 Відповісти
Ти не дурна, якби українською писала, було б ще й красиво.
показати весь коментар
11.07.2020 07:58 Відповісти
Не могу писать по-украински...,к моему глубокому сожалению....😪
Когла я жила в Украине 33года,я жила в русскрязычном регионе ,отчеты все шли на русском языке. Я читаю,понимая всё,смотрю фильмы на украинском языке и через некоторое время не могу точно сказать на каком Языке читала или смотрела но говорить и писать не умею.Думаю ,если бы была необходимость,я за пару лет освоила бы всё в совершенстве.
Сейчас мне надо совершенствоваться в немецком языке🙂,т.к. я живу В Германии..уже 20 лет. И хотя я росла в РСФСР и тольков 19 лет переехала в Украину ,где прожила 33 года ,Родиной я считаю Украину,т.к. ментальность украинцев мне ближе,чем мантальность россиян.💛💙
показати весь коментар
12.07.2020 09:02 Відповісти
В Украине разрабатывают специальные авиабомбы для беспилотников - Цензор.НЕТ 5761
показати весь коментар
11.07.2020 05:49 Відповісти
Вигрібай вже зі штанів нєуправляємиє кірпічі, лаптеноге
показати весь коментар
11.07.2020 06:53 Відповісти
Нууу...ну......так назвался грибом, дык пора и лезть в лукошко. А адаптация...существующих бомб под высоточные боеприпасы??? Там ставится насадка и бомба становится управляемой. Что мешает пойти дальше?? Есть даже опыт той же Турции.
показати весь коментар
11.07.2020 07:14 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 08:19 Відповісти
Сьомий рік війна йде - а бомби ще тільки розробляють...А умовах заборони використання авіації з вересня 2014 - ці розробки мають бути приорітетними, на рівні з "Нептунами" та "Сапсанами"
показати весь коментар
11.07.2020 08:23 Відповісти
В Украине разрабатывают специальные авиабомбы для беспилотников - Цензор.НЕТ 4611
показати весь коментар
11.07.2020 08:24 Відповісти
и при чём здесь кассета на 500кг ? ещё можно фотку ФАБ 5000 показать они и внешне схожи сильно.
показати весь коментар
11.07.2020 09:45 Відповісти
Нєуважаємиє обсирачі, згадайте що вся ствольна арта стріляє некерованими снарядами на великі відстані і не бачить цілі, але влучають і деколи прямі попадання. Судячи по вазі ********** на нормальний БПЛА можна повісити до 10 шт. І згадайте механіку за 9клас Якщо обчислювач і алгоритми правильні, а ще існують бомбові приціли, то запросто мож засипати скупчення орків чи москалів. У США майже всі ЯБ вільнопадаючі.В Україні розробляють спеціальні авіабомби для безпілотників - Цензор.НЕТ 2874
показати весь коментар
11.07.2020 08:51 Відповісти
Вас не бентежить деяка різниця потужності такої бомби і ядерної?)
показати весь коментар
11.07.2020 09:19 Відповісти
Як каже народна мудрість "Шмір до воза, а часник до ковбаси". ЯБ не будуть скидати на ВОП чи маленький склад БП. Так само Красноярскую, Братскую чи Саяно-Шушенскую ГЕС затопити можливо виключно ЯБ
показати весь коментар
11.07.2020 09:27 Відповісти
А что мешает насыпать туда ядерный заряд?
показати весь коментар
11.07.2020 09:30 Відповісти
Закордонні санкції й технічна недоцільність
показати весь коментар
11.07.2020 09:44 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 09:50 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 10:11 Відповісти
Да ви, батєнька, естет!
показати весь коментар
11.07.2020 12:09 Відповісти
механика сброса,баллистика, расчет скорости цели,ветра и т.д.
Дурная (выгодная кому то) трата денег.Бросать бомбы по летящей цели - новый маразм
наших военных. Бездарная и очень дорогая идея.

PS: Нужен беспилотник - истребитель беспилотников, с возможностью тарана и точной стрельбы наводчиком в ручном режиме (и) или автоматически.
PS: Америка беспилотники сбивает лазером - учитесь ***.
показати весь коментар
11.07.2020 12:54 Відповісти
Уважно запам"ятовуйте тих, хто обсирає - це КАЦАПИ!
показати весь коментар
11.07.2020 13:15 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 15:10 Відповісти
Ясен перец... А те, которые предлагают запилить такую бонбу с химией - истинные патриоты...)
показати весь коментар
11.07.2020 18:21 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 18:12 Відповісти
нахаркайте в обычную вирусом КОВИ только быстрее!
показати весь коментар
12.07.2020 08:23 Відповісти
 
 