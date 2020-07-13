РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9859 посетителей онлайн
Новости
3 893 20

Кабмин отозвал представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабмин отозвал представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет Министров Украины отозвал представление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министро по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Последний этап прохождения документа - снят с рассмотрения.

Напомним, 10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строители направили письмо Кабмину с просьбой восстановить лицензии

Кабмин отозвал представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 01

Автор: 

ВР (29385) Кабмин (14095) назначение (2204) Уруский Олег (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Уруских всё заканчивается примерно одинаково:
Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3919
показать весь комментарий
13.07.2020 14:05 Ответить
+10
"не прокатило"
показать весь комментарий
13.07.2020 13:53 Ответить
+7
они так до конца срока двигать кровати будут
показать весь комментарий
13.07.2020 13:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"не прокатило"
показать весь комментарий
13.07.2020 13:53 Ответить
Левая рука не знает, что делает правая...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:54 Ответить
Фиолетово . Когда выборы ?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:57 Ответить
они так до конца срока двигать кровати будут
показать весь комментарий
13.07.2020 13:58 Ответить
ай ай ай....уруский ермаку ничего не занес
показать весь комментарий
13.07.2020 14:01 Ответить
Что ни делает дурак - всё он делает не так. , Этот лозунг нужно каждому зелёному слуге вытатуировать клеймом на лбу
показать весь комментарий
13.07.2020 14:02 Ответить
Прізвище некузяве.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:04 Ответить
Это то что раньше и сейчас называется---кадровая чехарда. она скорее доламает что и так ели стоит. Все сроки всех реформ включая шоковую прошли. Не стоит обманываться. Что делать? Страшное слово---внешнее управление! Но массово. А с учётом войны можно и дефолт рискнуть запустить. Но при полной поддержке снизу. Все реформы так и делают. Делают их верхние при полной поддержке снизу. Пример----Польша. Можно не делать. Тогда болото. оно давно у нас. На пожрать хватает очевидно. Остальное секонд-хенд..
показать весь комментарий
13.07.2020 14:05 Ответить
Уруских всё заканчивается примерно одинаково:
Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3919
показать весь комментарий
13.07.2020 14:05 Ответить
не прошел апрув Ермаками?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:08 Ответить
У наркозеленского ломка? Перепад настроения? Биполярочка после галлюциногенного бэдтрипа???
Сначала сам вне конкурса и вопреки действующему законодательству Украины используя своё служебное положение - проталкивает этого фсбшного упыря, а потом шмыргалю отмашку даёт все отыграть назад...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:08 Ответить
Темные факты биографии таки всплыли на поверхность.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:10 Ответить
А петята так переживали, так переживали...)))
показать весь комментарий
13.07.2020 14:29 Ответить
нА ДОЛЖНОСТЬ СТАВЯТ БЕЗДАРЕЙ И РВАЧЕЙ ДЕВИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕМ ХУЖЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИ
показать весь комментарий
13.07.2020 14:37 Ответить
вспомнился анекдот старый про бармена:
200+300 грн получается 800 грн...Как это 800 если это 500? НУ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ....
показать весь комментарий
13.07.2020 14:40 Ответить
наперсточники
показать весь комментарий
13.07.2020 14:48 Ответить
В конечном итоге большинство проблем "зеленой моли" в их кричущей некомпетентности, особенно первого лица.Зеленский перенес "квартал-95" в офис якобы Президента.Как он сумел на "ржаке" стать 100 долларовым миллионером и богатеет даже сейчас?Люди!Не ходите на его "Квартал-95" - это себя не уважать!
показать весь комментарий
13.07.2020 14:50 Ответить
Хто знає, цей неруский - кадр бенін, чи ахметчин?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:17 Ответить
Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії "Слуга народу" з цього питання
Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, передає "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html Укрінформ ".
"Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу", - сказала Кравчук.
За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:24 Ответить
Всё правильно. Профильный комитет уже согласовал. Завтра будет новое представление.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:45 Ответить
 
 