В Україні розробляють спеціальні авіабомби для безпілотників. ФОТО
Компанія "СпецОборонМаш" розробляє нові засоби ураження для застосування з безпілотників. Підприємство завершило розробку одного з таких зразків – некерованої авіаційної бомби, випробування якої почнуться найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Вага бомби – 4,2 кг, довжина – близько 45 см, бойова частина – уламково-фугасна з кумулятивним ефектом. Підривач БЧ має різні режими підриву – над поверхнею, на поверхні або після заглиблення. Діаметр бомби по бойовій частині – 80 мм, а діаметр у зоні кільцевого стабілізатора – 110 мм. На одній зі сторін боєприпасу розміщений роз’єм датчика сходу бомби з виконавчим механізмом для відділення від носія.
Умови використання боєприпасу залежать від низки чинників: висоти та швидкості польоту безпілотника, метеорологічних умов під час застосування тощо. Алгоритми застосування бомби формує балістичний обчислювач, адаптований під тактико-технічні характеристики й можливості носія.
Малогабаритну авіабомбу можна застосовувати з різних безпілотних літальних апаратів – як коптерного, так і літакоподібного типу. При цьому розробники боєприпасу не називають компанію, яка представляє свій авіаносій і є головним чи потенційним партнером у роботі над новим засобом ураження як видом корисного навантаження для БПЛА.
Детальні можливості нової бомби стануть відомі після завершення циклу заводських випробувань. Після цього новий засіб ураження представлять військовим для попереднього практичного оцінювання й подальшого формування тактико-технічного завдання.
