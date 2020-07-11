Шахты "ДТЭК Добропольеуголь" выходят из 5-месячного простоя ‪13 июля

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Добропольеуголь" запускаются в работу после 5-месячного вынужденного простоя из-за невостребованности украинского угля теплоэлектростанциями. Это стало возможным после подписания контракта с Центрэнерго на поставку угля с этих шахт. Уголь будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь госшахт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго, в прямом эфире "Свободы Савика Шустера".‬

"В результате долгих, сложных переговоров, при посредничестве Офиса Президента и Министерства энергетики, 10 июля был подписан договор на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции Центрэнерго. По цене, которая транспарентная, без коррупции и показывает, что шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. Цена, по которой будет поставляться уголь, будет привязана к импортному паритету (Роттердам +). Нигде в Украине купить на более выгодных условиях Центрэнерго не сможет, потому что это на 20% дешевле чем уголь государственных шахт, на 10% дешевле чем газ и главное – тут нет коррупции", - сказал Сахарук. По его словам, при таком ценообразовании невозможно добавить никакую маржу никакому посреднику. Он уточнил, что с понедельника‬ выйдут в лаву первые шахтеры Добропольеуголь, к концу недели компания начнет первую отгрузку угля на ТЭС Центрэнерго. "Вот это я называю решением вопроса, а не все манипуляции со стороны тех, кто административным вмешательством в энергетическую отрасль завел ее в глубокий кризис и привел к невостребованности украинского угля," - заявил Сахарук.

В свою очередь, глава комитета энергетики и ЖКХ ВРУ Андрей Герус, который еще недавно выступал с резкой критикой цены на уголь по формуле Роттердам +, положительно оценил заключение данного контракта.

"Действительно хорошая новость, что контракт подписан, уголь будет поставляться и государственная компания будет покупать его у ДТЭК по честной и европейской цене, - сказал Герус.

"Я рад, что сегодня восторжествовала историческая справедливость. Сегодня было подтверждено, что цена на уголь, которая была посчитана по формуле Роттердам+ и которая зафиксирована в контракте с Центрэнерго, является самой справедливой и европейской ценой за уголь", - добавил Сахарук.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам прошлого года убытки госкомпании составили 2,5 млрд гривен, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд гривен). После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ. 17 июня текущего года Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь из государственных шахт.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

