Завтра Рада тоже проведет два внеочередных заседания

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 14 июля сразу после завершения предыдущего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Уточняется, что заседание назначено "в связи с требованием 150 народных депутатов Украины".

На нем будут рассматривать проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты "относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах" (№ 3133).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, 13 июля Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады на следующий день. На нем рассмотрят законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", о продаже лекарств в интернете, о господдержке центров "Артек" и "Молодая гвардия", о защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, об упрощении работы физических лиц-предпринимателей, а также о содействии развитию физической культуры и спорта.

13 июля Верховная Рада провела два внеочередных пленарных заседаний.

ВР (29385) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)
Завтра Рада тоже проведет два внеочередных заседания - Цензор.НЕТ 3505
показать весь комментарий
13.07.2020 19:19 Ответить
обычная вата, и там не лечится
показать весь комментарий
13.07.2020 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007143527279
показать весь комментарий
13.07.2020 19:35 Ответить
Кто такая эта Наталия?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:21 Ответить
А если подключат турборежим - четыре смогут??
показать весь комментарий
13.07.2020 19:33 Ответить
Протягивание Разумковым изменений в языковый закон - это его первый согласованный проект с ОПЗЖ и частью депутатов "от Коломойского", которые видят его следующим кандидатом на президентский пост. Начинает вскрываться вся эта комбинация, задуманная Коломойским.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:42 Ответить
Завтра Рада теж проведе два позачергові засідання - Цензор.НЕТ 2312
показать весь комментарий
13.07.2020 19:43 Ответить
после заседания исчезнут до октября.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:14 Ответить
 
 