Завтра Рада тоже проведет два внеочередных заседания
Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 14 июля сразу после завершения предыдущего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Уточняется, что заседание назначено "в связи с требованием 150 народных депутатов Украины".
На нем будут рассматривать проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты "относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах" (№ 3133).
Напомним, 13 июля Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады на следующий день. На нем рассмотрят законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", о продаже лекарств в интернете, о господдержке центров "Артек" и "Молодая гвардия", о защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, об упрощении работы физических лиц-предпринимателей, а также о содействии развитию физической культуры и спорта.
13 июля Верховная Рада провела два внеочередных пленарных заседаний.
