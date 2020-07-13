РУС
Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Об этом президент сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Креативные индустрии, учреждения культуры - среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса. Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

"Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины", - резюмировал Зелеснкий.

Напомним, ранее Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина. Документом предлагается:

- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Зеленский Владимир карантин культура помощь COVID-19 коронавирус
Реформи в Україні померли, а Зеленський балабол (Світова преса).Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 5375
чтобы никто не гавкал "а где пруфы?" а вот они
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-central-bank-scandal-imf/2020/07/10/9a9eeba8-c04e-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html
ура! дайте денег 95 рыгатнику!
ЗЕстадо ні бельмеса не зрозуміє. Я б не давав їм ніяких пруфів, а послав би далеко і надовго.
Э дуже вдале посилання. https://natribu.org/
Краткое содержание - «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить»
И чем же это чмо подписывает ? У меня правда есть догадка .
Содержать к постулировал имени ткаченка и 95-й квартал за счёт налогоплательщиков ? А у него губа - не дура: наличман за скоморошество и пляски на вечеринках у воров и коррупционеров, Зеленский себе в офшоры, а своим батракам из квартала - зарплату из госбюджета...
У евреев по другому не бывает...
Стесняюсь спросить , а "креативных индустрий" - в это входит квартал 95, вр, км и офис президента !?
Что-то ничего другого, как "помочь бизнесу" за счет арендодателей, придумать у зеленых не получается.
ну хоть посмеёмся...
когда экономика разваливается, в первую очередь надо поддержать квартал...
ЗЕсопля працюйе.
криативничает ))))
клоуна ничего кроме собственного цирка не интересует
Зато аграриев при катастрофической засухе, а теперь и затоплениях, обкладывает новыми налогами.
Мажьте на хлеб Лысого!
Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3747
Вітаю українців, тепер ваш улюблений, але збитковий Квартал-95 отримав державне фінансування.
Вопрос ЗеДятлам, - сколько бюджетных денег будет выделено по вот этому подписанному вот этим, кипрская офшорная компания ТОВ "Квартал 95"?
Буде кіношкі про себе знімать.
вова за заливе вова в шалаше
Вова у Теслі
От шо буває, коли преЗЕдент творча людина. Зебіли, на хліб будете мазати креативне мистецтво.
Слышь, Зеля, ты или крестик сними, или трусы надень!
"Креативные индустрии" - это на каковском языке?
А квн это культура?
