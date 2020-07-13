Сегодня пройдет еще одно внеочередное заседание Рады - Разумков подписал распоряжение

Парламентарии сегодня соберутся на еще одно заседание, чтобы рассмотреть законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 июля подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания парламента в тот же день.

Согласно документу, парламент соберется "в связи с требованием Президента Украины" "сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 10 июля 2020 года № 239".

Отмечается, что во время второго внеочередного заседания в понедельник депутаты планируют рассмотреть законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.

МВД призвало Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. "В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 - с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 1 482 человека погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В 632 случаях люди пострадали, 50 человек погибли, 857 травмированы", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

