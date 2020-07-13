УКР
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час селекторної наради.

За словами глави МВС, зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за водіння в нетверезому вигляді, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Ухвалення цього законопроєкту також сприятиме запобіганню вчиненню правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більше стриманій і виваженій поведінки водіїв на дорогах і, як наслідок, призведе до зменшення кількості ДТП.

Терміновість ухвалення цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, скоєних водіями в стані алкогольного сп'яніння, а також з легкістю уникнення ними відповідальності.

Також дивіться: Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння.

Аваков Арсен (2191) ДТП (4530) законопроєкт (3691) Зеленський Володимир (25185)
+18
"Надо просто перестать бухать!!" - (с.) Вазелин Шестой.
13.07.2020 13:27 Відповісти
+18
Зеленский: Законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен - Цензор.НЕТ 396
13.07.2020 13:38 Відповісти
+14
у ішака пєрєдоз, він забув, що сам відмінив уголовну відповідальність за порушення пдд в п'яному стані.
13.07.2020 13:27 Відповісти
а он был в состоянии наркотического а не алкогольного опьянения
13.07.2020 13:27 Відповісти
Зеленский ветировал закон об уголовной ответственности за вождение в пьяном виде


не далее как две недели назад....

Зеленскому иногда часто всегда лучше молчать, чем говорить
13.07.2020 13:40 Відповісти
наш прєкрасний нарід навіть з реально зловісних речей вміє зробити курвий водевіль і бурлеск - Ю. Камаєв
13.07.2020 13:49 Відповісти
ОН всегда в состоянии наркотического опьянения, а

водитель был пьян....
13.07.2020 13:41 Відповісти
Он смотрю сейчас Скобееву. Там кацапы глотку рвут что Мендель беременна и это не хвейк ...
13.07.2020 13:27 Відповісти
Так хай мєндєль поїде і сама ім роскаже
13.07.2020 13:28 Відповісти
Та и хрен с той Мендель,хай хоть от Авакова забеременеет или от Нельсон Мандела! Кацапы пусть за Хабаровск переживают!
13.07.2020 13:30 Відповісти
Они уверяют что от Вовы, и у Ленки был не коронавирус а нервный срыв, и якобы травилась...
13.07.2020 13:30 Відповісти
В двоем травились? Коксом?)))
13.07.2020 13:33 Відповісти
Зеля поздно пришел от Мендель и решил отмазаться, что бухал... И Ленка опрометчиво сказала "Ану дыхни!". А Зе не бухал, он курил...
13.07.2020 14:55 Відповісти
********* уверяют свое быдло что подобных скандалов в Орде не было после Скуратова.

Если бы там были не шестерки Килинкаровы, Гордеи Беловы а я то я бы напомнил про съемки крепкой семьи Путиных в гостиничном номере, их развод, слухи о Кабаевой.
13.07.2020 13:35 Відповісти
А им какая разница? Единственный человек, кого это касается - Елена Зеленская. Был бы Зеля холостой - не было бы проблем вааще никаких.
13.07.2020 13:36 Відповісти
Звичайно, вони краще знають, бо Мєндель - це кагебешна Мата Харі.
13.07.2020 14:12 Відповісти
у ішака пєрєдоз, він забув, що сам відмінив уголовну відповідальність за порушення пдд в п'яному стані.
13.07.2020 13:27 Відповісти
"Надо просто перестать бухать!!" - (с.) Вазелин Шестой.
13.07.2020 13:27 Відповісти
штрафы не помогут, когда человек выпил ему пофиг на штрафы. лучше бы сделали дороги с разделителями
13.07.2020 13:28 Відповісти
а ещё лучше - для каждой машины свою отдельную дорогу в форме туннеля
13.07.2020 13:53 Відповісти
Пока кровью не умоемся или в полном составе члены семей судей ,депутатов,и ТД не станут жертвами пьяных, не начнут шевелится!!!!
13.07.2020 13:29 Відповісти
так вислюк совсем недавно заветировал уголовную ответственность за вождение в пьяном виде
13.07.2020 13:29 Відповісти
Банальная болтовня.
13.07.2020 13:31 Відповісти
Знову він нанюханий......
13.07.2020 13:33 Відповісти
вгашений
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 2150
13.07.2020 14:35 Відповісти
Редактор дистанційно в Рязані вчився? За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона, це як?
13.07.2020 13:36 Відповісти
Гугл-транслейт
А вычитывать то ли лень, то ли некому.
13.07.2020 13:37 Відповісти
Нема сечі таке зрозуміти
13.07.2020 13:44 Відповісти
Зеленский: Законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен - Цензор.НЕТ 396
13.07.2020 13:38 Відповісти
Миша Ефремов перестал читать стихи про Путлерскую банду по простой причине,его пьного затащили в машину из кабака,потом ФСБшник сел за руль и протаранил машину какого то водилы,потом Мишу усадили за руль,кобы Миша завалил чувака...а дальше дело техники...Мише светит 12 лет...
13.07.2020 13:44 Відповісти
Штрафи це заробіток для держави, вони ніяк не стимулюють додержання правил окремими особами, ті хто розуміє що це небезпечно, ті не їздять під впливом алкоголю, або наркотиків, але це жила для заробітку поліції, чим більша міра покарання тим більше взятки. Якби система працювала, то і порушників було б менше, але це все комплексне, не може один орган працювати бездоганно, а інший погано.
13.07.2020 13:45 Відповісти
По словам главы МВД, в частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности .

Никакие штрафы не подействуют , только тюрьма и надолго сможет помочь ситуации .
13.07.2020 13:52 Відповісти
Начинать надо с введения уголовной ответственности за пьяное вождение вообще, даже если никто не погиб и не пострадал. Неужели это властям не понятно?
13.07.2020 13:54 Відповісти
да вы что, а рейтинг Зеленского ?

"украинский мудрый нарид" его не поймет
13.07.2020 14:03 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7257995/ Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ 2020

Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 7338
13.07.2020 14:06 Відповісти
13.07.2020 14:33 Відповісти
Непоняла
Янелох відмінив кримінальну відповідальність водіям-алкашам. А зараз вже передумав? Тут зебільний троль fnin так відмазував п'яниць за кермом та називав їх просто правопорушниками і шо це все мартишкіна праця виявилася?
13.07.2020 14:10 Відповісти
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 2765
13.07.2020 14:15 Відповісти
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 9449
13.07.2020 14:16 Відповісти
Маразм? Так йому лише 42 рочки.Вова, паління айкосів шкідливе для здоров'я.
13.07.2020 14:20 Відповісти
На самом деле этим водителям насрать на размер штрафов, вот если оно жрет наркому, садится бухте за руль, там же мозга то нет, какая для них разница - каков размер штрафа.
13.07.2020 14:35 Відповісти
Саме тому має бути кримінальне покарання (щоби мав судимість) і бажано з конфіскацією авто. А ДТП у стані сп'яніння, прирівняти по санкції до умисних злочинів. Збив на смерть, значить як за умисне вбивство. Двох? Значить аж до довічного!
13.07.2020 14:40 Відповісти
Той випадок коли спочатку скасовуєш кримінальну відповідальність за керування в нетверезому стані, а після подібних трагедій не знаєш що сп#здіти....
13.07.2020 14:35 Відповісти
ЭТАПЫ "БУРНОЙ" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗеЗИДЕНТА
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.
13.07.2020 14:39 Відповісти
оно мне противен.
13.07.2020 14:39 Відповісти
Це чмо живе рейтингами. Побачило, що бидлота яка звикла бухими їздити в неті обурюється - скасувало кр.відповідальність. Тепер бачить, що після кожного такого ДТП, його гниду згадують у негативі і знову крутиться, як вуж на пательні...
13.07.2020 14:43 Відповісти
Щодо авакова. Звісно, що ти за збільшення адмін.штрафів. За адмінку простіше твоїм підлеглим хабарі брати!
13.07.2020 14:44 Відповісти
при порошенко не приняли закон об уголовке за пьяное вождение.
виноват порошенко.
13.07.2020 15:25 Відповісти
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 9024
13.07.2020 16:03 Відповісти
брехня. ввёл, приостаовил, теперь снова вводит.
при порошенко не приняли.
порошенко виноват.
13.07.2020 21:27 Відповісти
 
 