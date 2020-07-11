Шахти ДТЕК Добропіллявугілля виходять із 5-місячного простою 13 липня

Вугледобувні підприємства ДТЕК Добропіллявугілля запускаються в роботу після 5-місячного вимушеного простою через незатребуваність українського вугілля теплоелектростанціями. Це стало можливим після підписання контракту з Центренерго на поставку вугілля з цих шахт. Вугілля буде реалізовуватися за ціною імпортного паритету, що відповідає європейській ціні і значно нижче, ніж газ або вугілля держшахт.

"У результаті тривалих, складних переговорів, за посередництва Офісу Президента і Міністерства енергетики, 10 липня було підписано договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції Центренерго. За ціною, яка є транспарентною, без корупції і показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, за якою поставлятиметься вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету (Роттердам+). Ніде в Україні купити на більш вигідних умовах Центренерго не зможе, тому що це на 20% дешевше, ніж вугілля державних шахт, на 10% дешевше, ніж газ, і головне - тут немає корупції", - сказав Сахарук. За його словами, за такого ціноутворення неможливо додати ніяку маржу жодному посереднику. Він уточнив, що з понеділка вийдуть у лаву перші шахтарі Добропіллявугілля, до кінця тижня компанія почне перше відвантаження вугілля на ТЕС Центренерго. "Ось це я називаю вирішенням питання, а не всі маніпуляції з боку тих, хто адміністративним втручанням в енергетичну галузь завів її в глибоку кризу і призвів до незатребуваності українського вугілля", - заявив Сахарук.

Зі свого боку глава комітету енергетики та ЖКГ ВРУ Андрій Герус, який ще недавно виступав з різкою критикою ціни на вугілля за формулою Роттердам+, позитивно оцінив укладення цього контракту.

"Дійсно хороша новина, що контракт підписано, вугілля поставлятиметься і державна компанія буде купувати його у ДТЕК за чесною і європейською ціною, - сказав Герус.

"Я радий, що сьогодні перемогла історична справедливість. Сьогодні було підтверджено, що ціна на вугілля, яка була порахована за формулою Роттердам+ і яка зафіксована в контракті з Центренерго, є найбільш справедливою і європейською ціною за вугілля", - додав Сахарук.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля держ шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ. 17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва під час виробництва електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго". Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.

