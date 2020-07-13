Темпы распространения COVID-19 в Украине стабилизируются, - Степанов

В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время селекторного совещания.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах тех заведений, которые не соблюдают карантин. Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 административных протокола.

Также читайте: Минздрав планирует закупить 400 скорых до конца года, - Степанов. ВИДЕО