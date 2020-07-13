Темпи поширення COVID-19 в Україні стабілізуються, - Степанов

В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, про що свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час селекторної наради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи.

