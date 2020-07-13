УКР
Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів України відкликав подання щодо призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це свідчить інформація на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - знято з розгляду.

Нагадаємо, 10 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії

ВР (15173) Кабмін (14310) призначення (2341) Уруський Олег (159)
+15
Уруских всё заканчивается примерно одинаково:
Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3919
13.07.2020 14:05
+10
"не прокатило"
13.07.2020 13:53
+7
они так до конца срока двигать кровати будут
13.07.2020 13:58
"не прокатило"
13.07.2020 13:53
Левая рука не знает, что делает правая...
13.07.2020 13:54
Фиолетово . Когда выборы ?
13.07.2020 13:57
они так до конца срока двигать кровати будут
13.07.2020 13:58
ай ай ай....уруский ермаку ничего не занес
13.07.2020 14:01
Что ни делает дурак - всё он делает не так. , Этот лозунг нужно каждому зелёному слуге вытатуировать клеймом на лбу
13.07.2020 14:02
Прізвище некузяве.
13.07.2020 14:04
Это то что раньше и сейчас называется---кадровая чехарда. она скорее доламает что и так ели стоит. Все сроки всех реформ включая шоковую прошли. Не стоит обманываться. Что делать? Страшное слово---внешнее управление! Но массово. А с учётом войны можно и дефолт рискнуть запустить. Но при полной поддержке снизу. Все реформы так и делают. Делают их верхние при полной поддержке снизу. Пример----Польша. Можно не делать. Тогда болото. оно давно у нас. На пожрать хватает очевидно. Остальное секонд-хенд..
13.07.2020 14:05
Уруских всё заканчивается примерно одинаково:
Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3919
13.07.2020 14:05
не прошел апрув Ермаками?
13.07.2020 14:08
У наркозеленского ломка? Перепад настроения? Биполярочка после галлюциногенного бэдтрипа???
Сначала сам вне конкурса и вопреки действующему законодательству Украины используя своё служебное положение - проталкивает этого фсбшного упыря, а потом шмыргалю отмашку даёт все отыграть назад...
13.07.2020 14:08
Темные факты биографии таки всплыли на поверхность.
13.07.2020 14:10
А петята так переживали, так переживали...)))
13.07.2020 14:29
нА ДОЛЖНОСТЬ СТАВЯТ БЕЗДАРЕЙ И РВАЧЕЙ ДЕВИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕМ ХУЖЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИ
13.07.2020 14:37
вспомнился анекдот старый про бармена:
200+300 грн получается 800 грн...Как это 800 если это 500? НУ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ....
13.07.2020 14:40
наперсточники
13.07.2020 14:48
В конечном итоге большинство проблем "зеленой моли" в их кричущей некомпетентности, особенно первого лица.Зеленский перенес "квартал-95" в офис якобы Президента.Как он сумел на "ржаке" стать 100 долларовым миллионером и богатеет даже сейчас?Люди!Не ходите на его "Квартал-95" - это себя не уважать!
13.07.2020 14:50
Хто знає, цей неруский - кадр бенін, чи ахметчин?
13.07.2020 16:17
Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії "Слуга народу" з цього питання
Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, передає "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html Укрінформ ".
"Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу", - сказала Кравчук.
За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.
13.07.2020 16:24
Всё правильно. Профильный комитет уже согласовал. Завтра будет новое представление.
13.07.2020 21:45
 
 