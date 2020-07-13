Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Об этом президент сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Креативные индустрии, учреждения культуры - среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса. Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)", - заявил президент.

"Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины", - резюмировал Зелеснкий.

Напомним, ранее Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина. Документом предлагается:

- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.