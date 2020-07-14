Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК

Для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлом брифинге я огласил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25 - добавились Багамские острова и Ливан", - сказал Кулеба.

Также он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путешествиях, сейчас Венгрия. На втором - Турция, на третьем - Россия. Далее Польша и Германия, пишет РБК-Украина.

Как сообщалось, глава МИД 7 июля огласил, что для въезда украинцев в условиях пандемии открыты 23 страны. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.