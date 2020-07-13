Сегодня пройдет еще одно внеочередное заседание Рады - Разумков подписал распоряжение
Парламентарии сегодня соберутся на еще одно заседание, чтобы рассмотреть законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 июля подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания парламента в тот же день.
Согласно документу, парламент соберется "в связи с требованием Президента Украины" "сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 10 июля 2020 года № 239".
Отмечается, что во время второго внеочередного заседания в понедельник депутаты планируют рассмотреть законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.
МВД призвало Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. "В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 - с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 1 482 человека погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В 632 случаях люди пострадали, 50 человек погибли, 857 травмированы", - сказал глава МВД Арсен Аваков.
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.