РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4703 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 469 18

Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК

Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК

Для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлом брифинге я огласил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25 - добавились Багамские острова и Ливан", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию

Также он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путешествиях, сейчас Венгрия. На втором - Турция, на третьем - Россия. Далее Польша и Германия, пишет РБК-Украина.

Как сообщалось, глава МИД 7 июля огласил, что для въезда украинцев в условиях пандемии открыты 23 страны. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.

Автор: 

карантин (16729) путешествие (98) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2881) туристы (100) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Источник: https://censor.net/n3207934

зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
показать весь комментарий
14.07.2020 11:11 Ответить
+14
Оце сиджу і думаю куди поїхати відпочивати в Сомалі, Іран чи Афганістан?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
+9
Ось такий він безвиїзд замість безвізу.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце сиджу і думаю куди поїхати відпочивати в Сомалі, Іран чи Афганістан?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
Їдьте у Бєларусь, там всі свої.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:28 Ответить
Только в Южный Судан! МАлАдАя рИспублика и все такое... прям как лугандония.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:54 Ответить
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Источник: https://censor.net/n3207934

зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
показать весь комментарий
14.07.2020 11:11 Ответить
Сомалі-хороший вибір для гастарбайтерів..

Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3000
показать весь комментарий
14.07.2020 11:19 Ответить
Ось такий він безвиїзд замість безвізу.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:30 Ответить
сомалі??? Мдааа... Там "відпочинок" буде вдалий, можна навіть на рік чи два "затриматись". Тобто, цивілізованих країн у цьому переліку немає.. І це сумно ((
показать весь комментарий
14.07.2020 11:51 Ответить
ні.. дивлюсь якимось дивом там опинилась Америка та Британія)))
Мені просто цікаво, чи ведеться цими "гумористами" статистика по відвідуванню українцями таких дірок як Танзанія чи Сомалі, чи Іран, де українські літаки збивають??
показать весь комментарий
14.07.2020 12:04 Ответить
Каникулы Бонифация у берегов Сомали

Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1398
показать весь комментарий
14.07.2020 11:57 Ответить
Кто знает, в Сомали виза нужна?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:54 Ответить
можно попасть без визы, если руки связаны и мусорный пакет на голове...
Ну, и вооруженный гид...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:05 Ответить
Там еще тебе доплачивают, чтоб ты въехал. Ну, и справка от психиатра - обязательно!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:55 Ответить
...Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Замбия, Танзания, Бурунди... - типун на язык тому, кто назвал эти страны "странами для путешествий".
показать весь комментарий
14.07.2020 13:01 Ответить
Наш Безвіз стабілізувавсь разом з Нашою Епідемією.
Цікаво також виглядає сплеск патріоттчної зацікавленості турпоходами в Росію - це часом не в Кримняш позагорать?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:47 Ответить
Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды,
Открыт хорватский Главосток,
Судан открыт, - но мне туда не надо!
Взлетим мы, распогодится - теперь запреты снимут!
Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
А я уже не верю ни во что - меня не примут, -
Опять найдется множество причин.

Над Мурманском - ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев,
И Львов открыт, - но мне туда не надо!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:23 Ответить
Фух, слава Богу теперь хоть можно спокойно в Замбию и Бурунди поехать!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:08 Ответить
я наверное тоже за бурундію ,туда даже без масок пустють
показать весь комментарий
14.07.2020 15:58 Ответить
и шо енто нет в єтих списках подельников рашистских по"минско- нормандскому формату" ????
показать весь комментарий
14.07.2020 15:40 Ответить
 
 