Політична відставка голови Національного банку дискредитує Україну, - Аслунд

Старший співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Андерс Аслунд впевнений, що Зеленський і його команда дискредитували себе, порушуючи незалежність НБУ, і ця шкода буде нелегко нівелювати.

Про це він написав у блозі на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо його повний переклад:

"1 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Національного банку України (НБУ) Яковом Смолієм і попросив його подати у відставку. За словами Смолія, президент повідомив, що у нього немає вибору в цьому питанні. Колишній голова НБУ також заявив, що його відставка стала кульмінацією тривалої кампанії, коли команда Зеленського регулярно зловживала своїми повноваженнями, висуваючи вимоги до НБУ та підриваючи його інституційну незалежність. Це стосувалося закликів знизити ставки, одночасно дозволяючи зростання інфляції та ослаблення гривні.

Ці звинувачення співпадають із публічними заявами Зеленського. Український лідер публічно підтримав обмінний курс 30 гривень за долар США, що приблизно на 11% нижчий від поточного курсу. Зеленський стверджує, що це було б добре для експортерів та сприяло б розвитку українського виробництва. Йому варто було сказати про те, що слабша валюта може спричинити цілу низку небажаних економічних наслідків, включаючи помітне скорочення витрат і міжнародної мобільності пересічних українців.

Незважаючи на те, що підхід Зеленського до грошово-кредитної політики викликає низку питань, вимушена відставка голови НБУ також викликає тривоги більш фундаментального характеру. В інтерв'ю Смолій детально розповів про політичний тиск, який, за його словами, змусив його піти у відставку 1 липня. "Вони хотіли дискредитувати керівництво Національного банку та замінити його людьми, яких можна контролювати", — заявив він.

Читайте: Представник МВФ Люнгман про умови співпраці після відставки Смолія: Україна має зберегти поточну модель управління центральним банком

Це прагнення до насичення ключових установ лояльними людьми стає все більш помітною рисою президентства Зеленського. Мабуть, найвідоміше, Зеленський призначив друга дитинства та близького товариша Івана Баканова головою Служби безпеки України. Такий крок багато хто вважав безпрецедентним, а СБУ цього тижня вступила в суперечку з приводу нещодавньої відставки Смолія з Національного банку. Після того, як попередниця Смолія Валерія Гонтарева публічно розкритикувала цей крок, СБУ опублікувала заяву, в якій забороняє коментарі про те, що "може зашкодити національній безпеці країни" або "негативно вплинути на ситуацію в країні".

Зважаючи на тривалу кампанію залякування, спрямовану на Гонтарєву, Смолія та інших посадових осіб НБУ, подібні втручання з боку служб безпеки країни не можуть мати успіху, але можуть впливати на свободу слова. Це неминуче сприяло зростанню занепокоєння щодо прихильності нинішньої влади до основних демократичних принципів.

Схильність Зеленського до політично лояльних призначень також була очевидним на початку цього року, коли генпрокурора Руслана Рябошапку було звільнено парламентом, лише за півроку після вступу на посаду. За словами Рябошапки, найбільша його помилка полягала в тому, що він вирішив зосередитись на реформуванні органів прокуратури, а не на політично мотивованих справах проти колишнього Президента України Петра Порошенка. Щоб забезпечити достатню парламентську підтримку для усунення Рябошапки, депутати Зеленського об'єдналися з прокремлівською опозиційною платформою — За життя. З того часу наступниця Рябошапки відкрила велику кількість справ проти Порошенка.

Невпевненість щодо ставлення Зеленського до верховенства права та інституційної незалежності не сприяє економічним перспективам України. Без верховенства права не може бути права власності. Тим часом, якщо Національний банк не є незалежним, економіка стає заручником вузьких політичних інтересів. За таких обставин ані вітчизняні, ані іноземні інвестори не будуть зацікавлені в Україні. Міжнародні партнери країни також матимуть підстави зробити паузу перед поглибленням своєї діяльності.

Також читайте: Команда Нацбанку підтримала позицію Правління та закликала не допустити політичного тиску на інституцію, - заява

Це ніде не є більш очевидним, ніж у стосунках України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). МВФ давно висловлює високу оцінку Національному банку України і однозначно наполягає на постійній незалежності НБУ. Ця позиція чітко прозвучала у заяві, що супроводжувала новини про нову програму МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів для України у червні 2020 року. Необхідно зберегти незалежність центрального банку, а грошово-кредитна та валютна політика повинні продовжувати забезпечувати стабільний приріст у контексті режиму орієнтації на інфляцію, одночасно дозволяючи впорядковане коригування валютного курсу та запобігання стресу ліквідності, - йшлося у повідомленні.

Зеленський неодноразово підтверджував свою підтримку незалежності НБУ, в тому числі у зобов'язаннях перед МВФ. Він продовжував це робити останніми днями на тлі відставки Смолія, але такі твердження зараз не користуються довірою. Чому хтось повинен сприймати українського лідера чи його слово серйозно, коли він порушив суть своїх обіцянок перед МВФ протягом кількох днів після отримання початкового траншу на суму 2,1 мільярда доларів?

Наразі в Києві триває спекуляція щодо особи чергового голови НБУ. Оптимісти сподіваються, що розумне призначення може допомогти пом’якшити негативний вплив відставки Смолія. Але, незалежно від того, хто очолить Національний банк України, він опиниться в умовах загрози реального чи потенційного політичного втручання. Зеленський та його команда дискредитували себе, порушуючи незалежність НБУ, і цю шкоду не можна легко відмінити".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Зеленський Володимир (25185) НБУ (10612) Смолій Яків (299) Аслунд Андерс (31) Atlantic Council (17)
Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 9114
13.07.2020 17:31 Відповісти
Україна себе дискредитувала,вибравши зелених.
13.07.2020 17:26 Відповісти
Україну дискредитує сам преЗЕдент та його свита.
13.07.2020 17:28 Відповісти
Slava Вячеслав

Остановка.СПб.

Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 5884
13.07.2020 17:43 Відповісти
Ты ездишь отсюда на работу?
13.07.2020 17:45 Відповісти
а ты железнодорожник?стрелочник?
13.07.2020 17:46 Відповісти
Це піддони Гиг.
13.07.2020 17:55 Відповісти
Дякую за рекламу ,завжди 11 беру ,дуже смачна
14.07.2020 16:58 Відповісти
Это стремление к насыщению ключевых учреждений лояльными людьми становится все более заметной чертой президентства Зеленского. Пожалуй, самое известное, Зеленский назначил друга детства и близкого товарища Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

Ну это уже ваще беспредел

Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд - Цензор.НЕТ 627
13.07.2020 17:39 Відповісти
«І еті люді запрєщают мнє ковиряться в носу?»

Зашквари з Рябошапкою, Трубою, Бакановим, Портновим, Вєнєдіктовою, то як?
13.07.2020 17:42 Відповісти
От чому немає таких аналітичних текстів, журналістів Цензора.
Та й хотілося узнати відношення Бутусова, до цього текста Аслунда.
Але - мовчать, як рибки Гуппі.
13.07.2020 17:39 Відповісти
Какая аналитика?
Они пишут простые тексты с ошибками.
13.07.2020 17:43 Відповісти
дуй на ленту сру...или к скабеевой.там без ошибок все тебе обьяснят
13.07.2020 17:48 Відповісти
Лавочку на своей остановке покрась.
13.07.2020 17:49 Відповісти
в мне зупинки,а не астонівки .то твоя ,біля лахти
13.07.2020 17:54 Відповісти
https://censor.net/user/472499, ты думаешь твой Бабломойский после ларька оставит краску?
13.07.2020 17:56 Відповісти
То толмачі, що перекладають з української на русскій їзик.
Вони просто запарюються, бо ж в Україні, десь відсотків за 90 інформації, українською.
Але такі вимоги редакційної політики Цензора: Новина в першу чергу повинна бути подана на русском язьікє. Чи хто доплачує, чи «нє могу поступіцца прінципамі», хто його знає...
13.07.2020 17:52 Відповісти
Країна проголовувавша за піксель в телевізорі дискредитувала себе вже давно.
13.07.2020 17:40 Відповісти
Цензор вже кацапів відкрито пропускає?
13.07.2020 17:44 Відповісти
Ну у них же тільки Путін винуватий.
А русскій народ хороший.
От Путіна вони будуть блокувати.
А таких, ніт.
13.07.2020 17:46 Відповісти
Кассабе, український вчений, Архип Михайлович Люлька, творець газової авіаційної турбіни, розмовляв українською мовою.
13.07.2020 17:44 Відповісти
Дефолт. Пока что ливанский.

9 марта 2020 г. Ливан объявил о дефолте по международным обязательствам (кредиты МВФ).
Опыт четырех месяцев Ливана может помочь понять куда толкают Украину адепты " долой МВФ".

Результат :

15.6 % работающих уволены

Ливанский фунт девальвирован на 85%. Это мало что значит, в свободном обмене валюты нет. "Черный курс" в 5-6 раз выше официального.

Резервы Центробанка упали на 80%. Центробанк не дает денег даже на закупку продовольствия.

Внешние валютные поступления практически отсутствуют.

Инфляция в мае составила 56,5%

Электричество подается 2-3 часа в день.

Потери экономики на 1.06.2020 составили 76.45 млрд. долларов.

Для обеспечения страны критическим продовольствием необходимо 5 млн долл в день. Таких денег нет у правительства.

Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания.

За первые пять месяцев 2020 года количество убийств в стране выросло в 2 раза, рост краж автомобилей - на 50%.

По мнению международных и ливанских экспертов кризис сделал богатых людей, обладающих активами в валюте, более богатыми, практически уничтожил средний класс, сделав его бедным.

Бедные же люди были фактически поставлены на грань выживания и сейчас еле сводят концы с концами. Они фактически не могут найти средства для покупки продуктов питания и средств гигиены.

Итог:
Премьер-министр обратился за помощью к МВФ, прося кредит в размере 10 млрд долл.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html
13.07.2020 17:40 Відповісти
для олігархів це найкращі умови для їх бізнесів
13.07.2020 17:47 Відповісти
Мабуть що накрилось декілька надто прибуткових схем по грабунку України "західними друзями" через ось таких смоліїв, які потім втечуть в умовний Лондон, а західні друзі вмиють руки.
13.07.2020 17:42 Відповісти
Політична відставка голови Національного банку дискредитує Україну, - Аслунд - Цензор.НЕТ 7313
13.07.2020 17:45 Відповісти
"что тварится"?
так починається громадянська війна на Росії.
13.07.2020 17:47 Відповісти
Уже и на Силу Сибири перекинулась, а росгвардейцев на всех не хватит хоть они и проводили учения с пулемётома по разгону толпы, требующей... выплаты зарплаты...
13.07.2020 18:02 Відповісти
зеля отримав чергового копняка
і беня його не захистив
13.07.2020 17:44 Відповісти
Цікаво, чи Зеленський про це взагалі знає
13.07.2020 19:17 Відповісти
Дискредитируют Украину новые 1000 грн хрустящие банкноты, которые выдают терминалы Приватбанка...... просто мысли вслух..... дискредитируют факты, а не разговоры.
13.07.2020 18:03 Відповісти
Це той самий Аслунд, Який бідкався, шо йому, як члену наглядової ради зарплату зменшили з українського бюджету. А вони там мільйони получають ні за що
13.07.2020 18:28 Відповісти
Яша смолий должен сидеть пожизнено за геноцид украинского народа.
13.07.2020 19:35 Відповісти
украинский народ сам себя дискредитировал в 2019м. весь мир понял что украинцы еще очень малограмотные и не готовы жить в цивилизации)))
13.07.2020 19:57 Відповісти
Зеленського мало хвилює, що про нього думають в світі. Йому важливий рейтинг серед його самозрадницького елєкторату.
13.07.2020 20:08 Відповісти
Его интересует мнение только олигархов. Не угодишь олигарху, можешь под пулю угодить. Наши олигархи такие. А народ ? Что народ? Его можно обманывать сколько угодно. Если следующий президент будет хуже шмаркли, то ему народ уже всё простит. Раз нашёлся хуже, то этот уже хорош.
13.07.2020 21:28 Відповісти
"Невпевненість щодо ставлення Зеленського до верховенства права та інституційної незалежності" -- Читається як "Впевненість щодо зневаги Зеленського до верховенства права та інституційної незалежності"
13.07.2020 21:45 Відповісти
