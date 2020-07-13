УКР
Новини Коронавірус і карантин
Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов

Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов

В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, про що свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час селекторної наради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи.

МОЗ планує закупити 400 швидких до кінця року, - Степанов.

Сынюля рюкзака за этим лично следит:

ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
13.07.2020 14:06 Відповісти
+1
стабильно растет?
13.07.2020 13:59 Відповісти
+1
Еще бы Степанов сообщил бы за счет чего темпы снижаются, если идет послабление карантина. Получается что три месяца люди просидели дома за зря.
13.07.2020 14:01 Відповісти
стабильно растет?
13.07.2020 13:59 Відповісти
с языка снял.. СТАБИЛЬНЫЙ рост !!!
13.07.2020 14:01 Відповісти
Плохая новость - высокий уровень заражения, хорошая новость - этот уровень стабильный.
13.07.2020 14:05 Відповісти
Чекали з нетерпінням на стабільність
13.07.2020 15:07 Відповісти
хватит всем!
13.07.2020 14:06 Відповісти
Еще бы Степанов сообщил бы за счет чего темпы снижаются, если идет послабление карантина. Получается что три месяца люди просидели дома за зря.
13.07.2020 14:01 Відповісти
Получаецца.
13.07.2020 15:58 Відповісти
Понятно же понедельник, сейчас мастер спорта победит уже 5 раз!
13.07.2020 14:01 Відповісти
хто не сидів - тому не лежати...

https://twitter.com/DunlopDueler

https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький @DunlopDueler

https://twitter.com/DunlopDueler https://twitter.com/DunlopDueler



У московитському Норільську епідемія ковіду.
Швидкої заборонили виїжджати на викликі.
Лікарів майже не залишилося.
Все місто хворе... https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Московитаммосковитське

https://twitter.com/teamnavalnykrsk/status/1281593698011222016
13.07.2020 14:03 Відповісти
13.07.2020 14:06 Відповісти
Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов - Цензор.НЕТ 6138
13.07.2020 14:09 Відповісти
Стабилизец уже давно маячит на горизонте.
13.07.2020 14:13 Відповісти
Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов - Цензор.НЕТ 1968
13.07.2020 14:27 Відповісти
Угу. І залишатимуться стабільно високими.
Поки "хвиля не спаде" ...
13.07.2020 14:31 Відповісти
Забавно читать эту статью и статью рядом с заголовком "На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти полностью заполнены пациентами с COVID-19: область нуждается в кислородных концентраторах, - ОГА "
13.07.2020 14:51 Відповісти
главный рисовальщик вирусных цифирь ,которые необходимы для того,что бы в украинского народа, за словами Кулебы мидовского , не осталось шансов на вьезд в ЕС...
13.07.2020 15:15 Відповісти
 
 