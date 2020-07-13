Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради - Разумков підписав розпорядження

Парламентарі сьогодні зберуться на ще одне засідання, щоб розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 липня підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту того ж дня.

Згідно з документом, парламент збереться "у зв'язку з вимогою Президента України" "відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 10 липня 2020 року № 239".

Зазначається, що під час другого позачергового засідання в понеділок депутати планують розглянути законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані є надзвичайно важливим.

МВС закликало Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. "Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 зазнали травм. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовані", - сказав глава МВД Арсен Аваков.

