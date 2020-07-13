РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9859 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 472 16

Темпы распространения COVID-19 в Украине стабилизируются, - Степанов

Темпы распространения COVID-19 в Украине стабилизируются, - Степанов

В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время селекторного совещания.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах тех заведений, которые не соблюдают карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 административных протокола.

Также читайте: Минздрав планирует закупить 400 скорых до конца года, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) Клименко Игорь (430) Шмыгаль Денис (2819) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Сынюля рюкзака за этим лично следит:

ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:06 Ответить
+1
стабильно растет?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:59 Ответить
+1
Еще бы Степанов сообщил бы за счет чего темпы снижаются, если идет послабление карантина. Получается что три месяца люди просидели дома за зря.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стабильно растет?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:59 Ответить
с языка снял.. СТАБИЛЬНЫЙ рост !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 14:01 Ответить
Плохая новость - высокий уровень заражения, хорошая новость - этот уровень стабильный.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:05 Ответить
Чекали з нетерпінням на стабільність
показать весь комментарий
13.07.2020 15:07 Ответить
хватит всем!
показать весь комментарий
13.07.2020 14:06 Ответить
Еще бы Степанов сообщил бы за счет чего темпы снижаются, если идет послабление карантина. Получается что три месяца люди просидели дома за зря.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:01 Ответить
Получаецца.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:58 Ответить
Понятно же понедельник, сейчас мастер спорта победит уже 5 раз!
показать весь комментарий
13.07.2020 14:01 Ответить
хто не сидів - тому не лежати...

https://twitter.com/DunlopDueler

https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький @DunlopDueler

https://twitter.com/DunlopDueler https://twitter.com/DunlopDueler



У московитському Норільську епідемія ковіду.
Швидкої заборонили виїжджати на викликі.
Лікарів майже не залишилося.
Все місто хворе... https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Московитаммосковитське

https://twitter.com/teamnavalnykrsk/status/1281593698011222016
показать весь комментарий
13.07.2020 14:03 Ответить
Сынюля рюкзака за этим лично следит:

ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:06 Ответить
Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов - Цензор.НЕТ 6138
показать весь комментарий
13.07.2020 14:09 Ответить
Стабилизец уже давно маячит на горизонте.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:13 Ответить
Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов - Цензор.НЕТ 1968
показать весь комментарий
13.07.2020 14:27 Ответить
Угу. І залишатимуться стабільно високими.
Поки "хвиля не спаде" ...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:31 Ответить
Забавно читать эту статью и статью рядом с заголовком "На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти полностью заполнены пациентами с COVID-19: область нуждается в кислородных концентраторах, - ОГА "
показать весь комментарий
13.07.2020 14:51 Ответить
главный рисовальщик вирусных цифирь ,которые необходимы для того,что бы в украинского народа, за словами Кулебы мидовского , не осталось шансов на вьезд в ЕС...
показать весь комментарий
13.07.2020 15:15 Ответить
 
 