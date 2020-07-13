Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд

Старший сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд уверен, что Зеленский и его команда дискредитировали себя, нарушая независимость НБУ, и этот вред будет нелегко нивелировать.

"1 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Национального банка Украины Яковом Смолием и попросил его подать в отставку. По словам Смолия, президент сообщил, что у него нет выбора в этом вопросе. Бывший глава НБУ также заявил, что его отставка стала кульминацией длительной кампании, когда команда Зеленского регулярно злоупотребляла своими полномочиями, выдвигая требования к НБУ и подрывая его институциональную независимость. Это касалось призывов снизить ставки, одновременно позволяя рост инфляции и ослабление гривны.

Эти обвинения совпадают с публичными заявлениями Зеленского. Украинский лидер публично поддержал обменный курс 30 гривен за доллар США, что примерно на 11% ниже текущего курса. Зеленский утверждает, что это было бы хорошо для экспортеров и способствовало бы развитию украинского производства. Ему стоило сказать о том, что слабая валюта может вызвать целый ряд нежелательных экономических последствий, включая заметное сокращение расходов и международной мобильности рядовых украинцев.

Несмотря на то, что подход Зеленского к денежно-кредитной политике вызывает ряд вопросов, вынужденная отставка главы НБУ также вызывает опасения более фундаментального характера. В интервью Смолий подробно рассказал о политическом давлении, которое, по его словам, заставило его уйти в отставку 1 июля. "Они хотели дискредитировать руководство Национального банка и заменить его людьми, которых можно контролировать", - заявил он.

Это стремление к насыщению ключевых учреждений лояльными людьми становится все более заметной чертой президентства Зеленского. Пожалуй, самое известное, Зеленский назначил друга детства и близкого товарища Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины. Такой шаг многие считали беспрецедентным, а СБУ на этой неделе вступила в спор по поводу недавней отставки Смолия из Национального банка. После того, как предшественница Смолия Валерия Гонтарева публично раскритиковала этот шаг, СБУ опубликовала заявление, в котором запрещает комментарии о том, что "может повредить национальной безопасности страны" или "отрицательно повлиять на ситуацию в стране".

Несмотря на длительную кампанию запугивания, направленную на Гонтареву, Смолия и других должностных лиц НБУ, подобные вмешательства со стороны служб безопасности страны не могут иметь успеха, но могут влиять на свободу слова. Это неизбежно способствовало росту беспокойства относительно приверженности нынешней власти к основным демократическим принципам.

Склонность Зеленского к политически лояльным назначениям также была очевидной в начале этого года, когда генпрокурора Руслана Рябошапку уволил парламент только через полгода после вступления в должность. По словам Рябошапки, наибольшая его ошибка заключалась в том, что он решил сосредоточиться на реформировании органов прокуратуры, а не на политически мотивированных делах против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Чтобы обеспечить достаточную парламентскую поддержку для устранения Рябошапки, депутаты Зеленского объединились с прокремлевской "Оппозиционной платформой - За життя". С тех пор преемница Рябошапки открыла большое количество дел против Порошенко.

Неуверенность об отношении Зеленского к верховенству права и институциональной независимости не способствует экономическим перспективам Украины. Без верховенства права не может быть права собственности. Между тем, если Национальный банк не есть независимым, экономика становится заложником узких политических интересов. При таких обстоятельствах ни отечественные, ни иностранные инвесторы не будут заинтересованы в Украине. Международные партнеры страны также будут иметь основания сделать паузу перед углублением своей деятельности.

Это наиболее очевидно в отношениях Украины с Международным валютным фондом. МВФ давно выражает высокую оценку Национальному банку Украины и однозначно настаивает на постоянной независимости НБУ. Эта позиция четко прозвучала в заявлении, сопровождавшем новости о новой программе МВФ в размере 5 миллиардов долларов для Украины в июне 2020 года. "Необходимо сохранить независимость центрального банка, а денежно-кредитная и валютная политика должны продолжать обеспечивать стабильный прирост в контексте режима ориентации на инфляцию, одновременно позволяя упорядоченные корректировки валютного курса и предотвращение стресса ликвидности", - говорилось в сообщении.

Зеленский неоднократно подтверждал свою поддержку независимости НБУ, в том числе в обязательствах перед МВФ. Он продолжал это делать в последние дни на фоне отставки Смолия, но такие утверждения сейчас не пользуются доверием. Почему кто-то должен воспринимать украинского лидера или его слово серьезно, когда он нарушил суть своих обещаний перед МВФ в течение нескольких дней после получения начального транша на сумму 2,1 миллиарда долларов?

Сейчас в Киеве продолжается спекуляция относительно будущего главы НБУ. Оптимисты надеются, что разумное назначение может помочь смягчить негативное влияние отставки Смолия. Но независимо от того, кто возглавит Национальный банк Украины, он окажется в условиях угрозы реального или потенциального политического вмешательства. Зеленский и его команда дискредитировали себя, нарушая независимость НБУ, и этот вред нельзя легко отменить".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

