Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов
В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, про що свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час селекторної наради.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.
Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи.
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький @DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler https://twitter.com/DunlopDueler
У московитському Норільську епідемія ковіду.
Швидкої заборонили виїжджати на викликі.
Лікарів майже не залишилося.
Все місто хворе... https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Московитаммосковитське
https://twitter.com/teamnavalnykrsk/status/1281593698011222016
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
Поки "хвиля не спаде" ...