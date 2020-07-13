УКР
Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури і креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу. Щоб ці індустрії змогли вистояти, а їхні працівники отримали соціальні та економічні гарантії, підписав закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій

"Рівень держави визначається не лише економікою, а й рівнем культури нації. Ми пишаємося нашою багатющою історією, розмаїтою культурою й нашими цінностями. Це той фундамент, на якому ми всі разом збудуємо майбутнє України", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила в другому читанні закон для підтримки культури на час карантину. Документом пропонується:

- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;

- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Зеленський Володимир карантин культура допомога COVID-19 коронавірус
Реформи в Україні померли, а Зеленський балабол (Світова преса).Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 5375
показати весь коментар
13.07.2020 13:43 Відповісти
+7
чтобы никто не гавкал "а где пруфы?" а вот они
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-central-bank-scandal-imf/2020/07/10/9a9eeba8-c04e-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html
показати весь коментар
13.07.2020 13:44 Відповісти
+6
ура! дайте денег 95 рыгатнику!
показати весь коментар
13.07.2020 13:44 Відповісти
ЗЕстадо ні бельмеса не зрозуміє. Я б не давав їм ніяких пруфів, а послав би далеко і надовго.
показати весь коментар
13.07.2020 13:53 Відповісти
Э дуже вдале посилання. https://natribu.org/
показати весь коментар
13.07.2020 14:08 Відповісти
Краткое содержание - «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить»
показати весь коментар
13.07.2020 15:18 Відповісти
ура! дайте денег 95 рыгатнику!
показати весь коментар
13.07.2020 13:44 Відповісти
И чем же это чмо подписывает ? У меня правда есть догадка .
показати весь коментар
13.07.2020 13:50 Відповісти
Содержать к постулировал имени ткаченка и 95-й квартал за счёт налогоплательщиков ? А у него губа - не дура: наличман за скоморошество и пляски на вечеринках у воров и коррупционеров, Зеленский себе в офшоры, а своим батракам из квартала - зарплату из госбюджета...
У евреев по другому не бывает...
показати весь коментар
13.07.2020 13:51 Відповісти
Стесняюсь спросить , а "креативных индустрий" - в это входит квартал 95, вр, км и офис президента !?
показати весь коментар
13.07.2020 13:51 Відповісти
Что-то ничего другого, как "помочь бизнесу" за счет арендодателей, придумать у зеленых не получается.
показати весь коментар
13.07.2020 13:52 Відповісти
ну хоть посмеёмся...
показати весь коментар
13.07.2020 13:53 Відповісти
когда экономика разваливается, в первую очередь надо поддержать квартал...
показати весь коментар
13.07.2020 13:54 Відповісти
ЗЕсопля працюйе.
показати весь коментар
13.07.2020 13:55 Відповісти
криативничает ))))
показати весь коментар
13.07.2020 14:34 Відповісти
клоуна ничего кроме собственного цирка не интересует
показати весь коментар
13.07.2020 14:02 Відповісти
Зато аграриев при катастрофической засухе, а теперь и затоплениях, обкладывает новыми налогами.
Мажьте на хлеб Лысого!
показати весь коментар
13.07.2020 14:04 Відповісти
Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3747
показати весь коментар
13.07.2020 14:06 Відповісти
Вітаю українців, тепер ваш улюблений, але збитковий Квартал-95 отримав державне фінансування.
показати весь коментар
13.07.2020 14:10 Відповісти
Вопрос ЗеДятлам, - сколько бюджетных денег будет выделено по вот этому подписанному вот этим, кипрская офшорная компания ТОВ "Квартал 95"?
показати весь коментар
13.07.2020 14:39 Відповісти
Буде кіношкі про себе знімать.
показати весь коментар
13.07.2020 15:13 Відповісти
вова за заливе вова в шалаше
показати весь коментар
13.07.2020 15:16 Відповісти
Вова у Теслі
показати весь коментар
13.07.2020 15:20 Відповісти
От шо буває, коли преЗЕдент творча людина. Зебіли, на хліб будете мазати креативне мистецтво.
показати весь коментар
13.07.2020 15:19 Відповісти
Слышь, Зеля, ты или крестик сними, или трусы надень!
"Креативные индустрии" - это на каковском языке?
показати весь коментар
13.07.2020 15:22 Відповісти
А квн это культура?
показати весь коментар
13.07.2020 15:48 Відповісти
 
 