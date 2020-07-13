Темпы распространения COVID-19 в Украине стабилизируются, - Степанов
В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время селекторного совещания.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах тех заведений, которые не соблюдают карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 административных протокола.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький @DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler https://twitter.com/DunlopDueler
У московитському Норільську епідемія ковіду.
Швидкої заборонили виїжджати на викликі.
Лікарів майже не залишилося.
Все місто хворе... https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Московитаммосковитське
https://twitter.com/teamnavalnykrsk/status/1281593698011222016
ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
Поки "хвиля не спаде" ...