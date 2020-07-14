Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК
Для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий.
Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На прошлом брифинге я огласил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25 - добавились Багамские острова и Ливан", - сказал Кулеба.
Также он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путешествиях, сейчас Венгрия. На втором - Турция, на третьем - Россия. Далее Польша и Германия, пишет РБК-Украина.
Как сообщалось, глава МИД 7 июля огласил, что для въезда украинцев в условиях пандемии открыты 23 страны. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.
зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
Мені просто цікаво, чи ведеться цими "гумористами" статистика по відвідуванню українцями таких дірок як Танзанія чи Сомалі, чи Іран, де українські літаки збивають??
Ну, и вооруженный гид...
Цікаво також виглядає сплеск патріоттчної зацікавленості турпоходами в Росію - це часом не в Кримняш позагорать?
В который не заманят и награды,
Открыт хорватский Главосток,
Судан открыт, - но мне туда не надо!
Взлетим мы, распогодится - теперь запреты снимут!
Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
А я уже не верю ни во что - меня не примут, -
Опять найдется множество причин.
Над Мурманском - ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев,
И Львов открыт, - но мне туда не надо!