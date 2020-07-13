Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Кабінет Міністрів України відкликав подання щодо призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це свідчить інформація на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Останній етап проходження документа - знято з розгляду.
Нагадаємо, 10 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Топ коментарі
Zelya Vsyo
13.07.2020 14:05
Стрелок
13.07.2020 13:53
Vadym Tsyrkalyuk
13.07.2020 13:58
Сначала сам вне конкурса и вопреки действующему законодательству Украины используя своё служебное положение - проталкивает этого фсбшного упыря, а потом шмыргалю отмашку даёт все отыграть назад...
200+300 грн получается 800 грн...Как это 800 если это 500? НУ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ....
Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, передає "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html Укрінформ ".
"Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу", - сказала Кравчук.
За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.