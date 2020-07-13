УКР
Завтра Рада теж проведе два позачергові засідання

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання 14 липня відразу після завершення попереднього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Уточнюється, що засідання призначено "у зв'язку з вимогою 150 народних депутатів України".

На ньому розглядатимуть проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів "щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах" (№ 3133).

Нагадаємо, 13 липня Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради наступного дня. На ньому розглянуть законопроєкт "про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії ", про продаж ліків в інтернеті, про держпідтримку центрів "Артек" і "Молода гвардія", про захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, а також про сприяння розвитку фізичної культури і спорту.

13 липня Верховна Рада провела два позачергові пленарні засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

ВР (15173) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)
13.07.2020 19:19 Відповісти
обычная вата, и там не лечится
13.07.2020 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007143527279
13.07.2020 19:35 Відповісти
Кто такая эта Наталия?
13.07.2020 19:21 Відповісти
А если подключат турборежим - четыре смогут??
13.07.2020 19:33 Відповісти
Протягивание Разумковым изменений в языковый закон - это его первый согласованный проект с ОПЗЖ и частью депутатов "от Коломойского", которые видят его следующим кандидатом на президентский пост. Начинает вскрываться вся эта комбинация, задуманная Коломойским.
13.07.2020 19:42 Відповісти
13.07.2020 19:43 Відповісти
после заседания исчезнут до октября.
13.07.2020 20:14 Відповісти
 
 