4 632 138

Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд

Старший сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд уверен, что Зеленский и его команда дискредитировали себя, нарушая независимость НБУ, и этот вред будет нелегко нивелировать.

Об этом он написал в блоге на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

Приводим его полный перевод:

"1 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Национального банка Украины Яковом Смолием и попросил его подать в отставку. По словам Смолия, президент сообщил, что у него нет выбора в этом вопросе. Бывший глава НБУ также заявил, что его отставка стала кульминацией длительной кампании, когда команда Зеленского регулярно злоупотребляла своими полномочиями, выдвигая требования к НБУ и подрывая его институциональную независимость. Это касалось призывов снизить ставки, одновременно позволяя рост инфляции и ослабление гривны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком

Эти обвинения совпадают с публичными заявлениями Зеленского. Украинский лидер публично поддержал обменный курс 30 гривен за доллар США, что примерно на 11% ниже текущего курса. Зеленский утверждает, что это было бы хорошо для экспортеров и способствовало бы развитию украинского производства. Ему стоило сказать о том, что слабая валюта может вызвать целый ряд нежелательных экономических последствий, включая заметное сокращение расходов и международной мобильности рядовых украинцев.

Несмотря на то, что подход Зеленского к денежно-кредитной политике вызывает ряд вопросов, вынужденная отставка главы НБУ также вызывает опасения более фундаментального характера. В интервью Смолий подробно рассказал о политическом давлении, которое, по его словам, заставило его уйти в отставку 1 июля. "Они хотели дискредитировать руководство Национального банка и заменить его людьми, которых можно контролировать", - заявил он.

Это стремление к насыщению ключевых учреждений лояльными людьми становится все более заметной чертой президентства Зеленского. Пожалуй, самое известное, Зеленский назначил друга детства и близкого товарища Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины. Такой шаг многие считали беспрецедентным, а СБУ на этой неделе вступила в спор по поводу недавней отставки Смолия из Национального банка. После того, как предшественница Смолия Валерия Гонтарева публично раскритиковала этот шаг, СБУ опубликовала заявление, в котором запрещает комментарии о том, что "может повредить национальной безопасности страны" или "отрицательно повлиять на ситуацию в стране".

Также читайте: На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура

Несмотря на длительную кампанию запугивания, направленную на Гонтареву, Смолия и других должностных лиц НБУ, подобные вмешательства со стороны служб безопасности страны не могут иметь успеха, но могут влиять на свободу слова. Это неизбежно способствовало росту беспокойства относительно приверженности нынешней власти к основным демократическим принципам.

Склонность Зеленского к политически лояльным назначениям также была очевидной в начале этого года, когда генпрокурора Руслана Рябошапку уволил парламент только через полгода после вступления в должность. По словам Рябошапки, наибольшая его ошибка заключалась в том, что он решил сосредоточиться на реформировании органов прокуратуры, а не на политически мотивированных делах против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Чтобы обеспечить достаточную парламентскую поддержку для устранения Рябошапки, депутаты Зеленского объединились с прокремлевской "Оппозиционной платформой - За життя". С тех пор преемница Рябошапки открыла большое количество дел против Порошенко.

Неуверенность об отношении Зеленского к верховенству права и институциональной независимости не способствует экономическим перспективам Украины. Без верховенства права не может быть права собственности. Между тем, если Национальный банк не есть независимым, экономика становится заложником узких политических интересов. При таких обстоятельствах ни отечественные, ни иностранные инвесторы не будут заинтересованы в Украине. Международные партнеры страны также будут иметь основания сделать паузу перед углублением своей деятельности.

Это наиболее очевидно в отношениях Украины с Международным валютным фондом. МВФ давно выражает высокую оценку Национальному банку Украины и однозначно настаивает на постоянной независимости НБУ. Эта позиция четко прозвучала в заявлении, сопровождавшем новости о новой программе МВФ в размере 5 миллиардов долларов для Украины в июне 2020 года. "Необходимо сохранить независимость центрального банка, а денежно-кредитная и валютная политика должны продолжать обеспечивать стабильный прирост в контексте режима ориентации на инфляцию, одновременно позволяя упорядоченные корректировки валютного курса и предотвращение стресса ликвидности", - говорилось в сообщении.

Читайте также: Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Зеленский неоднократно подтверждал свою поддержку независимости НБУ, в том числе в обязательствах перед МВФ. Он продолжал это делать в последние дни на фоне отставки Смолия, но такие утверждения сейчас не пользуются доверием. Почему кто-то должен воспринимать украинского лидера или его слово серьезно, когда он нарушил суть своих обещаний перед МВФ в течение нескольких дней после получения начального транша на сумму 2,1 миллиарда долларов?

Сейчас в Киеве продолжается спекуляция относительно будущего главы НБУ. Оптимисты надеются, что разумное назначение может помочь смягчить негативное влияние отставки Смолия. Но независимо от того, кто возглавит Национальный банк Украины, он окажется в условиях угрозы реального или потенциального политического вмешательства. Зеленский и его команда дискредитировали себя, нарушая независимость НБУ, и этот вред нельзя легко отменить".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

Читайте: Нацбанк отлично делает свое дело, банковский сектор Украины в хорошей форме, - представитель МВФ Люнгман

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) НБУ (4843) Смолий Яков (138) Аслунд Андерс (39) Atlantic Council (17)
+19
Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 9114
13.07.2020 17:31 Ответить
+18
Україна себе дискредитувала,вибравши зелених.
13.07.2020 17:26 Ответить
+15
Україну дискредитує сам преЗЕдент та його свита.
13.07.2020 17:28 Ответить
Slava Вячеслав

Остановка.СПб.

Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 5884
13.07.2020 17:43 Ответить
Ты ездишь отсюда на работу?
13.07.2020 17:45 Ответить
а ты железнодорожник?стрелочник?
показать весь комментарий
Це піддони Гиг.
13.07.2020 17:55 Ответить
Дякую за рекламу ,завжди 11 беру ,дуже смачна
14.07.2020 16:58 Ответить
Это стремление к насыщению ключевых учреждений лояльными людьми становится все более заметной чертой президентства Зеленского. Пожалуй, самое известное, Зеленский назначил друга детства и близкого товарища Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

Ну это уже ваще беспредел

Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 627
13.07.2020 17:39 Ответить
«І еті люді запрєщают мнє ковиряться в носу?»

Зашквари з Рябошапкою, Трубою, Бакановим, Портновим, Вєнєдіктовою, то як?
13.07.2020 17:42 Ответить
От чому немає таких аналітичних текстів, журналістів Цензора.
Та й хотілося узнати відношення Бутусова, до цього текста Аслунда.
Але - мовчать, як рибки Гуппі.
13.07.2020 17:39 Ответить
Какая аналитика?
Они пишут простые тексты с ошибками.
13.07.2020 17:43 Ответить
дуй на ленту сру...или к скабеевой.там без ошибок все тебе обьяснят
13.07.2020 17:48 Ответить
Лавочку на своей остановке покрась.
13.07.2020 17:49 Ответить
в мне зупинки,а не астонівки .то твоя ,біля лахти
13.07.2020 17:54 Ответить
https://censor.net/user/472499, ты думаешь твой Бабломойский после ларька оставит краску?
13.07.2020 17:56 Ответить
То толмачі, що перекладають з української на русскій їзик.
Вони просто запарюються, бо ж в Україні, десь відсотків за 90 інформації, українською.
Але такі вимоги редакційної політики Цензора: Новина в першу чергу повинна бути подана на русском язьікє. Чи хто доплачує, чи «нє могу поступіцца прінципамі», хто його знає...
13.07.2020 17:52 Ответить
Країна проголовувавша за піксель в телевізорі дискредитувала себе вже давно.
13.07.2020 17:40 Ответить
Цензор вже кацапів відкрито пропускає?
13.07.2020 17:44 Ответить
Ну у них же тільки Путін винуватий.
А русскій народ хороший.
От Путіна вони будуть блокувати.
А таких, ніт.
13.07.2020 17:46 Ответить
Кассабе, український вчений, Архип Михайлович Люлька, творець газової авіаційної турбіни, розмовляв українською мовою.
13.07.2020 17:44 Ответить
Дефолт. Пока что ливанский.

9 марта 2020 г. Ливан объявил о дефолте по международным обязательствам (кредиты МВФ).
Опыт четырех месяцев Ливана может помочь понять куда толкают Украину адепты " долой МВФ".

Результат :

15.6 % работающих уволены

Ливанский фунт девальвирован на 85%. Это мало что значит, в свободном обмене валюты нет. "Черный курс" в 5-6 раз выше официального.

Резервы Центробанка упали на 80%. Центробанк не дает денег даже на закупку продовольствия.

Внешние валютные поступления практически отсутствуют.

Инфляция в мае составила 56,5%

Электричество подается 2-3 часа в день.

Потери экономики на 1.06.2020 составили 76.45 млрд. долларов.

Для обеспечения страны критическим продовольствием необходимо 5 млн долл в день. Таких денег нет у правительства.

Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания.

За первые пять месяцев 2020 года количество убийств в стране выросло в 2 раза, рост краж автомобилей - на 50%.

По мнению международных и ливанских экспертов кризис сделал богатых людей, обладающих активами в валюте, более богатыми, практически уничтожил средний класс, сделав его бедным.

Бедные же люди были фактически поставлены на грань выживания и сейчас еле сводят концы с концами. Они фактически не могут найти средства для покупки продуктов питания и средств гигиены.

Итог:
Премьер-министр обратился за помощью к МВФ, прося кредит в размере 10 млрд долл.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html
13.07.2020 17:40 Ответить
для олігархів це найкращі умови для їх бізнесів
показать весь комментарий
Мабуть що накрилось декілька надто прибуткових схем по грабунку України "західними друзями" через ось таких смоліїв, які потім втечуть в умовний Лондон, а західні друзі вмиють руки.
13.07.2020 17:42 Ответить
Політична відставка голови Національного банку дискредитує Україну, - Аслунд - Цензор.НЕТ 7313
13.07.2020 17:45 Ответить
"что тварится"?
так починається громадянська війна на Росії.
13.07.2020 17:47 Ответить
Уже и на Силу Сибири перекинулась, а росгвардейцев на всех не хватит хоть они и проводили учения с пулемётома по разгону толпы, требующей... выплаты зарплаты...
13.07.2020 18:02 Ответить
зеля отримав чергового копняка
і беня його не захистив
13.07.2020 17:44 Ответить
Цікаво, чи Зеленський про це взагалі знає
13.07.2020 19:17 Ответить
Дискредитируют Украину новые 1000 грн хрустящие банкноты, которые выдают терминалы Приватбанка...... просто мысли вслух..... дискредитируют факты, а не разговоры.
13.07.2020 18:03 Ответить
Це той самий Аслунд, Який бідкався, шо йому, як члену наглядової ради зарплату зменшили з українського бюджету. А вони там мільйони получають ні за що
13.07.2020 18:28 Ответить
Яша смолий должен сидеть пожизнено за геноцид украинского народа.
13.07.2020 19:35 Ответить
украинский народ сам себя дискредитировал в 2019м. весь мир понял что украинцы еще очень малограмотные и не готовы жить в цивилизации)))
13.07.2020 19:57 Ответить
Зеленського мало хвилює, що про нього думають в світі. Йому важливий рейтинг серед його самозрадницького елєкторату.
13.07.2020 20:08 Ответить
Его интересует мнение только олигархов. Не угодишь олигарху, можешь под пулю угодить. Наши олигархи такие. А народ ? Что народ? Его можно обманывать сколько угодно. Если следующий президент будет хуже шмаркли, то ему народ уже всё простит. Раз нашёлся хуже, то этот уже хорош.
13.07.2020 21:28 Ответить
"Невпевненість щодо ставлення Зеленського до верховенства права та інституційної незалежності" -- Читається як "Впевненість щодо зневаги Зеленського до верховенства права та інституційної незалежності"
13.07.2020 21:45 Ответить
