Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради - Разумков підписав розпорядження
Парламентарі сьогодні зберуться на ще одне засідання, щоб розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 липня підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту того ж дня.
Згідно з документом, парламент збереться "у зв'язку з вимогою Президента України" "відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 10 липня 2020 року № 239".
Зазначається, що під час другого позачергового засідання в понеділок депутати планують розглянути законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".
Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані є надзвичайно важливим.
МВС закликало Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. "Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 зазнали травм. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовані", - сказав глава МВД Арсен Аваков.
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1282628399312392192 2 ч
Статья в Вашингтон пост. Очень кратко - Реформы в Украине умерли - Зеленский
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa 3.14 - Украиной стали управлять олигархи - НБУ захватил Каломойский Это успех величайшего. Фамилия Янукович звучит всё чаще
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-central-bank-scandal-imf/2020/07/10/9a9eeba8-c04e-11ea-8908-68a2b9eae9e0_story.html
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.