Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час селекторної наради.
За словами глави МВС, зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за водіння в нетверезому вигляді, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Ухвалення цього законопроєкту також сприятиме запобіганню вчиненню правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більше стриманій і виваженій поведінки водіїв на дорогах і, як наслідок, призведе до зменшення кількості ДТП.
Терміновість ухвалення цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, скоєних водіями в стані алкогольного сп'яніння, а також з легкістю уникнення ними відповідальності.
"ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння.
