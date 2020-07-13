Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури і креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу. Щоб ці індустрії змогли вистояти, а їхні працівники отримали соціальні та економічні гарантії, підписав закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", - заявив президент.

"Рівень держави визначається не лише економікою, а й рівнем культури нації. Ми пишаємося нашою багатющою історією, розмаїтою культурою й нашими цінностями. Це той фундамент, на якому ми всі разом збудуємо майбутнє України", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила в другому читанні закон для підтримки культури на час карантину. Документом пропонується:

- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;

- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.