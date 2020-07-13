УКР
Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради - Разумков підписав розпорядження

Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради - Разумков підписав розпорядження

Парламентарі сьогодні зберуться на ще одне засідання, щоб розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 липня підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту того ж дня.

Згідно з документом, парламент збереться "у зв'язку з вимогою Президента України" "відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 10 липня 2020 року № 239".

Також читайте: Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів через наявність у ній неконституційних норм, - нардеп "Голосу" Лозинський

Зазначається, що під час другого позачергового засідання в понеділок депутати планують розглянути законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані є надзвичайно важливим.

МВС закликало Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. "Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 зазнали травм. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовані", - сказав глава МВД Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості

ВР (15173) ПДР (478) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)
Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1282628399312392192 2 ч

Статья в Вашингтон пост. Очень кратко - Реформы в Украине умерли - Зеленский
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa 3.14 - Украиной стали управлять олигархи - НБУ захватил Каломойский Это успех величайшего. Фамилия Янукович звучит всё чаще
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-central-bank-scandal-imf/2020/07/10/9a9eeba8-c04e-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html

У Верховній Раді розглянуть законопроєкт нардепа від монобільшості Максима Бужанського щодо зміни мовної частини закону про освіту.
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.
Протягивание Разумковым изменений в языковый закон - это его первый согласованный проект с ОПЗЖ и частью депутатов "от Коломойского", которые видят его следующим кандидатом на президентский пост.
