Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.
Об этом президент сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Креативные индустрии, учреждения культуры - среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса. Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)", - заявил президент.
"Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины", - резюмировал Зелеснкий.
Напомним, ранее Рада одобрила во втором чтении закон для поддержки культуры на время карантина. Документом предлагается:
- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;
- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";
- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-central-bank-scandal-imf/2020/07/10/9a9eeba8-c04e-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html
У евреев по другому не бывает...
Мажьте на хлеб Лысого!
"Креативные индустрии" - это на каковском языке?